Cognizant nomeia Rajesh Varrier como diretor global de operações e presidente e diretor administrativo para a Índia

TEANECK, N.J., 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH) anunciou hoje a nomeação de Rajesh Varrier como diretor global de operações, a partir de 2 de setembro de 2024. Além disso, ele será nomeado presidente e diretor administrativo para a Índia, assumindo a função em 1º de outubro de 2024, quando Rajesh Nambiar deixará a Cognizant para se tornar presidente da NASSCOM. Varrier será vice-presidente executivo da Cognizant, reportando-se a Ravi Kumar S, diretor executivo da empresa. Varrier ficará em Bangalore, Índia.

"Rajesh Varrier é um executivo respeitado e experiente, comprometido com o rigor operacional e o espírito empreendedor da Cognizant. Uma vez que promovemos mais excelência operacional, eficiência e um foco nítido na execução em nosso modelo de negócios, essa função é um ponto de orquestração natural para nossas operações na Índia", disse o CEO da Cognizant, Ravi Kumar S. 'Além disso, o cargo de presidente para a Índia é profundamente importante para nossa cultura e meus anos de trabalho com Rajesh Varrier me deixam muito confiante de que, juntos, com nossa crescente equipe de liderança na Índia, podemos continuar a ampliar nossa já sólida base para sermos o empregador preferido na Índia'.

Como diretor global de operações e presidente e diretor administrativo para a Índia, as responsabilidades de Varrier incluirão operações, excelência na entrega, planejamento da força de trabalho, Conselho de Liderança para a Índia, expansão na Índia e outras responsabilidades importantes. É importante ressaltar que ele exercerá liderança regional sobre os funcionários da Cognizant baseados na Índia, com forte ênfase na condução de programas de transformação da empresa e na representação da empresa na execução de seu plano de crescimento em toda a Índia.

"A reputação da Cognizant deriva de sua talentosa base de associados e dos resultados de qualidade que oferece a seus clientes globais", disse Varrier. "Estou entusiasmado em ajudar a acelerar a jornada de crescimento da empresa, como líder dessas áreas corporativas essenciais, e estou ansioso para trabalhar com a equipe incrível que a empresa formou na Índia e no mundo todo."

Antes de ingressar na Cognizant, Rajesh Varrier ocupou o cargo de vice-presidente executivo, diretor de serviços globais e da Infosys Americas, além de diretor global dos negócios digitais e da Microsoft da Infosys. Ele também trabalhou anteriormente como vice-presidente sênior de experiência digital para os negócios da Microsoft na Infosys. Antes de trabalhar na Infosys, Varrier foi CIO e diretor digital da Aditya Birla Sun Life Insurance e fundador da empresa de análise Activecubes. Ele é formado em Física e pós-graduado em Engenharia da Computação pela Universidade de Mumbai.

O atual presidente para a Índia, Rajesh Nambiar, deixará a Cognizant no final de setembro e será presidente da NASSCOM. Kumar acrescentou: "Estou entusiasmado com a nomeação de Rajesh Nambiar como novo presidente da NASSCOM, uma organização parceira da Cognizant há décadas. Sob sua liderança, continuaremos a trabalhar em conjunto para fortalecer ainda mais o setor de TI indiano. Também estou muito animado com a NASSCOM, que está empossando seu novo líder. Desejo sucesso a Rajesh Nambiar e estou ansioso para trabalhar com ele em sua nova função."

"A Cognizant sempre terá um lugar especial em meu coração e estou imensamente orgulhoso das realizações notáveis e da resiliência de nossos associados e de nossa equipe de liderança", declarou Rajesh Nambiar, presidente e diretor administrativo da Cognizant Índia. "Sinto-me honrado e verdadeiramente emocionado com a nomeação para o cargo de presidente da NASSCOM, uma organização que tem sido fundamental na formação do setor de TI indiano. Estou ansioso para trabalhar com todo o ecossistema de TI, incluindo a Cognizant, e estou empolgado para contribuir com a transformação e o crescimento futuro do setor."

