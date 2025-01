Cognex stärkt Marktführerschaft im Bereich industrielles Barcode-Lesen mit zwei neuen KI-gesteuerten Produkten

Die Barcode-Lesegeräte DataMan 290 und 390, unterstützt durch einen branchenführenden Kundendienst, bieten unübertroffene Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

NATICK, Mass., 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, bringt zwei neue Serien von Barcodelesegeräten, DataMan® 290 und 390, auf den Markt. Diese neuen Lesegeräte, die mit innovativer KI-Technologie ausgestattet sind, bieten eine zuverlässige Dekodierleistung für eine Vielzahl von Fertigungsanwendungen. Cognex hat die Einrichtung und Bereitstellung so einfach und intuitiv gestaltet, dass mehr Benutzer als je zuvor ihre Barcode-Scanprozesse rationalisieren und die betriebliche Effizienz steigern können.

The AI-powered DataMan 290 and 390 barcode readers are shown side by side.

„DataMan 290 übertraf andere von uns getestete Wettbewerbslösungen und las Codes, die andere nicht lesen konnten", sagte Peter Laurinčík, CEO von MTS - Modern Technology Systems. „Diese Zuverlässigkeit und das intuitive Design werden unsere Barcode-Lesevorgänge verändern und uns eine Steigerung der Produktivität und des Durchsatzes ermöglichen. Der umfassende Support von Cognex, von der Einrichtung und Schulung bis hin zu Implementierung und Betrieb, gewährleistet, dass jeder Schritt reibungslos funktioniert. "

Die DataMan 290 und 390 bieten eine Reihe von Funktionen, die den Benutzern einen schnellen Einstieg und die effiziente Bearbeitung einer Vielzahl von Anwendungen ermöglichen:

Dank fortschrittlicher KI-Funktionen können Benutzer Codes mit einem einzigen Klick zuverlässig lesen, was die Einrichtung und Wartung selbst für technisch nicht versierte Benutzer vereinfacht und Ausfallzeiten reduziert..

Verschiedene Codetypen und Symbologien, einschließlich beschädigter oder minderwertiger Codes, werden mühelos gehandhabt. Selbst in schlecht einsehbaren Umgebungen lassen sich dank einer integrierten All-in-One-Beleuchtung hohe Leseraten erzielen.

Eine benutzerfreundliche Weboberfläche mit geführter Einrichtung ermöglicht es auch technisch nicht versierten Anwendern, in nur wenigen Minuten vom Auspacken bis zum Scannen zu gelangen.

Über die fortschrittliche Technologie hinaus werden die Barcodelesegeräte DataMan 290 und 390 von Cognex Customer Success unterstützt, einem branchenführenden Support, der so funktioniert, wie Sie es wünschen – von Selbstbedienungsressourcen bis hin zu einem globalen Netzwerk von Experten. Die beste Technologie und maßgeschneiderte Anleitungen ermöglichen es den Nutzern, ihr Vision-Projekt problemlos zu planen, umzusetzen und zu erweitern.

DataMan 290 eignet sich für die meisten Barcode-Leseanwendungen, während DataMan 390 eine höhere Auflösung für die komplexesten Anwendungen bietet und somit eine vollständige Palette von Lösungen für die Anforderungen des Codelesens bereitstellt. Diese Lesegeräte spiegeln zusammen mit Cognex Customer Success das Engagement des Unternehmens wider, erstklassige Kundenerfahrungen zu liefern und gleichzeitig Innovationen im Bereich des industriellen Barcodelesens voranzutreiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter cognex.com/dataman-290 oder telefonisch unter +49-721-958 8052.

Informationen zu Cognex Corporation

Die Cognex Corporation entwickelt und vermarktet Technologien, die einige der wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Fertigung und Logistik lösen. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Bildverarbeitungsprodukten und -lösungen, die die Effizienz und Qualität in wachstumsstarken Unternehmen in attraktiven industriellen Endmärkten verbessern. Unsere Lösungen kombinieren physische Produkte und Software zur Erfassung und Analyse visueller Informationen und ermöglichen so die Automatisierung von Fertigungs- und Logistikaufgaben für Kunden auf der ganzen Welt. Bildverarbeitungsprodukte werden zur Automatisierung der Herstellung oder des Vertriebs und der Verfolgung diskreter Gegenstände wie Mobiltelefone, Batterien für Elektrofahrzeuge und Pakete für den e-Commerce eingesetzt, indem sie lokalisiert, identifiziert, inspiziert und gemessen werden. Maschinelles Sehen ist wichtig für Anwendungen, bei denen das menschliche Sehen nicht ausreicht, um die Anforderungen an Größe, Genauigkeit oder Geschwindigkeit zu erfüllen, oder in Fällen, in denen erhebliche Kosteneinsparungen oder Qualitätsverbesserungen erzielt werden sollen.

Cognex ist weltweit führend in der Bildverarbeitungsindustrie und hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1981 mehr als 4,5 Mio. bildbasierte Produkte ausgeliefert, die einen kumulierten Umsatz von über 11 Mrd. US-D darstellen. Cognex hat seinen Hauptsitz in Natick, Massachusetts, USA, und verfügt über Niederlassungen und Vertriebspartner in ganz Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter cognex.com.

