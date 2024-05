Classificada em 1º lugar, a Unilumin redefine o cenário do mercado do setor de video wall LED

Unilumin liderou a lista por receita

SHENZHEN, China, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em seu 20º aniversário, a Unilumin registrou um desempenho comercial notável. Alcançou uma receita de 7,41 bilhões de RMB (+4,73% A/A) e um lucro líquido de 144 milhões de RMB (+127,06% A/A). Em relação à rentabilidade, com uma melhoria nas margens brutas dos negócios nacionais e internacionais, a margem bruta global da Unilumin aumentou 2%, para 28,8%. Com base na escala de receita (somente no negócio de video wall LED), a Unilumin venceu o título.

Unilumin assume firmemente a liderança no setor de video wall LED por meio de um desenvolvimento abrangente

Em retrospectiva, esta não é a primeira vez que a empresa ocupa a posição de topo no setor. Por exemplo, no que diz respeito ao envio de produtos pela área de video wall LED, a empresa tem sido consistentemente classificada em primeiro lugar entre as empresas públicas por 5 anos consecutivos desde 2019, e o mesmo aconteceu com o seu desempenho em receitas no exterior.

A Unilumin, cotada em 2011, testemunhou um aumento constante e dramático de receita, de 600 milhões de RMB em 2012 para 7,2 bilhões de RMB em 2021, alcançando um novo recorde em 2023. Por trás desta conquista estão duas competências: desenvolvimento de tecnologia e cenários, implantação de marca e canal.

Desenvolvimento de tecnologia e cenários

Com base em planejamento prospectivo e investimentos inovadores, a Unilumin estabeleceu uma cadeia industrial desde pacotes e módulos até video wall, alcançando avanços em tecnologias COB e MIP. Além disso, ela desenvolveu uma gama completa de produtos Mini/Micro LED, abrangendo P0.3 a P1.8, e alcançou a produção em massa.

Implantação de marca e canal

Atualmente, a Unilumin possui três marcas: ROE, Unilumin e LAMPRO. Com base no seu posicionamento único no mercado, três marcas penetraram em vários segmentos de video wall LED. A rede de marketing da Unilumin agora abrange mais de 160 países, com mais de 5.400 distribuidores cooperando e mais de 20 subsidiárias e escritórios no exterior.

Unilumin tem potencial para continuar dominando a indústria de video wall LED

A Unilumin tem potencial para manter com sucesso sua posição, o que pode encontrar expressão no desenvolvimento estratégico global da empresa. A Unilumin foi a primeira a propor o conceito "Metasight" no setor, facilitando o desenvolvimento integrado de telas LED e iluminação LED. Em tecnologias LED avançadas, a Unilumin conduziu trabalhos de P&D em tecnologias COG e Micro LED baseadas em silício, abrindo caminho para sua entrada no mercado To C.

No geral, se a Unilumin continuar mantendo todas as cartas na manga, ela tem o potencial de continuar dominando o setor.

Acesse: https://www.unilumin.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408522/Unilumin.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408523/Unilumin.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.