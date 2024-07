É lançado o primeiro telão LED de cinema acoustic transparente do mundo, liderando a tendência de aplicação comercial da tecnologia de filmes pela Unilumin

NANQUIM, China, 29 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 26 de junho, a cerimônia de inauguração da primeira tela de cinema LED acoustic transparente do mundo foi realizada no Xinjiekou International Cinema em Nanjing Deji Plaza na China. O lançamento dessa tela de cinema LED significa que o cinema atualizou a tela IMAX tradicional para o sistema de projeção de filme LED UCine da Unilumin. Ao mesmo tempo, foi realizada uma pré-estreia do filme "The Royal Cat", convidando os cidadãos a experimentar a nova experiência audiovisual imersiva de "ressonância de som e imagem" no local.

Sistema de projeção de filme LED UCine da Unilumin no Xinjiekou International Cinema (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) Sistema de projeção de filme LED UCine da Unilumin no Xinjiekou International Cinema (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Entende-se que essa tela acoustic transparente foi criada pela Unilumin, líder do setor, sendo a primeira do seu tipo no mundo a obter a certificação DCI. Possui 20,48 metros de largura e 10,8 metros de altura, suportando uma alta taxa de quadros de 4K96 e brilho máximo de 300 nits. O desempenho máximo de contraste pode restaurar a verdadeira imagem do filme, tornando a imagem da projeção de filmes com alta taxa de quadros mais clara, suave e estável.

A tela do cinema foi aprovada na certificação de baixa luz azul da TÜV, reduzindo a luz azul prejudicial e protegendo os olhos. Seu design único de perfuração de módulo com os alto-falantes do canal de som principal colocados atrás, alcança a cavidade de som por meio da estrutura da caixa de LED e consegue o efeito de som ideal da sala de cinema enquanto alcança o som acoustic transparente. A tela de cinema de LED não precisa de uma sala de projeção especial e outras instalações, liberando bastante espaço para o cinema e aumentando os requisitos de espaço visual da audiência.

Com a crescente demanda do público por experiências audiovisuais de alto nível, o mercado de telas de cinema de LED continuará a se desenvolver. A atualização da tela IMAX tradicional para o sistema de projeção de filmes LED UCine da Unilumin no Xinjiekou International Cinema também indica o alto reconhecimento e o otimismo do setor em relação aos sistemas de projeção de filmes LED da Unilumin.

Entende-se que o Unilumin Group é a primeira empresa chinesa a obter a certificação internacional DCI. Ele tem telas de cinema de LED de diferentes tamanhos, como 5 a 20 m, e 6 certificações DCI. Com exceção do Xinjiekou International Cinema, em Nanjing, a empresa também criou com sucesso projetos como o Regency Theater, em Los Angeles, e o cinema San Ya, na província de Hainan, na China, e se tornou líder em inovação e aplicação comercial da tecnologia de telas de cinema de LED.

Para mais informações, visite: https://www.unilumin.com/

FONTE Unilumin Group., Ltd.