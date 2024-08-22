Cognizant 任命 Rajesh Varrier 為全球營運主管及印度區董事長兼常務董事

業界資深人士帶來 30 年的服務、營運和數位經驗

新澤西州蒂內克2024年8月22日 /美通社/ -- 科尼桑特（納斯達克：CTSH）今天宣布任命 Rajesh Varrier 為全球營運主管，自 2024 年 9 月 2 日起生效。此外，他將獲委任為印度區董事長兼常務董事，接替將於 2024 年 10 月 1 日離開 Cognizant 的 Rajesh Nambiar，成為 NASSCOM 總裁。Varrier 將擔任 Cognizant 的執行副主席，向 Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 負責。Varrier 將會在印度班加羅爾工作。

「Rajesh Varrier 是一位備受尊敬且經驗豐富的高層人員，他的嚴謹作風和企業家精神與 Cognizant 不謀而合。隨著我們的業務模式進一步推動卓越的營運效率，以及專注於執行，這個角色是我們印度營運的自然協調點，」Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 表示：「此外，印度主席的工作對我們的文化非常重要，我與 Rajesh Varrier 的多年合作使我們充滿信心，與我在印度不斷成長的領導團隊一起努力，我們可以在已有的穩固基礎上繼續邁進，成為印度的首選雇主。」

Rajesh Varrier

作為印度全球營運主管及印度區董事長兼常務董事，Varrier 的職責包括營運、卓越交付、勞動力規劃、印度領導委員會、印度擴張以及其他關鍵職責。重要的是，他將為 Cognizant 總部位於印度的員工提供區域領導力，並強調推動公司轉型計劃，並在公司在印度執行其增長計劃時作為公司代表。

Varrier 表示：「Cognizant 的聲譽源於其才華橫溢的合作拍檔基礎，以及為其全世界客戶提供的優質成果。」「作為這些關鍵業務領域的領導者，我很高興能協助加速公司的成長旅程，並期待與公司在印度及全球各地的優秀團隊合作。」

在加入 Cognizant 之前，Rajesh Varrier 曾擔任執行副總裁、全球服務與 Infosys 美洲區主管，以及 Infosys 數位與微軟業務全球主管。他之前還曾擔任 Infosys 微軟業務數碼體驗副總裁。在加入 Infosys 之前，Varrier 擔任 Aditya Birla Sun 人壽保險的 CIO 和數碼主任，也是分析公司 Activecubes 的創辦人。他擁有孟買大學物理學士學位和電腦工程研究生學位。

現任印度區主席 Rajesh Nambiar 將於九月底離開 Cognizant，轉任 NASSCOM 總裁。Kumar 補充道：「我很高興看到 Rajesh Nambiar 獲任命為 NASSCOM 的新任總裁，這是一個與 Cognizant 合作了數十年的組織。在他的領導下我們將繼續合作，進一步加強印度 IT 行業。在 NASSCOM 迎來新領導人之際，我同樣為他們感到興奮。我希望 Rajesh Nambiar 取得成功，並期待與他一起在他的新職位中合作。」

Cognizant 印度區董事長兼常務董事 Rajesh Nambiar 表示：「Cognizant 將永遠在我心中佔有特殊的地位，我對同事和領導團隊的卓越成就和堅韌不拔，感到非常自豪。能被任命為 NASSCOM 的總裁，我深感榮幸，也確實感到謙卑，因為 NASSCOM 這個組織在塑造印度 IT 產業方面扮演了舉足輕重的角色。我期待與整個 IT 生態系統（包括 Cognizant）合作，並很高興能為業界的轉型和未來增長作出貢獻。」

Cognizant 簡介

Cognizant（納斯達克：CTSH）是現代企業的工程師。我們協助客戶實現技術現代化、流程重組和體驗轉型，使其能在瞬息萬變的世界中保持領先地位。讓我們共同努力，攜手改善日常生活。請瀏覽 www.cognizant.com 或 @cognizant 查看我們的工作。

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SOURCE Cognizant