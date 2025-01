Cognex fortalece liderança de mercado em leitura de código de barras industrial com dois novos produtos com IA

Os leitores de códigos de barras DataMan 290 e 390, com destaque ao suporte ao cliente na indústria, oferecem confiabilidade incomparável e facilidade de uso

NATICK, Massachusetts, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder sistemas de visão industrial, anunciou hoje o lançamento dos leitores de código de barras DataMan® 290 e 390. Graças à tecnologia inovadora de IA, esses leitores oferecem desempenho de decodificação confiável em uma ampla gama de aplicações em processos de fabricação. Além disso, ao tornar a configuração e a implantação fáceis e intuitivas, a Cognex deu a mais usuários o poder de simplificar os processos de leitura de códigos de barras e aumentar a eficiência operacional.

Os leitores de código de barras DataMan 290 e 390 com tecnologia de IA são exibidos lado a lado.

"O DataMan 290 superou outras soluções concorrentes que testamos, lendo com sucesso códigos que os outros não conseguiram", disse Peter Laurinčík, CEO da MTS – Modern Technology Systems. "Essa confiabilidade, juntamente com um design intuitivo, transformará nossas operações de leitura de códigos de barras, permitindo-nos aumentar a produtividade e a capacidade de processamento. O suporte abrangente oferecido pela Cognex, desde a configuração e treinamento até a implantação e execução, garante um desempenho suave em cada etapa do processo".

O DataMan 290 e o 390 oferecem um conjunto completo de recursos para que os usuários comecem rapidamente e lidem eficientemente com uma ampla gama de aplicações:

As capacidades avançadas de IA permitem que os usuários leiam códigos de forma confiável com um único clique, simplificando a configuração e a manutenção enquanto reduzem o tempo de inatividade, mesmo para usuários não técnicos.

Manuseio fácil de diversos tipos de códigos e simbologias, incluindo códigos danificados ou de baixa qualidade, e altas taxas de leitura, mesmo em ambientes de baixa visibilidade, graças a uma iluminação integrada e completa.

Uma interface web amigável com configuração guiada permite que até usuários não técnicos passem da retirada do equipamento da embalagem até a implantação final em poucos minutos.

Além da tecnologia avançada, os leitores de códigos de barras DataMan 290 e 390 contam com o Cognex Customer Success, um suporte líder no setor que funciona da maneira que você deseja, desde recursos de autoatendimento até uma rede global de especialistas. A melhor tecnologia e orientação personalizada permitem aos usuários planejar, implantar e expandir com facilidade seus projetos.

O DataMan 290 resolve a maioria das aplicações de leitura de códigos de barras diretamente com seu ajuste padrão inicial, enquanto o DataMan 390 oferece maior resolução para as aplicações mais complexas, oferecendo uma gama completa de soluções para atender às necessidades de leitura de códigos. Esses leitores, junto ao Cognex Customer Success, refletem o compromisso da empresa em fornecer a melhor experiência da categoria ao cliente, impulsionando a inovação na leitura de códigos de barras industriais. Para mais informações, acesse cognex.com/dataman-290 ou ligue 1-855-4-COGNEX.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation inventa e comercializa tecnologias que abordam alguns dos desafios mais importantes de fabricação e distribuição. Somos um dos principais fornecedores globais de produtos e soluções de sistemas de visão que melhoram a eficiência e a qualidade em negócios com alto potencial de crescimento em mercados finais industriais atraentes. Nossas soluções combinam produtos físicos e software para capturar e analisar informações visuais, permitindo a automação de tarefas de fabricação e distribuição para clientes em todo o mundo. Os equipamentos de sistemas de visão são usados para automatizar a fabricação ou a distribuição e o rastreamento de itens discretos, como telefones celulares, baterias de veículos elétricos e pacotes de comércio eletrônico, localizando, identificando, inspecionando e medindo-os. Estes equipamentos são importantes para aplicações em que a visão humana é inadequada para atender aos requisitos de tamanho, precisão ou velocidade, ou em situações em que são obtidas economias substanciais de custo ou melhorias de qualidade.

A Cognex é líder mundial no setor de sistemas de visão, tendo fornecido mais de 4,5 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$ 11 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para obter detalhes, acesse cognex.com.

Contato de RI

Nathan McCurren

Diretor de relações com investidores e tesoureiro

Cognex Corporation

[email protected]

Contato com a mídia

Jeremy Sacco

Gerente sênior, marketing de conteúdo global

Cognex Corporation

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2566995/Cognex_Corporation_390_v1_Both_On.jpg

Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5047088/Cognex_Logo.jpg

FONTE Cognex Corporation