제6회 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 경연 대회 결선:

올해 여섯 번째를 맞은 경연의 결선 무대에는 55개국 15개 지역에서 2년간 치열한 경쟁을 거친 전 세계의 유망한 젊은 셰프들이 참가한다. 최종 우승은 뛰어난 실력뿐 아니라 창의성과 열정, 목적의식을 통해 미식의 미래를 열어가고자 하는 아카데미의 비전을 가장 잘 구현한 젊은 셰프에게 돌아갈 예정이다.

이번 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 경연 대회의 주제는 '브링 유어 퓨처 투 더 테이블(Bring Your Future to the Table)'이다. 이번 주제를 통해 젊은 셰프들은 단순히 기술을 선보이는 것을 넘어 자신만의 목소리를 드러내고, 더 나은 미식 세계를 향한 비전을 제시하며, 음식을 통해 개인의 정체성을 표현하게 된다. 올해 그랜드 피날레는 차세대 셰프들이 서비스 문화와 글로벌 미식의 판도를 새롭게 정의할 혁신적인 솔루션을 제시하는 중대한 전환점이 될 것이다.

차세대 미식 스타를 선정하기 위한 최종 심사위원단은 크리스토프 바키에(Christophe Bacquié), 제레미 챈(Jeremy Chan), 안토니아 클루그만(Antonia Klugmann), 니키 나카야마(Niki Nakayama), 엘레나 레이가다스(Elena Reygadas), 줄리앙 로이어(Julien Royer), 미츠하루 츠무라(Mitsuharu Tsumura) 등 요리계의 전설 7명으로 구성된다.

미쉐린 2 스타 레스토랑 르 타블르 데 자미(Le Table des Amis)의 크리스토프 바키에 셰프는 "젊은 셰프들이 산펠레그리노의 지원 아래 영혼을 담은 요리를 선보이고, 자신의 깊은 신념과 가치를 한 접시에 담아낼 때 진정한 마법이 펼쳐지며, 그 순간부터는 단순한 경쟁이 아니다. 요리를 통해 자신이 누구이며 무엇을 추구하는지를 세상과 나누는 진심 어린 대화가 이뤄진다"고 설명했다.

로스앤젤레스의 미쉐린 스타 레스토랑 엔/나카(n/naka)의 나카야마 셰프도 "이번 경연 대회는 신념의 중요성과 가치를 일깨워준다. 이것은 단순히 기술의 문제가 아니라 진정성에 관한 이야기다. 요리라는 예술이 기술을 넘어 강력한 스토리텔링의 언어가 되는 것이야말로 진정한 요리를 통한 표현이다"라고 말했다.

최종 심사위원단은 창의성, 기술적 완성도, 그리고 출품 요리가 미식의 미래에 대한 셰프 개인의 비전을 얼마나 깊이 담아냈는지를 기준으로 15명의 결선 진출자를 평가할 예정이다.

' 월드 베스트 50 레스토랑(The World's 50 Best Restaurants)'에서 선정한 세계 최고 레스토랑인 리마의 마이도(Maido)를 운영하는 츠무라 셰프는 "요리는 호기심을 자극하고, 한계를 넘어 열정을 추구하는 일이다. 하지만 진정으로 마음을 울리는 것은 재료와 문화, 그리고 그 안에 담긴 의도에 대한 이야기다. 이 모든 요소가 조화를 이룰 때 단순히 맛있는 요리를 넘어 더 깊은 차원에서 교감하는 요리가 탄생한다. 이런 연결이 가장 중요하며, 이것이 우리 기억에 남는 경험과 진정한 의미의 미식을 만들어가는 방식"이라고 밝혔다.

심사위원들은 또한 레스토랑 산업의 미래를 새롭게 열어가는 데 있어 산펠레그리노 영 셰프 아카데미가 중요한 역할을 하고 있다고 강조했다. 심사위원 중 한명이자 런던의 혁신적인 미쉐린 2스타 레스토랑 이코이(Ikoyi)의 공동 설립자 챈 셰프는 "미식 업계의 미래는 이러한 젊은 셰프들의 손에 달려 있다. 이들은 맛과 기술을 넘어 지속가능성, 윤리적 재료의 수급, 포용성 등과 같은 가치를 통해 요리의 지평을 넓혀가고 있으며, 이러한 흐름에 동참할 수 있어 기쁘다"고 말했다.

전통을 존중하면서도 새로운 아이디어와 세계적인 영향력에 대한 열린 자세로 현대 프랑스 미식의 경계를 허물며 요리의 무대를 넓혀가는 혁신가이자 싱가포르의 미쉐린 3스타 레스토랑 오데트(Odette)를 이끄는 로이어 셰프는 "전통과 혁신은 공존할 수 있다. 나를 비롯한 선배들은 깊은 뿌리를 가진 프랑스 요리의 전통을 이어가면서도 오늘날 우리가 어디에서, 누구를 위해 요리하는지를 이해하고 현대화하려 노력해왔다. 우리 업계는 젊은 셰프들이 성장할 수 있도록 지원하고 영감을 줄 수 있는 환경을 만들 책임이 있으며, 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 경연 대회는 그 역할을 훌륭히 해내는 플랫폼이다"라고 말했다.

멘토링은 차세대 요리업계의 리더를 육성하는 데 직접적으로 기여하는 산펠레그리노 영 셰프 아카데미의 핵심 가치다. 과거 멘토로 참여했으며, 현재는 심사위원 중 한 명인 이탈리아 고리치아의 미쉐린 스타 레스토랑 라르지네(L'Argine)를 이끄는 클루그만 셰프는 "이번 경연 대회는 우리 업계의 미래를 뛰게 하는 심장"이라고 표현하며, "이곳은 경험이 열정과 만나고, 평생 쌓아온 기성 세대의 지식이 다음 세대를 성장시키는 밑거름이 되는 곳이다. 멘토링이 없다면 미식 산업은 정체될 것이다. 멘토링을 통해 젊은 셰프들은 혁신을 가져오고, 리더십을 발휘하며, 더 진취적이고 책임감 있는 진정한 미식의 세계를 만들어 나갈 것이다. 산펠레그리노는 이런 기회를 제공함으로써 젊은 셰프들과 함께 업계의 미래에 힘을 보태고 있다"고 강조했다.

멕시코시티의 미쉐린 스타 레스토랑 로제타(Rosetta)의 오너 셰프이자 동등한 기회 확대와 여성 리더십 육성, 차세대 인재 지원을 목표로 가지고 있는 엘레나 레이가다스 장학금의 설립자인 레이가다스 셰프는 산펠레그리노 영 셰프 아카데미가 포용성을 실천하고 미식의 미래를 이끌기 위해 헌신하고 있음을 강조했다. 그는 "이러한 점이 바로 내가 산펠레그리노 영 셰프 아카데미의 취지에 깊이 공감하고, 수년간 이 프로젝트에 참여한 이유"라며 "이 아카데미의 가치는 전 세계의 재능 있는 젊은 셰프들을 발굴하고, 미식 세계 속 다양한 목소리와 관점을 존중하는 데 있다"고 말했다.

산펠레그리노 영 셰프 아카데미 경연대회는 현재의 리더들이 미래의 혁신가들에게 미식의 미래를 만들어가도록 힘을 실어주는 글로벌 플랫폼이다. 이번 경연의 최종 우승자는 10월 29일 수요일 그랜드 피날레의 갈라 디너에서 발표된다. 이날 시상식에서는 우승자 발표와 함께 산펠레그리노 사회적 책임상(Social Responsibility Award), 아쿠아파나 문화의 화합상(Acqua Panna Connection in Gastronomy Award), 파인 다이닝 러버스상(Fine Dining Lovers Food for Thought Award)이 시상된다.

산펠레그리노 영 셰프 아카데미가 차세대 요리 인재를 어떻게 육성하고 있는지에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지(https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/)에서 확인할 수 있다:

산펠레그리노 영 셰프 아카데미 소개

산펠레그리노 영 셰프 아카데미는 미식의 한계를 넘어서 사회를 긍정적으로 변화시키고 더욱 포용적이고 지속가능한 미래를 만들어 나갈 수 있는 젊은 셰프들을 발굴하고 육성하기 위해 산펠레그리노가 출범한 플랫폼이다. 이를 통해 산펠레그리노는 차세대 요리 인재의 유치와 연결, 육성을 위한 교육과 멘토링 및 경험의 기회를 제공하고 유명한 글로벌 경연 대회를 통해 젊은 셰프들이 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다.

본 아카데미는 재능 있는 인재가 지역이나 민족 또는 성별에 따른 제약을 받지 않도록 하기 위해 70개국 이상의 회원들을 문호를 개방하고 있다. 또한 열정적인 젊은 셰프들이 세계 미식계의 저명한 인사들과 교류를 나누고 요리 커뮤니티를 육성하는 역할을 하고 있다.

더 자세한 정보는 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 공식 홈페이지(https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/)를 통해 확인할 수 있다.

산펠레그리노 & 아쿠아파나 소개

산펠레그리노(S.Pellegrino), 아쿠아파나(Acqua Panna) 및 산펠레그리노 이탈리안 탄산음료는 이탈리아 밀라노에 본사를 둔 산펠레그리노(Sanpellegrino S.p.A.)의 국제 상표다. 5개 대륙의 지사 및 유통업체를 통해 150개국 이상에 유통되고 있는 산펠레그리노의 제품들은 이탈리아 제품의 최상의 품질을 대표하고, 유쾌함과 건강, 웰빙의 통합으로 이탤리언 스타일을 완벽하게 선보이는 브랜드로 자리 잡았다. 1899년에 설립된 산펠레그리노(Sanpellegrino S.p.A)는 다양한 미네랄 워터, 무알코올 식전주, 음료 및 아이스티를 제공하는 이탈리아 음료 부문의 대표적인 기업이다. 이탈리아의 주요 미네랄 워터 공급 업체로서 산펠레그리노는 환경을 지키기 위한 책임 의식을 잊지 않으며, 수자원의 안전한 미래를 보장하기 위해 책임감 있고 열정적으로 노력하고 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2801755/SPYCA_Grand_Jury.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1341607/5571471/SPYCA_Logo.jpg

SOURCE S.Pellegrino Young Chef Academy