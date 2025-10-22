Chefs de renombre mundial coronarán a la próxima estrella global de la gastronomía en la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition Grand Finale

El evento marcará la culminación de la sexta edición de esta iniciativa global, que durante dos años reunió a los jóvenes chefs más prometedores del mundo a través de intensas competencias en 55 países y 15 regiones. El ganador será aquel talento que no sólo demuestre una habilidad excepcional, sino que también encarne la misión de la Academy: dar forma al futuro de la gastronomía mediante la creatividad, la pasión y el propósito.

El tema de la competencia de este año es "Bring Your Future to the Table", que desafía a los jóvenes chefs a mostrar no solo su técnica, sino también su voz única, su visión de un mundo gastronómico mejor y su identidad personal expresada a través de sus platos. Esta Grand Finale representa un momento clave para la próxima generación de cocineros, quienes buscan ofrecer soluciones innovadoras que redefinan la hospitalidad y el panorama culinario global.

Un Gran Jurado compuesto por siete leyendas culinarias — Christophe Bacquié, Jeremy Chan, Antonia Klugmann, Niki Nakayama, Elena Reygadas, Julien Royer y Mitsuharu Tsumura — se reunirá en Milán para descubrir a estas nuevas estrellas en ascenso.

El venerado chef francés Bacquié, de Le Table des Amis, con dos estrellas El reconocido chef francés Bacquié, de Le Table des Amis (dos estrellas Michelin), explicó: "Cuando se te pide cocinar desde el alma, traducir tus creencias y valores más profundos en un plato —como lo promueve S.Pellegrino—, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Ya no es solo una competencia; es una confesión culinaria, un diálogo con el mundo sobre quiénes somos y qué representamos".

Este sentimiento lo comparte Nakayama, chef del restaurante n/naka (una estrella Michelin) en Los Ángeles: "Una competencia como esta resalta la importancia de las convicciones personales. No se trata solo de habilidad, sino de autenticidad. Es donde el arte de cocinar trasciende la técnica y se convierte en una forma poderosa de contar historias, y eso, para mí, es la expresión culinaria más elevada".

El Gran Jurado evaluará a los 15 finalistas sobre la creatividad, la capacidad técnica y la profundidad con la que sus platos reflejan su visión personal sobre el futuro de la gastronomía.

Para Tsumura, cuyo restaurante Maido en Lima es el mejor del mundo según The World's 50 Best Restaurants: "Se trata de despertar la curiosidad, superar los límites y celebrar la pasión. Pero es la verdadera historia de los ingredientes, la cultura, la intención. Cuando estos elementos se armonizan, crean un plato que no sólo sabe bien: conecta contigo a un nivel más profundo. É sta conexión es fundamental; es la forma en que vamos más allá para crear experiencias memorables y una gastronomía verdaderamente significativa."

Los jurados también destacaron el l papel fundamental de S.Pellegrino Young Chef Academy en la transformación del futuro de la industria gastronómica. Entre ellos, Chan, cofundador del pionero restaurante de dos estrellas Michelin de Londres, Ikoyi (dos estrellas Michelin), afirmó: "El futuro de nuestra industria no está en mantener el status quo; está en manos de estos jóvenes chefs. Ellos son los que superan los límites, no solo con sabores y técnicas, sino con valores como la sostenibilidad, el abastecimiento ético y la inclusión. Es emocionante tener la oportunidad de apoyar esto."

Desde su célebre Odette con tres estrellas Michelin en Singapur, Royer es un innovador que constantemente amplía los límites de la gastronomía francesa moderna, demostrando que la tradición puede ser honrada mientras abraza nuevas ideas e influencias globales: "Creo que la tradición y la innovación pueden coexistir. La cocina francesa tiene raíces tan profundas, y mi objetivo siempre ha sido honrar esa herencia mientras entiendo dónde y para quién estamos cocinando hoy. Como industria, tenemos la responsabilidad de crear un entorno que apoye e inspire a los jóvenes chefs a crecer, y S.Pellegrino Young Chef Academy Competition es una plataforma maravillosa para eso."

La mentoría es fundamental para S.Pellegrino Young Chef Academy, ya que contribuye directamente al desarrollo de futuros líderes culinarios. Klugmann, de L'Argine, con estrella Michelin, en Gorizia (Italia), ex mentora y ahora integrante del gran jurado, describió é sta oportunidad como "E l corazón del futuro de nuestra industria. Es donde la experiencia se encuentra con la ambición, donde las lecciones de toda una vida se transmiten para dar forma a la próxima generación. Sin ella, estaríamos estancados. Con ella, empoderamos a los jóvenes chefs para que innoven, lideren y creen un mundo culinario más audaz, más responsable y verdaderamente excepcional. Al brindarle esa oportunidad a estos jóvenes chefs, S.Pellegrino está de la mano, ayudando a impulsar el futuro de la industria."

Desde la Ciudad de México, Reygadas, chef-propietaria de Rosetta con estrella Michelin en y fundadora de la Beca Elena Reygadas, iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades, fomentar el liderazgo de las mujeres y apoya a la próxima generación de talentos, destacó el compromiso de S.Pellegrino Young Chef Academy con la inclusión y su misión de fomentar el futuro de la gastronomía. "Eso es lo que realmente resuena conmigo del S.Pellegrino Young Chef Academy, y por qué he querido participar a lo largo de los años. Su valor radica en cómo funciona para identificar a los mejores chefs jóvenes del mundo, celebrando diversas voces y perspectivas dentro de la gastronomía."

El S. Pellegrino Young Chef Academy Competition es una plataforma global donde los líderes culinarios de hoy inspiran y empoderan a los innovadores del mañana para construir el futuro de la gastronomía. El ganador será coronado en una cena de gala en la Grand Finale el miércoles 29 de octubre, junto con la presentación del premio S.Pellegrino Social Responsibility Award, el Acqua Panna Connection in Gastronomy Award y el Fine Dining Lovers Food for Thought Award.

Para obtener más información sobre cómo S.Pellegrino Young Chef Academy está impulsando a la próxima generación de talentos culinarios, visite: https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

