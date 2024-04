Cognivia obtém financiamento estratégico de 15,5 milhões de euros para capacitar o desenvolvimento de medicamentos com soluções de IA-ML

Usando traços de personalidade do paciente para ser pioneira em uma nova era na pesquisa clínica.

MONT-SAINT-GUIBERT, Bélgica, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Cognivia, uma empresa inovadora de IA dedicada a remodelar a pesquisa clínica farmacêutica e biotecnológica por meio de algoritmos de IA-ML de ponta, tem o orgulho de anunciar um marco de investimento significativo. A Vesalius Biocapital IV, a SFPIM (Société Fédérale de Participations et d'Investissement) e a WE (Wallonie Entreprendre) comprometeram-se com investimentos estratégicos para impulsionar a missão da Cognivia de "quantificar o poder da mente" para otimizar e acelerar os programas de desenvolvimento de medicamentos. Essa injeção de capital permitirá que a Cognivia implemente suas soluções preditivas de ensaios clínicos que decodificam a relação entre traços e comportamentos do paciente, acelerando assim o desenvolvimento de tratamentos inovadores para pacientes globalmente.

As soluções da Cognivia visam áreas críticas que historicamente apresentaram desafios significativos para o desenvolvimento de medicamentos, como a resposta ao placebo e a adesão à medicação em ensaios clínicos. Ao contrário de qualquer outra, a Cognivia é pioneira na compreensão quantitativa dos pacientes como indivíduos e integrando essas percepções na análise de dados de ensaios clínicos e/ou na otimização de estratégias de envolvimento do paciente. Por exemplo, o Placebell™ utiliza algoritmos preditivos para mitigar o impacto negativo da resposta ao placebo, aprimorando o poder do estudo de ensaios clínicos, resultando em aumento das taxas de sucesso e redução dos prazos e custos dos ensaios clínicos. O Compl-AI prevê o risco de não conformidade e abandono de um paciente durante o rastreamento e durante seu ensaio clínico, ajudando a fortalecer e personalizar estratégias de envolvimento do paciente.

O capital levantado catalisará os esforços da Cognivia para introduzir suas soluções inovadoras no mercado e consolidar uma presença robusta nos Estados Unidos. Por meio da expansão de sua equipe e do estabelecimento de uma subsidiária nos EUA, a Cognivia busca fomentar colaborações comerciais e de P&D aprimoradas. Em um curto espaço de tempo, planejamos fortalecer nossa rede por meio de alianças estratégicas, reforçando nosso conselho consultivo com novos membros e formando equipes tanto nos EUA quanto na UE. Essa manobra estratégica está perfeitamente alinhada com a dedicação firme da Cognivia em se tornar uma parceira líder para empresas farmacêuticas e de biotecnologia, capacitando-as a desenvolver tratamentos eficazes para atender às necessidades não atendidas dos pacientes.

Nesta última rodada de financiamento, a Cognivia dá as boas-vindas com orgulho ao apoio de três investidores renomados: Vesalius Biocapital IV, um fundo de capital de risco com sede em Luxemburgo que se concentra nos melhores investimentos da categoria em tecnologia da saúde e biofarmacêutica; SFPIM, o Fundo Soberano da Bélgica, que fornece orientação estratégica e suporte financeiro para empresas belgas; e WE, que contribui para o desenvolvimento econômico da Valônia por meio de financiamento e suporte em vários setores.

"Estamos entusiasmados em anunciar a Cognivia como o investimento inaugural de nosso fundo IV, que se concentra em empresas de HealthTech e biofarmacêuticas na vanguarda da inovação que transforma a área da saúde. Esperamos ansiosamente estabelecer uma parceria com eles ao longo de seus estágios de comercialização e crescimento", diz Olivier Houben, sócio da Vesalius Biocapital.

"As alianças estratégicas da Cognivia com a Vesalius Biocapital IV, SFPIM e WE significam um momento crucial em nossa busca para transformar o setor por meio de uma combinação única de décadas de experiência no setor e IA avançada", comentou Dominique Demolle, CEO/cofundador da Cognivia. "Com esse investimento e a bem-vinda adição de novos membros à nossa equipe operacional, ao Conselho da empresa e ao Comitê Consultivo Estratégico, a serem anunciados em breve, estamos prontos para acelerar nossos esforços no fornecimento de abordagens inovadoras que capacitam médicos, pesquisadores e indústrias a tomar decisões informadas e orientadas por dados, melhorando os resultados para pacientes e partes interessadas em todo o mundo".

A Cognivia é a primeira e única empresa a combinar a quantificação da psicologia do paciente com a inteligência artificial (IA)/aprendizado de máquina (ML) para melhorar a medição da eficácia terapêutica em estudos clínicos – e além. As tecnologias da Cognivia preveem o comportamento do paciente e a resposta ao tratamento em estudos clínicos usando algoritmos preditivos de ML com base em uma compreensão quantitativa das características psicológicas, expectativas e crenças do paciente coletadas por meio de questionários próprios e específicos desenvolvidos para esse objetivo. A Cognivia tem como objetivo aproveitar "o poder da mente" e quantificar esse fenômeno único para melhorar as taxas de sucesso de ensaios clínicos, reduzir o risco de desenvolvimento de medicamentos e, por fim, melhorar a saúde.

Para obter mais detalhes sobre a Cognivia e suas soluções inovadoras de IA, visite cognivia.com ou siga @cognivia no LinkedIn.

