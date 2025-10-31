ARDY FERGUSON VENCE A COMPETIÇÃO S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2024-25

O projeto S.Pellegrino Young Chef Academy é uma comunidade global inspiradora, capacitando jovens chefs talentosos por meio de conexões incomparáveis com figuras culinárias renomadas, educação, orientação e outras oportunidades de networking. Sua rigorosa competição global de dois anos, abrangendo 55 países e 15 regiões, atingiu seu ponto culminante na noite passada, com a extraordinária criatividade, habilidade e talento visionário da próxima geração da gastronomia em plena exibição e um vencedor coroado.

Depois de dois anos competindo com chefs regionais e internacionais, o prato de assinatura de Ardy Ferguson foi escolhido como vencedor por um Grande Júri de sete renomados chefs – Christophe Bacquié da França e Le Table des Amis, de duas estrelas Michelin; Jeremy Chan, co-fundador do pioneiro restaurante Ikoyi, de duas estrelas Michelin, em Londres; Antonia Klugmann, do L'Argine, de duas estrelas Michelin, em Gorizia, Itália; Niki Nakayama, do n/naka, de três estrelas Michelin, em Los Angeles; Elena Reygadas, chef-proprietária da Rosetta, de uma estrela Michelin, na Cidade do México, e fundadora da Elena Reygadas Scholarship; Julien Royer, da célebre Odette, de três estrelas Michelin, em Cingapura; e Mitsuharu Tsumura, cujo restaurante Maido em Lima é o melhor do mundo, de acordo com The World's 50 Best Restaurants.

O júri elogiou Ferguson, que foi guiado durante toda a competição por Vicky Lau, por demonstrar uma precisão técnica excepcional, uma visão criativa distinta e uma profunda conexão pessoal com seu prato. O prato deles, "Archipelago Celebration", se destacou por seu equilíbrio de inovação e autenticidade, incorporando perfeitamente os valores de habilidade, paixão e propósito da competição.

Ardy Ferguson, vencedor do S.Pellegrino Young Chef Academy Awards 2025, disse: ''Estou incrivelmente honrado por ter sido nomeado o vencedor do S.Pellegrino Young Chef Academy 2025. Representar a Ásia neste cenário global tem sido uma experiência inesquecível. Criar meu prato, "Archipelago Celebration", me permitiu compartilhar as vibrantes tradições culinárias da Indonésia que me inspiraram profundamente. Esta jornada me desafiou criativa e tecnicamente e me conectou com alguns dos chefs mais inspiradores do mundo. Sou profundamente grato à minha mentora, Vicky Lau, por sua orientação, e a S.Pellegrino por construir uma plataforma tão extraordinária que capacita e celebra jovens chefs.''

Os convidados da cerimônia de premiação, realizada no Castello Sforzesco, em Milão, foram presenteados com um espetáculo gastronômico exclusivo, já que um jantar sob medida foi criado por duas das figuras mais influentes do mundo da culinária: Pía León, chef-proprietária do Kjolle de Lima, classificada em nono lugar no The World's 50 Best Restaurants 2025, e Jessica Rosval , Chefe de cozinha da Casa Maria Luigia e do Al Gatto Verde.

Entre os presentes na cozinha estava Nelson Freitas, vencedor do S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022–2023, que, após sua experiência de mentoria com a Academia, agora trabalha ao lado de León – um verdadeiro exemplo das oportunidades de carreira significativas e conexões que a Academia continua a criar.

A noite de gala de S.Pellegrino Young Chef Academy também revelou os vencedores dos prêmios colaterais. O chef Zanté Neethling (África, Oriente Médio e Sul da Ásia) recebeu o Prêmio S.Pellegrino de Responsabilidade Social por seu prato Homenagem à Khoi-Khoin Tara, que foi elogiado por melhor exemplificar o uso de práticas sustentáveis.

O chef Noah Wynants (Norte da Europa) e sua versão vegetal de um clássico global, holandês 'Rendang', foi nomeado vencedor do Prêmio Acqua Panna Connection in Gastronomy, que celebra o jovem chef cujo prato exclusivo melhor reflete a harmonia entre tradição e inovação. Finalmente, o chef Nicolás A. López (EUA) levou para casa o Prêmio Fine Dining Lovers Food for Thought, que é o único da competição decidido por voto público e reconhece o jovem chef cujo prato melhor expressa suas crenças e valores pessoais, algo pelo qual o chef López foi elogiado com seu prato Pork with Hints of the Sea.

O projeto S.Pellegrino Young Chef Academy é uma oportunidade incrível para jovens talentos do setor acessarem os mais altos níveis de especialização e conhecimento, com Ardy Ferguson agora se juntando a nomes de alto escalão para criar uma contribuição positiva para o mundo da gastronomia e para a comunidade em geral.

Os destaques de S.Pellegrino Young Chef Academy 2024-25 estão disponíveis nas redes sociais oficiais de S.Pellegrino Young Chef Academy e Sanpellegrino . Para saber mais sobre a competição, acesse sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

Sobre S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks são marcas comerciais internacionais da Sanpellegrino S.p.A., com sede em Milão, Itália. Distribuídos em mais de 150 países através de filiais e distribuidores nos cinco continentes, esses produtos representam qualidade, excelência em virtude de suas origens e interpretam perfeitamente o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. A Sanpellegrino, com seus produtos icônicos e uma história de mais de 120 anos, é a empresa líder na Itália no setor de bebidas não alcoólicas, oferecendo uma ampla gama de águas minerais, aperitivos e refrigerantes.

A Sanpellegrino sempre se comprometeu a aprimorar esse bem primário para o planeta e trabalha com responsabilidade e paixão para garantir que esse recurso tenha um futuro seguro.

