CLASSYS nomeia o Dr. Taek-Soo Kim, ex-executivo da Samsung Electronics e da Vuno, como diretor de tecnologia, acelerando sua evolução para uma empresa global de tecnologia em estética médica

SEUL, Coreia do Sul, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A CLASSYS (KOSDAQ: (214150), uma empresa global de plataforma de estética médica, anunciou a nomeação do Dr. Taek-Soo Kim, um distinto especialista em gestão de tecnologia, como seu novo diretor de tecnologia (CTO) e chefe de pesquisa e desenvolvimento.

Taek-Soo Kim, recém-nomeado Diretor de Tecnologia (CTO) e Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da CLASSYS. (Foto: CLASSYS)

A CLASSYS continua a recrutar e desenvolver talentos de classe mundial, ao mesmo tempo que reforça sua capacidade em tecnologia, negócios e operações globais para apoiar a sua expansão global. A nomeação do Dr. Taek-Soo Kim como CTO reflete o compromisso da empresa em fortalecer sua liderança global em tecnologia e se preparar para sua próxima fase de crescimento.

No mês passado, a CLASSYS lançou sua estratégia de crescimento "Next Stage" com a nomeação de Jun-oh Yoon, ex-vice-presidente executivo da Samsung Electronics, como seu diretor executivo (CEO). Com a chegada do Dr. Kim para executar essa estratégia na área de P&D, a empresa planeja acelerar a inovação tecnológica e o desenvolvimento de produtos de próxima geração centrados em IA, software e dados.

O Dr. Kim planeja combinar as tecnologias de dispositivos baseados em energia (EBD) já estabelecidas pela CLASSYS com seus extensos dados clínicos e procedurais, aplicando a IA para impulsionar o desenvolvimento de produtos de próxima geração projetados para remodelar o mercado. Mais especificamente, ele pretende incorporar sistematicamente o feedback de médicos e líderes de opinião (KOLs) dos principais mercados globais ao processo de P&D. Esta abordagem deve aprimorar a eficácia do tratamento, a usabilidade, a segurança e a experiência geral do usuário, possibilitando que a CLASSYS lidere o mercado global com tecnologias e soluções diferenciadas em estética médica que atendam às expectativas do mercado e dos clientes.

Além disso, espera-se que a experiência do Dr. Kim na liderança de iniciativas de transformação de P&D em larga escala em importantes empresas globais de tecnologia acelere a implementação dos sistemas de gestão de padrão global do CEO Yoon em toda a área de P&D. Por meio de uma gestão de riscos rigorosa e uma execução ágil, a CLASSYS continuará a construir uma cultura de P&D mais ágil e eficiente.

Um porta-voz da CLASSYS disse: "Enquanto o CEO Jun-oh Yoon aliava a profunda experiência técnica de um engenheiro à perspectiva global de um estrategista para ajudar a impulsionar o crescimento da Samsung, o CTO Taek-Soo Kim ajudava a liderar a transformação de P&D e a inovação tecnológica no Instituto Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), a principal organização de pesquisa avançada da empresa. Juntos, espera-se que seus pontos fortes ajudem a CLASSYS a redefinir a indústria global de estética médica e a se estabelecer como uma empresa global de primeira linha."

Veja o artigo completo: https://www.prnewswire.com/news-releases/classys-appoints-former-samsung-electronics-and-vuno-executive-dr-taek-soo-kim-as-chief-technology-officer-accelerating-its-evolution-into-a-global-medical-aesthetics-technology-company-302844406.html

FONTE CLASSYS