Classée No.1, Unilumin refaçonne le marché des murs vidéo LED

Unilumin est en tête de liste en termes de revenus

SHENZHEN, Chine, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'année de son vingtième anniversaire, Unilumin a enregistré des performances commerciales remarquables. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,41 milliards de yuans (une augmentation de 4,73 % en glissement annuel), et un bénéfice net de 144 millions de yuans (une augmentation de 127,06 % en glissement annuel). Sur le plan de la rentabilité, grâce à l'amélioration des marges brutes de ses activités locales et internationales, la marge brute globale d'Unilumin a augmenté de 2 % pour atteindre 28,8 %. Sur une échelle de revenus (uniquement en ce qui concerne le secteur des murs vidéo LED), Unilumin a remporté la première place.

Unilumin se place en tête de l'industrie des murs vidéo LED grâce à son développement complet

En rétrospective, ce n'est certainement pas la première fois que la société occupe la première place dans son secteur. Par exemple, en ce qui concerne l'expédition de produits dans le domaine des murs vidéo LED, la société s'est classée au premier rang des sociétés publiques pendant cinq années consécutives depuis 2019, ce qui s'est reflété dans ses performances en termes de revenus à l'étranger.

Unilumin, cotée en 2011, a connu une augmentation régulière et spectaculaire de ses revenus, passant de 600 millions de yuans en 2012 à 7,2 milliards en 2021 avant d'atteindre un nouveau record en 2023. Cette réussite repose sur deux compétences : le développement de technologies et de scénarios, et le déploiement de marques et de canaux.

Développement de technologies et de scénarios

En se basant sur une planification prospective et des investissements innovants, Unilumin a établi une chaîne industrielle allant de l'emballage et du module au mur vidéo en réalisant diverses percées dans les technologies COB et MIP. En outre, elle a développé une gamme complète de produits Mini/Micro LED allant de P0.3 à P1.8 et a réalisé une production de masse.

Déploiement de marques et de canaux

Actuellement, Unilumin possède trois marques : ROE, Unilumin et LAMPRO. En fonction de leur positionnement unique sur le marché, ces trois marques ont pénétré différents segments du marché des murs vidéo LED. Le réseau commercial d'Unilumin s'étend désormais à plus de 160 pays, avec plus de 5 400 distributeurs coopérants et plus de 20 filiales et bureaux à l'étranger.

Unilumin a le potentiel de continuer à régner sur le secteur des murs vidéo LED

Unilumin a le potentiel de maintenir sa position avec succès, ce qui pourra se traduire par le développement global de l'entreprise. Unilumin a été la première à proposer le concept « Metasight », qui facilite le développement intégré de l'affichage LED et de l'éclairage LED . En ce qui concerne les technologies LED avancées, Unilumin a mené des travaux de R&D sur les technologies COG et Micro LED basées sur le silicium, ouvrant la voie à son entrée sur le marché destiné au consommateur.

Dans l'ensemble, si Unilumin poursuit sur sa lancée, elle possède tous les atouts nécessaires pour continuer de dominer le secteur.

