A Cognizant reforça o compromisso com a Synapse, com nova meta de alcançar dois milhões até 2030

Lançada em 2023, a iniciativa de capacitação Synapse da Cognizant superou sua meta original de alcançar um milhão de pessoas no mundo todo até o final de 2026

TEANECK, Nova Jersey, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cognizant anunciou hoje a expansão de sua iniciativa Synapse, estabelecendo uma nova meta de capacitar um total de dois milhões de pessoas até o final de 2030. Já tendo ultrapassado sua meta original de um milhão até o final de 2026 – a Cognizant está redobrando seu compromisso em capacitar os indivíduos com o treinamento necessário para participar da força de trabalho digital do futuro.

A rápida evolução da IA está remodelando a força de trabalho global. De acordo com um estudo da Cognizant–Oxford Economics, 90% dos empregos — desde cargos de nível inicial até funções executivas — sofrerão disrupção causada pela IA na próxima década. À medida que as organizações correm para se adaptar, a necessidade de capacitação em larga escala torna-se cada vez mais urgente. A iniciativa Synapse da Cognizant foi criada para enfrentar esse desafio mobilizando um esforço em toda a empresa para promover o aprendizado e o desenvolvimento, estabelecer parcerias tecnológicas e investir em doações comunitárias.

"A expansão do nosso compromisso com a Synapse representa um passo importante rumo à construção de uma força de trabalho mais preparada para o futuro. Estamos orgulhosos de ter superado nossa meta inicial antes do previsto, um testemunho da dedicação de nossas equipes e parceiros", disse Ravi Kumar S., CEO da Cognizant. "Nosso compromisso ousado de alcançar dois milhões de pessoas até 2030 reflete o papel essencial que a Cognizant desempenha em permitir que pessoas em todo o mundo prosperem na era impulsionada pela IA e participem da prosperidade que essa transformação digital traz."

A Cognizant busca criar um padrão para a prontidão da força de trabalho por meio da iniciativa Synapse. A Synapse elimina barreiras socioeconômicas, culturais e linguísticas e apoia o desenvolvimento de habilidades para candidatos a emprego, educação STEM liderada pelos funcionários e parcerias sólidas com governos, instituições acadêmicas, organizações sem fins lucrativos e líderes do setor.

A Cognizant permanece dedicada a alcançar indivíduos por meio dos compromissos que definiu quando a Synapse foi lançada, incluindo seu Acelerador de Habilidades, Parcerias de Tecnologia, Aprendizados, Educação Comunitária e Capacitação de Funcionários. Como parte do compromisso ampliado, a Cognizant também pretende expandir algumas dessas áreas de foco da Synapse — incluindo:

Recursos de Aprendizado e Desenvolvimento : Ao expandir suas ofertas de aprendizado e desenvolvimento, a Cognizant busca acelerar seu investimento em aprendizado dos funcionários, desenvolver parcerias com instituições de ensino e oferecer trilhas de aprendizado para equipes clientes.

: Ao expandir suas ofertas de aprendizado e desenvolvimento, a Cognizant busca acelerar seu investimento em aprendizado dos funcionários, desenvolver parcerias com instituições de ensino e oferecer trilhas de aprendizado para equipes clientes. Programas e eventos de aprendizado com marca: A Cognizant pretende oferecer experiências de aprendizado com marca que levem os recursos personalizados de aprendizado a locais de clientes, instituições de ensino e parceiros ONGs.

A Cognizant pretende oferecer experiências de aprendizado com marca que levem os recursos personalizados de aprendizado a locais de clientes, instituições de ensino e parceiros ONGs. Impacto Social: A Cognizant pretende ampliar a distribuição de fundos filantrópicos para ONGs alinhadas à missão da Synapse, bem como criar e promover programas de aprendizado e desenvolvimento que beneficiem as comunidades onde a Cognizant atua.

