Strategiczne finansowanie firmy Cognivia w wysokości 15,5 mln euro na rozwój leków, które obejmuje zastosowanie rozwiązań AI-ML

Wykorzystanie cech osobowości pacjenta wyznacznikiem nowej ery w badaniach klinicznych

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgia, 19 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Cognivia, specjalizująca się w technologii sztucznej inteligencji, której celem jest zmiana farmaceutycznych i biotechnologicznych badań klinicznych za pomocą najnowocześniejszych algorytmów AI-ML, z dumą informuje o dokonaniu znaczących działań inwestycyjnych. Fundusze Vesalius Biocapital IV, SFPIM (Société Fédérale de Participations et d'Investissement) i WE (Wallonie Entreprendre) dokonały strategicznych inwestycji na rzecz realizacji misji firmy Cognivia polegającej na „kwantyfikacji potęgi umysłu" w celu optymalizacji i przyspieszenia programów opracowywania leków. Pozyskany kapitał pozwoli na wdrożenie predykcyjnych rozwiązań z zakresu badań klinicznych, które dekodują związek między cechami i zachowaniami pacjentów, przyspieszając w ten sposób opracowywanie innowacyjnych terapii dla pacjentów na całym świecie.

Zastosowane przez firmę Cognivia technologie są ukierunkowane na kluczowe obszary, które w przeszłości stanowiły znaczące wyzwanie dla opracowywania leków, takie jak odpowiedź na placebo i przestrzeganie zaleceń lekarskich w badaniach klinicznych. W przeciwieństwie do innych tego typu podmiotów, Cognivia pioniersko wprowadza ilościowe postrzeganie pacjentów jako jednostek i integruje te spostrzeżenia z analizą danych z badań klinicznych i/lub optymalizacją strategii angażowania pacjentów. Na przykład Placebell™ korzysta z algorytmów predykcyjnych w celu złagodzenia negatywnego wpływu odpowiedzi placebo, zwiększając moc badawczą badań klinicznych, co skutkuje zwiększeniem wskaźników sukcesu oraz skróceniem czasu i kosztów badań klinicznych. Narzędzie Compl-AI prognozuje ryzyko nieprzestrzegania zaleceń i rezygnacji pacjenta z udziału w badaniu przesiewowym oraz w trakcie badania klinicznego, pomagając wzmocnić i spersonalizować strategie pozyskiwania pacjentów.

Pozyskany kapitał będzie katalizatorem starań spółki Cognivia o wprowadzenie przełomowych rozwiązań na rynek i ugruntowanie solidnej pozycji w Stanach Zjednoczonych. Poprzez rozbudowę zespołu i utworzenie spółki zależnej w USA, firma dąży do wspierania wzmocnionej współpracy handlowej i badawczo-rozwojowej. W najbliższej przyszłości planowane jest wzmocnienie jej struktury organizacyjnej poprzez zawarcie strategicznych sojuszy, poszerzenie grona doradców o nowych członków oraz stworzenie zespołów zarówno w USA, jak i w UE. Takie strategiczne posunięcie doskonale wpisuje się w konsekwentne dążenie firmy Cognivia do osiągnięcia pozycji głównego partnera dla spółek farmaceutycznych i biotechnologicznych, umożliwiając im opracowywanie skutecznych metod leczenia w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb pacjentów.

W najnowszej rundzie finansowania Cognivia z dumą prezentuje wsparcie trzech cenionych inwestorów: Vesalius Biocapital IV, luksemburskiego funduszu venture capital koncentrującego się na najlepszych w swojej klasie inwestycjach w dziedzinie HealthTech i biofarmacji; SFPIM, belgijskiego funduszu Sovereign Wealth Fund, zapewniającego strategiczne wytyczne i wsparcie finansowe dla belgijskich spółek; oraz WE, przyczyniającego się do rozwoju gospodarczego Walonii poprzez finansowanie i wsparcie na rzecz różnych sektorów.

„Z przyjemnością informujemy, że Cognivia jest inauguracyjną inwestycją naszego funduszu IV, który koncentruje się na spółkach z branży HealthTech i biofarmaceutycznej, stanowiących czołówkę innowacji transformujących opiekę zdrowotną. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z nimi na wszystkich etapach komercjalizacji i wzrostu" – podkreśla Olivier Houben, partner w Vesalius Biocapital.

„Strategiczne porozumienia firmy Cognivia z Vesalius Biocapital IV, SFPIM i WE oznaczają przełomowy moment w naszym dążeniu do przekształcenia sektora poprzez unikalne wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w branży oraz zaawansowanej sztucznej inteligencji" - powiedział Dominique Demolle, CEO / współzałożyciel Cognivia. „Wraz z tą inwestycją i wyczekiwanym dołączeniem nowych członków do naszego zespołu operacyjnego oraz zarządu spółki i Strategicznego Komitetu Doradczego, które zostaną wkrótce ogłoszone, jesteśmy gotowi zintensyfikować działania zmierzające do dostarczenia przełomowych rozwiązań, które umożliwią klinicystom, badaczom i przedstawicielom przemysłu podejmowanie świadomych, opartych na danych decyzji, ostatecznie przyczyniając się do poprawy wyników pacjentów i interesariuszy na całym świecie".

Cognivia

Cognivia jest pierwszą i jedyną organizacją, która łączy kwantyfikację cech psychologicznych pacjentów ze sztuczną inteligencją (AI)/uczeniem maszynowym (ML) w celu poprawy m.in. wyników pomiarów skuteczności terapeutycznej w badaniach klinicznych. Technologie spółki przewidują zachowanie pacjentów i ich reakcję na leczenie w badaniach klinicznych przy użyciu algorytmów predykcyjnych opartych na technologii ML, bazujących na ilościowym ujęciu cech psychologicznych, oczekiwań i przekonań pacjentów pozyskanych za pomocą własnych i specjalistycznych kwestionariuszy opracowanych w tym celu. Cognivia ma na celu wykorzystanie „potęgi umysłu" i kwantyfikację tego wyjątkowego zjawiska w celu poprawy wskaźników powodzenia badań klinicznych, zmniejszenia ryzyka związane z opracowywaniem leków i ostatecznie poprawy opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na temat firmy Cognivia i jej przełomowych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji można znaleźć na stronie cognivia.com lub pod adresem @cognivia w serwisie LinkedIn.

KONTAKT:

Stephanie Alvarez

dyrektor ds. marketingu w firmie Cognivia

e-mail: [email protected]