Cognex推出兩款全新人工智慧（AI）驅動產品，鞏固了工業條碼讀取領域的市場領導地位

DataMan 290及390條碼閱讀器配備業界領先的客戶支援，提供無與倫比的可靠性及卓越的操作便利性

美國麻省內蒂克2025年1月14日 /美通社/ -- 工業機器視覺領導者Cognex Corporation（納斯達克股票代碼：CGNX）今日宣佈推出DataMan® 290及390條碼閱讀器。憑藉創新的人工智慧（AI）技術，這些閱讀器在各類製造應用中均能提供穩定可靠的解碼效能。此外，Cognex簡化了設置和部署過程，使其更加直觀易用，讓更多用戶能夠輕鬆優化條碼掃描流程，提升操作效率。

「DataMan 290在我們測試的其他競爭解決方案中表現卓越，成功讀取了其他產品無法識別的條碼。」現代科技系統公司（MTS）行政總裁Peter Laurinčík表示。「這種可靠性，加上直觀的設計，將徹底改變我們的條碼掃描作業，讓我們能夠提升生產力和處理量。Cognex提供的全面支援，涵蓋設置、培訓、部署及運行每個階段，確保整個過程的順利運行。」

DataMan 290及390提供一整套功能，讓用戶能夠迅速上手，並高效處理各類應用：

先進的人工智慧（AI）功能使用戶能夠輕鬆一鍵讀取條碼，簡化設置和維護過程，並減少停機時間，即使是非技術人員也能輕鬆操作。

輕鬆處理各種條碼類型和編碼格式，包括損壞或低品質的條碼，並憑藉一體化全能光源，即使在低能見度環境下亦能保持高讀取率。

直觀的網頁介面配合引導設置，即使是非技術人員也能在短短幾分鐘內完成從開箱到掃描的過程。

除了先進的技術外，DataMan 290及390條碼閱讀器還擁有Cognex Customer Success服務的支持，這是業界領先的支援體系，無論是自助資源還是全球專家網絡，皆能根據用戶需求提供協助。最先進的技術與量身定制的指導，使用戶能夠輕鬆規劃、部署及擴展他們的視覺項目。

DataMan 290開箱即用，可解決大多數條碼掃描應用，而DataMan 390則提供更高解析度，應對最複雜的應用，提供全方位解決方案，滿足各種條碼掃描需求。這些閱讀器與Cognex Customer Success服務一起，體現了公司致力於提供卓越客戶體驗的承諾，同時推動工業條碼識別領域的創新。如需更多資訊，請到訪cognex.com/dataman-290或致電1-855-4-COGNEX。

Cognex Corporation簡介

Cognex Corporation 發明技術並將其商業化，以解決一些最關鍵的製造和分銷挑戰。我們是全球領先的機器視覺產品及解決方案供應商，可在具有吸引力的工業終端市場提升高增長潛力企業的效率和質量。我們的解決方案融合實體產品和軟件來截取和分析視覺信息，從而為全球客戶實現製造和分銷任務的自動化。機器視覺產品可透過定位、識別、檢查和測量離散物品（例如手提電話、電動車電池和電子商務包裹），將製造或分發自動化，並追蹤離散物品。機器視覺在人類視覺無法滿足尺寸、準確性或速度要求的應用之情況，或是在能夠實現大幅節省成本或提高質量的情況下至關重要。

Cognex是機器視覺行業的全球領導者，自1981年成立以來，已經寄出超過450萬個以圖像為基礎的產品，累計收入超過110億美元。Cognex的總部設於美國麻省內蒂克（Natick），且在美洲、歐洲和亞洲均設有辦事處和分銷商。詳情請造訪cognex.com。

投資者關係聯絡人

Nathan McCurren

投資者關係主管

Cognex Corporation

[email protected]

媒體聯絡人

Jeremy Sacco

全球內容營銷高級經理

Cognex Corporation

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SOURCE Cognex Corporation