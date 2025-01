Cognex umacnia pozycję lidera rynku przemysłowych czytników kodów, rozszerzając ofertę o dwa nowe produkty oparte nasztucznej inteligencji

Czytniki kodów DataMan 290 i DataMan 390, wspierane przez wiodącą w branży obsługę klienta, zapewniają niezrównaną niezawodność i łatwość użytkowania.

NATICK, Massachusetts, 14 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), lider rynku przemysłowych systemów wizyjnych, wzbogaciła swoją ofertę o dwa nowe czytniki kodów– DataMan® 290 i DataMan® 390. Dzięki innowacyjnej technologii opartej na sztucznej inteligencji urządzenia te zapewniają niezawodne dekodowanie w szerokim spektrum zastosowań w zakładach produkcyjnych. Co więcej, firma Cognex zadbała o to, by konfiguracja i uruchamianie czytników było proste i intuicyjne, w rezultacie czego bezprecedensowo szeroka grupa użytkowników zyskuje dostęp do rozwiązania usprawniającego skanowanie i zwiększającego wydajność operacyjną.

The AI-powered DataMan 290 and 390 barcode readers are shown side by side.

„Czytniki DataMan 290 sprawdziły się lepiej od przetestowanych przez nas konkurencyjnych rozwiązań, odczytując kody, z którymi inne urządzenia sobie nie radziły" - powiedział Peter Laurinčík, CEO firmy MTS - Modern Technology Systems. – „Wysoki poziom niezawodności idzie tu w parze z intuicyjnym designem, zdecydowanie usprawniając odczyt kodów, pozwalając nam zwiększyć produktywność i przepustowość. Z kolei kompleksowe wsparcie, jakie oferuje Cognex w zakresie konfiguracji, szkolenia pracowników, wdrożenia ieksploatacji urządzeń zapewnia płynny przebieg procesów na każdym etapie".

Czytniki DataMan 290 i 390 posiadają szereg funkcji, które pozwalają użytkownikom szybko rozpocząć pracę i wydajnie obsługiwać szeroki zakres aplikacji:

Zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji umożliwiają użytkownikom niezawodny odczyt kodów za pomocą jednego kliknięcia, ułatwiając konfigurację i konserwację - nawet dla użytkowników bez przygotowania technicznego - przy jednoczesnym ograniczeniu przestojów.

Bezproblemowa obsługa różnych typów kodów i symboli, w tym kodów uszkodzonych lub o niskiej jakości, a także wysoka szybkość odczytu nawet w środowiskach o słabej widoczności dzięki zintegrowanemu oświetleniu typu „wszystko w jednym".

Zastosowanie łatwego w obsłudze interfejsu sieciowego z przewodnikiem konfiguracji pozwala nawet użytkownikom nieposiadającym wiedzy technicznej przygotowaćurządzenie do pracy w zalediwe kilka minut.

Czytniki kodów kreskowych DataMan 290 i DataMan 390 to nie tylko zaawansowana technologia, ale również Cognex Customer Success, czyli wiodący w branży system wsparcia klienta, który elastycznie odpowiada na potrzeby użytkownika, oferując zarówno zasoby do samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i dostęp do globalnej sieci ekspertów. Korzystając z najlepszej technologii i dostosowanego do potrzeb wsparcia, użytkownicy mogą z łatwością planować, wdrażać i rozszerzać projekty systemów wizyjnych.

Czytnik DataMan 290 obsługuje większość aplikacji odczytu kodów, natomiast DataMan 390 zapewnia wyższą rozdzielczość dla najbardziej złożonych zadań, zapewniając pełny zakres rozwiązań na potrzeby skanowania kodów. Czytniki te, wraz z systemem wsparcia klienta Cognex Customer Success, pokazują, że firma konsekwentnie stawia na innowacje i najwyższej klasy rozwiązania w dziedzinie przemysłowego odczytu kodów. Więcej informacji można uzyskać na stronie cognex.com/en-pl/dataman-290 lub dzwoniąc pod numer +48 71 71 21 086.

O firmie Cognex Corporation

Cognex Corporation opracowuje i komercjalizuje technologie rozwiązujące kluczowe problemy w procesach produkcji i dystrybucji. Jesteśmy czołowym międzynarodowym producentem rozwiązań w zakresie przemysłowych systemów wizyjnych, które służą zwiększaniu wydajności i jakości produkcji w przedsiębiorstwach o dużym potencjale wzrostowym w szeregu najbardziej dochodowych branż. Nasze rozwiązania to połączenie sprzętu i oprogramowania rejestrującego i analizującego dane wizualne, dzięki któremu klienci na całym świecie mogą automatyzować zadania produkcyjno-dystrybucyjne. Przemysłowe systemy wizyjne służą automatyzacji procesów produkcyjno-dystrybucyjnych, a także śledzeniu poszczególnych obiektów, takich jak telefony komórkowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych czy paczek z towarem do wysyłki poprzez ich lokalizację, identyfikację, kontrolę i mierzenie. Przemysłowe systemy wizyjne odgrywają ważną rolę tam, gdzie ludzka kontrola nie wystarcza, by spełnić wymagania dotyczące rozmiaru, precyzji lub prędkości, a także w sytuacji potrzeby dużych cięć kosztów lub udoskonalenia jakości.

Cognex jest światowym liderem w branży systemów wizyjnych. Od czasu założenia w 1981 r. firma sprzedała ponad 4,5 mln produktów wizyjnych, odnotowując łączny przychód na poziomie ponad 11 miliardów dolarów. Siedziba Cognex mieści się w Natick w stanie Massachusetts. Spółka posiada biura i dystrybutorów na terenie Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, a także w Europie i Azji. Więcej informacji można znaleźć na stronie cognex.com.

