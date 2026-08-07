CLASSYS、グローバルな医療美容テクノロジー企業への変革を加速させるべく、Samsung ElectronicsおよびVunoの元幹部であるTaek-Soo Kim博士を最高技術責任者（CTO）に任命

韓国・ソウル、2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 世界的な医療美容プラットフォーム企業であるCLASSYS（KOSDAQ：214150）は、 著名な 技術管理の専門家であるTaek-Soo Kim博士を、同社の新たな最高技術責任者（CTO）兼研究開発責任者に任命したと発表しました。

CLASSYSは、世界トップクラスの人材の採用と育成を継続するとともに、 技術、ビジネス、グローバル事業運営の各分野における能力を強化し、 グローバルな事業拡大 を支援しています。Taek-Soo Kim博士のCTO就任は、同社がグローバルな技術的リーダーシップを強化し、次の成長段階に向けた準備を進めるという決意を反映したものです。

Taek-Soo Kim, CLASSYS’s newly appointed Chief Technology Officer (CTO) and Head of Research and Development. (Photo: CLASSYS)

CLASSYSは先月、Samsung Electronicsの元エグゼクティブバイスプレジデントであるJun-oh Yoon氏を最高経営責任者（CEO）に任命し、「Next Stage」成長戦略を打ち出しました。Kim博士が研究開発組織に加わり、同戦略を推進することで、同社はAI、ソフトウェア、データを中心とした技術革新と次世代製品の開発を加速させる計画です。

Kim博士は、CLASSYSが確立したエネルギー・ベース・デバイス（EBD）技術と、同社が保有する豊富な臨床データおよび施術データを組み合わせ、AIを活用することで、市場を一新する次世代製品の開発を推進する計画です。特に、彼は世界の主要市場における臨床医やキーオピニオンリーダー（KOL）からのフィードバックを、研究開発プロセスに体系的に取り入れていきます。このアプローチにより、治療効果、使いやすさ、安全性、そして全体的なユーザー体験が向上し、CLASSYSは市場や顧客の期待に応える独自の医療美容技術とソリューションを通じて、世界市場をリードしていくことになります。

さらに、 Kim'博士が世界有数のテクノロジー企業において大規模な研究開発変革イニシアチブを主導してきた実績により、Yoon最高経営責任者（CEO）が掲げるグローバル基準のマネジメントシステムの研究開発組織全体への導入が加速することが期待されます。CLASSYSは、厳格なリスク管理とアジャイルな実行を通じて、よりアジャイルかつ効率的な研究開発文化の構築を継続してまいります。

CLASSYSの広報担当者は次のように述べています。「Jun-oh Yoon最高経営責任者（CEO）が、エンジニアとしての深い技術的専門知識と戦略家としてのグローバルな視点を融合させ、Samsungの成長を牽引した一方で、Taek-Soo KimCTOは、同社の最先端研究機関であるSamsung Advanced Institute of Technology (SAIT)において、研究開発の変革と技術革新を主導しました。両者の強みを結集することで、CLASSYSは世界の医療美容業界のあり方を再定義し、世界トップクラスの企業としての地位を確立することが期待されています。」

全文はこちらをご覧ください： https://www.prnewswire.com/news-releases/classys-appoints-former-samsung-electronics-and-vuno-executive-dr-taek-soo-kim-as-chief-technology-officer-accelerating-its-evolution-into-a-global-medical-aesthetics-technology-company-302844406.html

SOURCE CLASSYS