Chefs mundialmente famosos coroarão a próxima jovem estrela global da gastronomia na grande final da competição S.Pellegrino Young Chef Academy

O ponto culminante da sexta edição desta iniciativa global segue dois anos de intensos desafios em 55 países e 15 regiões, reunindo os jovens chefs mais promissores do mundo. O vencedor será o talento que não apenas demonstrar habilidade excepcional, mas que também incorporar a missão da Academia de moldar o futuro da gastronomia por meio da criatividade, paixão e propósito.

O tema de S.Pellegrino Young Chef Academy Competition deste ano é "Bring Your Future to the Table" ("Traga seu futuro para a mesa"). A competição desafia jovens chefs a não apenas mostrar suas habilidades, mas também a definir sua voz única, articular sua visão para um mundo gastronômico melhor e expressar sua identidade pessoal através da comida. A Grande Final representa um momento crucial para a próxima geração de chefs oferecer soluções inovadoras que redefinirão a hospitalidade e o cenário da culinária global como a conhecemos.

Um Grande Júri de sete lendas da culinária - Christophe Bacquié, Jeremy Chan, Antonia Klugmann, Niki Nakayama, Elena Reygadas, Julien Royer e Mitsuharu Tsumura – se reunirá em Milão para identificar essas estrelas em ascensão.

O reverenciado chef francês Bacquié, do Le Table des Amis, de duas estrelas Michelin, explica: "Quando você for convidado a cozinhar com sua alma, traduza suas crenças e valores mais profundos em um prato, como esses jovens chefs estão sendo incentivados a fazer por S.Pellegrino, é quando a verdadeira magia acontece. Não é mais apenas uma competição; é uma confissão culinária, um diálogo com o mundo sobre quem eles são e o que representam."

Este sentimento é ecoado por Nakayama de n/naka com estrelas Michelin em Los Angeles, que acrescenta: "Uma competição como esta destaca a importância e o valor da crença pessoal. Não se trata apenas de habilidade; trata-se de autenticidade. É onde a arte da culinária transcende a técnica e se torna uma poderosa forma de contar histórias e que, para mim, é a mais alta forma de expressão culinária."

O Grande Júri avaliará os 15 finalistas quanto à criatividade, capacidade técnica e quão profundamente seus pratos refletem sua visão pessoal para o futuro da gastronomia.

Tsumura, cujo restaurante Maido, em Lima, é o melhor do mundo de acordo com o The World's 50 Best Restaurants diz: "Trata-se de despertar a curiosidade, ultrapassar limites e celebrar a paixão. Mas é a verdadeira história dos ingredientes, da cultura, da intenção que realmente ressoa. Quando esses elementos se harmonizam, eles criam um prato que não tem apenas um sabor bom; ele se conecta com você em um nível mais profundo. Essa conexão é primordial; é como vamos além para criar experiências memoráveis e uma gastronomia verdadeiramente significativa."

Os jurados também destacam o papel fundamental de S.Pellegrino Young Chef Academy na redefinição do futuro do setor de restaurantes. Entre eles, Chan, co-fundador do pioneiro restaurante de duas estrelas Michelin de Londres, Ikoyi, diz: "O futuro da nossa indústria não está em manter o status quo; está nas mãos desses jovens chefs. São eles que ultrapassam os limites, não apenas com sabores e técnicas, mas com valores como sustentabilidade, origem ética e inclusão. "É emocionante ter a oportunidade de defender isso."

De sua célebre Odette de três estrelas Michelin em Cingapura, Royer é um inovador culinário que constantemente ultrapassa os limites da gastronomia francesa moderna, provando que a tradição pode ser honrada ao abraçar novas ideias e influências globais: "Acredito que tradição e inovação podem coexistir. A culinária francesa tem raízes tão profundas, e meu objetivo sempre foi honrar essa herança, entendendo onde e para quem estamos cozinhando hoje. Como indústria, temos a responsabilidade de criar um ambiente que apoie e inspire jovens chefs a crescer, e a S.Pellegrino Young Chef Academy é uma plataforma maravilhosa para isso."

A mentoria é fundamental para S.Pellegrino Young Chef Academy, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de futuros líderes culinários. Klugmann, do L'Argine, premiado com estrelas Michelin em Gorizia, Itália, um ex-mentor agora Grande Jurado, descreve esta oportunidade como "o coração do futuro do nosso setor. É onde a experiência encontra a ambição, onde as lições de uma vida são passadas para moldar a próxima geração. Sem ela, estaríamos estagnados. Com isso, capacitamos jovens chefs para inovar, liderar e criar um mundo culinário mais ousado, mais responsável e verdadeiramente excepcional nas próximas décadas. Ao oferecer essa oportunidade a esses jovens chefs, S.A Pellegrino está de mãos dadas, ajudando a impulsionar o futuro do setor."

Reygadas, chef-proprietária da Rosetta, com estrela Michelin, na Cidade do México, e fundadora da Elena Reygadas Scholarship, destinada a promover a igualdade de oportunidades, promover a liderança feminina e apoiar a próxima geração de talentos, ressalta o compromisso deS.Pellegrino Young Chef Academy com a inclusão e sua missão de promover o futuro da gastronomia. "Isso é o que realmente ressoa comigo com o S.Pellegrino Young Chef Academy, e por que eu queria estar envolvido ao longo dos anos. Seu valor está em como ela trabalha para identificar os melhores jovens chefs do mundo, celebrando diversas vozes e perspectivas dentro da gastronomia", diz ela .

O projeto S.Pellegrino Young Chef Academy é uma plataforma global onde os líderes culinários de hoje capacitam os inovadores de amanhã para moldar o futuro da gastronomia. O vencedor será coroado num jantar de gala na Grande Final na quarta-feira, 29 de outubro, juntamente com a apresentação do S.Pellegrino Social Responsibility Award, o Acqua Panna Connection in Gastronomy Award e o Fine Dining Lovers Food for Thought Award.

Para saber mais sobre como S.Pellegrino Young Chef Academy está capacitando a próxima geração de talentos culinários, visite: https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

Sobre S.Pellegrino Young Chef Academy

A gastronomia tem o potencial de transformar a sociedade, moldando um futuro mais inclusivo e sustentável, mas requer talento. É por isso que a S.Pellegrino criou a S.Pellegrino Young Chef Academy, uma plataforma para atrair, conectar e nutrir a próxima geração de talentos culinários, capacitando-os por meio de oportunidades de educação, mentoria e experiência, bem como por meio da renomada competição global.

A academia abre suas portas para membros de mais de 70 países diferentes, garantindo que o talento não seja limitado por geografia, etnia ou gênero. Este é um lugar onde jovens chefs apaixonados interagem com os protagonistas mais influentes da gastronomia global e onde, juntos, cultivam uma comunidade culinária inspiradora.

Sobre a S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks são marcas comerciais internacionais da Sanpellegrino S.p.A., com sede em Milão, Itália. Distribuídos em mais de 150 países através de filiais e distribuidores nos cinco continentes, esses produtos representam qualidade, excelência em virtude de suas origens e interpretam perfeitamente o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. A Sanpellegrino, com seus produtos icônicos e uma história de mais de 120 anos, é a empresa líder na Itália no setor de bebidas não alcoólicas, oferecendo uma ampla gama de águas minerais, aperitivos e refrigerantes.

A Sanpellegrino sempre se comprometeu a aprimorar esse bem primário para o planeta e trabalha com responsabilidade e paixão para garantir que esse recurso tenha um futuro seguro.

