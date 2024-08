Cognizant benoemt Rajesh Varrier tot Global Head of Operations en Chairman & Managing Director, India

Veteraan uit de sector brengt 30 jaar ervaring op het gebied van service, operations en digitalisering mee naar deze functie

TEANECK, N.J., 22 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) kondigde vandaag de benoeming aan van Rajesh Varrier tot Global Head of Operations, met ingang van 2 september 2024. Daarnaast zal hij vanaf 1 oktober 2024 de functie van Chairman & Managing Director, India, op zich nemen, wanneer Rajesh Nambiar Cognizant verlaat om president van NASSCOM te worden. Varrier wordt Executive Vice President van Cognizant en rapporteert aan Ravi Kumar S, Chief Executive Officer van Cognizant.. Varrier zal werken vanuit Bangalore, India.

Rajesh Varrier

"Rajesh Varrier is een gerespecteerde, ervaren executive wiens operationele striktheid en ondernemersgeest goed passen bij Cognizant. Omdat we verdere operationele uitmuntendheid, efficiëntie en een scherpe focus op uitvoering in ons bedrijfsmodel brengen, is deze rol een natuurlijk orkestratiepunt voor onze activiteiten in India," aldus Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. "De functie van India Chair is heel belangrijk voor onze cultuur. De jaren dat ik met Rajesh Varrier heb gewerkt, geven me veel vertrouwen dat we samen, met ons groeiende leiderschapsteam in India, kunnen blijven voortbouwen op onze al sterke basis om de favoriete werkgever in India te worden."

Als Global Head of Operations en Chairman & Managing Director, India, zal Varrier onder meer verantwoordelijk zijn voor Operations, Delivery Excellence, personeelsplanning, India Leadership Council, uitbreiding in India en andere belangrijke verantwoordelijkheden. Belangrijk is dat hij regionaal leiderschap zal bieden aan de medewerkers van Cognizant in India, met een sterke nadruk op het stimuleren van transformatieprogramma's en het vertegenwoordigen van het bedrijf bij de uitvoering van haar groeiplan in India.

"De reputatie van Cognizant is geworteld in haar getalenteerde medewerkers en de kwaliteitsresultaten die zij levert voor haar wereldwijde klanten," zegt Varrier. "Ik vind het geweldig om als leider van deze cruciale bedrijfsonderdelen de groei van het bedrijf te helpen versnellen. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het geweldige team van Cognizant in India en wereldwijd."

Voordat hij bij Cognizant kwam, was Rajesh Varrier EVP, Head of Global Services en Infosys Americas. Ook was hij Global Head van de digitale en Microsoft-activiteiten van Infosys. Eerder was hij SVP van Digital Experience voor de Microsoft-activiteiten bij Infosys. Voordat hij bij Infosys in dienst trad, was Varrier CIO en Digital Officer bij Aditya Birla Sun Life Insurance en oprichter van het analysebedrijf Activecubes. Hij heeft zowel een bachelorsgraad in natuurkunde als een postuniversitaire graad in computertechniek van de universiteit van Mumbai.

De huidige chair van India, Rajesh Nambiar, verlaat Cognizant eind september om president van NASSCOM te worden. Kumar voegt hieraan toe: "Ik ben verheugd over Rajesh Nambiar's benoeming als nieuwe president van NASSCOM, een organisatie waar Cognizant al tientallen jaren mee samenwerkt. Onder zijn leiding zullen we blijven samenwerken om de Indiase IT-industrie verder te versterken. Ook voor NASSCOM ben ik blij met deze nieuwe leider die zij binnenhalen. Ik wens Rajesh Nambiar succes en kijk ernaar uit om met hem samen te werken in zijn nieuwe rol."

"Cognizant zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben en ik ben enorm trots op de opmerkelijke prestaties en de veerkracht van onze medewerkers en het leiderschapsteam," verklaart Rajesh Nambiar, voorzitter en Managing Director van Cognizant India. "Ik ben zeer vereerd met deze benoeming tot president van NASSCOM, een organisatie die een belangrijke rol heeft gespeeld in het vormgeven van de Indiase IT-industrie. Ik kijk uit naar de samenwerking met het hele IT-ecosysteem, inclusief Cognizant, en zal enthousiast bijdragen aan de transformatie en toekomstige groei van de sector."

Over Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ontwikkelt moderne bedrijven. We helpen onze klanten met het moderniseren van technologie, het herontwerpen van processen en het transformeren van ervaringen, zodat ze koploper kunnen blijven in onze snel veranderende wereld. Samen verbeteren we het dagelijks leven. Hoe wij dit doen, ziet u op www.cognizant.com of @cognizant.

Neem voor meer informatie contact op met:

VS Naam Annette Busateri E-mail [email protected]

Europa / APAC Naam Christina Schneider E-mail [email protected]

India Naam Rashmi Vasisht E-mail [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486745/Cognizant_Rajesh_Varrier.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg