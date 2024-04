Cognivia 獲得 1,550 萬歐元的策略性資金，以使用 AI-ML 解決方案促進藥物開發

利用患者的個性特徵來開創臨床研究的新時代。

比利時蒙特聖吉伯特2024年4月19日 /美通社/ -- Cognivia 是一家創新 AI 公司,致力於通過尖端 AI-ML 演算法重塑製藥和生物科技臨床研究。該公司自豪地宣布重要的投資里程碑。Vesalius Biocapital IV、SFPIM (Société Fédérale de Participations et d'Investissement) 和 WE (Wallonie Entreprendre) 已承諾進行策略性投資,以推動 Cognivia「量化思維力量 (quantify the power of the mind)」的使命,並優化和加快藥物開發的計劃。注入資金後,Cognivia 將能夠部署其預測性臨床試驗解決方案,以解構患者特徵與行為之間的關係,從而加快為全球患者提供的創新治療開發進度。

Cognivia 的解決方案針對歷史上對藥物開發帶來重大挑戰的關鍵領域,例如臨床試驗中的安慰劑反應和藥物依從性。與其他公司不同的是,Cognivia 正在開拓對患者作為個人的定量理解,並將這些見解整合到臨床試驗數據的分析和/或優化患者參與度的策略中。例如,Placebell™ 利用預測演算法來減輕安慰劑反應的負面影響,增強臨床試驗的研究能力,從而提高成功率及減少臨床試驗的時間和成本。Compl-AI 預測患者在篩查和臨床試驗期間不遵守規則和退出試驗的風險,有助於加強和個人化患者參與度策略。

所籌集的資金將有助 Cognivia 向市場推出其突破性解決方案,並在美國建立強大的業務。通過擴大其團隊和在美國成立子公司,Cognivia 旨在加強商業和研發合作。在不久的將來,我們計劃建立戰略聯盟,為我們的諮詢委員會增加新成員以加強委員會,並在美國和歐盟建立團隊,從而加強我們的網絡。這戰略完美契合 Cognivia 的堅定承諾:努力成為製藥和生物科技公司的領先合作夥伴,使他們能夠開發有效的療法,以滿足患者需求。

在最新一輪融資中,Cognivia 自豪地宣佈獲得三位著名投資者的支持:Vesalius Biocapital IV 是總部位於盧森堡的創業資本基金,專注於在醫療科技和生物製藥領域進行一流的投資;SFPIM 是比利時主權財富基金,為比利時公司提供戰略指導和財務支持;以及通過跨各行業的融資和支持為瓦隆尼亞的經濟發展做出貢獻的 WE。

「我們很高興宣布,Cognivia 是我們 IV 基金的首次投資,而該基金專注於處於醫療保健領域創新轉型前線的健康科技和生物製藥公司。我們期待在他們整個商業化和成長階段與他們合作。」Vesalius Biocapital 的合夥人 Olivier Houben 表示。

Cognivia 首席執行官/聯合創始人 Dominique Demolle 表示:「Cognivia 與 Vesalius Biocapital IV、SFPIM 和 WE 的戰略聯盟標誌著我們以數十年行業經驗和先進 AI 的獨特組合改變行業的關鍵時刻。憑藉這項投資,以及我們營運團隊、公司董事會和戰略諮詢委員會的新成員(即將公佈),我們準備加快我們提供突破性解決方案,使臨床醫生、研究人員和不同行業能夠作出知情及以數據為導向的決策,最終為全球患者和利益相關者提高成效。」

關於 Cognivia

Cognivia 是首家及唯一一家結合患者心理學量化與人工智能 (AI)/機器學習 (ML) 的公司,以改善臨床試驗中治療效果及其他方面的測量。Cognivia 的技術利用預測性 ML 演算法來預測臨床試驗中患者的行為和治療反應,而根據是我們自己的問卷和針對目標而開發的特定問卷所收集的患者心理特徵、期望和信念,以及對這些項目的量化理解。Cognivia 旨在利用「思維力量 (the power of the mind)」及量化這種獨特的現象,以提高臨床試驗的成功率,降低藥物開發風險,並最終改善醫療保健。

有關 Cognivia 及其突破性 AI 解決方案的更多詳細信息,請訪問 cognivia.com 或在 LinkedIn 上關注 @cognivia。

