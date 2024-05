Unilumin steht an der Spitz der Marktlandschaft der LED-Videowand-Industrie und gestaltet diese neu

Unilumin führt die Liste nach Umsatz an

SHENZHEN, China, 10. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In seinem 20. Jubiläumsjahr verzeichnete Unilumin eine bemerkenswerte Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 7,41 Mrd. RMB (+4,73 % gegenüber dem Vorjahr) und einen Nettogewinn von 144 Mio. RMB (+127,06 % gegenüber dem Vorjahr). Was die Rentabilität anbelangt, so stieg die Gesamtbruttomarge von Unilumin dank einer Verbesserung der Bruttomargen im Inlands- und Auslandsgeschäft um 2 % auf 28,8 %. Auf Basis der Umsatzskala (LED-Videowandgeschäft allein) gewann Unilumin den Titel.

Unilumin Unilumin

Unilumin übernimmt durch umfassende Entwicklung stetig die Führung in der LED-Videowand-Industrie

Rückblickend betrachtet ist es sicher nicht das erste Mal, dass es die Spitzenposition in der Industrie einnimmt. Was beispielsweise die Produktauslieferung nach LED-Videowandfläche betrifft, so steht das Unternehmen seit 2019 fünf Jahre in Folge an erster Stelle unter den börsennotierten Unternehmen, ebenso wie bei den Einnahmen im Ausland.

Unilumin, das 2011 an die Börse ging, verzeichnete einen kontinuierlichen und dramatischen Anstieg der Einnahmen von 600 Millionen RMB im Jahr 2012 auf 7,2 Milliarden RMB im Jahr 2021, mit einem neuen Rekordhoch im Jahr 2023. Hinter dieser Leistung stehen zwei Kompetenzen: Entwicklung von Technologien und Szenarien sowie Marken- und Vertriebskanalentwicklung.

Technologie- und Szenarienentwicklung

Durch vorausschauende Planung und innovative Investitionen hat Unilumin eine Industriekette vom Gehäuse über das Modul bis zur Videowand aufgebaut und dabei Durchbrüche in der COB- und MIP-Technologie erzielt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine vollständige Palette von Mini/Micro-LED-Produkten für P0,3 bis P1,8 entwickelt und die Massenproduktion erreicht.

Einsatz von Marken und Vertriebskanälen

Derzeit verfügt Unilumin über drei Marken: ROE, Unilumin und LAMPRO. Aufgrund ihrer einzigartigen Marktpositionierung sind alle drei Marken in verschiedene LED-Videowand-Segmente vorgedrungen. Das Vertriebsnetz von Unilumin erstreckt sich mittlerweile auf über 160 Länder, mit mehr als 5.400 kooperierenden Händlern und über 20 Tochtergesellschaften und Büros in Übersee.

Unilumin hat das Potenzial, die LED-Videowandindustrie dauerhaft anzuführen

Unilumin hat das Potenzial, seine Position erfolgreich zu halten, was sich in der strategischen Gesamtentwicklung des Unternehmens niederschlagen kann. Unilumin war das erste Unternehmen, das das „Metasight"-Konzept in der Branche anbot und damit die integrierte Entwicklung von LED-Anzeigen und LED-Beleuchtung ermöglichte. Im Bereich der fortschrittlichen LED-Technologien hat Unilumin Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu COG- und siliziumbasierten Mikro-LED-Technologien durchgeführt und damit den Weg für den Eintritt in den 2C-Markt geebnet.

Wenn Unilumin weiterhin alle Trümpfe in der Hand hält, hat es das Potenzial, die Industrie weiterhin anzuführen.

Bitte besuchen Sie: https://www.unilumin.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2408522/Unilumin.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2408523/Unilumin.jpg