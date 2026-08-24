Cohesity expande programa de parceiros globais Aspire com novas especializações

Programa atualizado amplia oportunidades de ganhos, simplifica requisitos e recompensa a colaboração entre parceiros, a expertise em serviços e as competências em segurança de dados de IA

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Cohesity, líder em IA e segurança de dados, anunciou hoje atualizações em seu Aspire Global Partner Program. As mudanças expandem os rebates para parceiros que colaboram em oportunidades com clientes, introduzem especializações (sendo a Especialização em Serviços Profissionais a primeira) e simplificam os requisitos de treinamento em regiões e níveis selecionados.

Mudanças tornam o Aspire mais fácil de navegar e mais alinhado à forma como os parceiros estão construindo negócios

As mudanças tornam o Aspire mais fácil de navegar e mais alinhado à forma como os parceiros estão construindo negócios focados em serviços e receita recorrente. Elas também refletem uma mudança mais ampla no canal, à medida que os parceiros aprofundam seus serviços relacionados à segurança, resultados para os clientes e modelos de receita recorrente.

Pesquisas recentes de canal apontam para mudanças abrangentes nos programas de parceiros em todo o setor, enquanto os parceiros continuam citando a complexidade como uma barreira ao crescimento. A Cohesity desenvolveu as atualizações mais recentes do Aspire com base no feedback direto dos parceiros sobre como eles vendem, entregam e dão suporte a resultados de segurança de dados.

"Os parceiros foram claros ao afirmar que querem reconhecimento pelo trabalho realizado antes, durante e depois de uma transação", disse Gustavo Leite, vice-presidente da Cohesity para América Latina. "O programa Cohesity Aspire entrega ainda mais para os parceiros, tornando o programa mais fácil de navegar, ainda mais lucrativo e melhor alinhado à maneira como eles estão expandindo suas práticas de resiliência cibernética."

Incentivos atualizados - Os rebates de oportunidades agora se estendem a negócios em colaboração (teamed deals), bem como a oportunidades originadas pelos parceiros, enquanto as recompensas contínuas para novos negócios e expansões permanecem disponíveis por meio de um processo de registro de oportunidades significativamente simplificado. Os requisitos de SPIF para representantes de vendas não exigem mais a conclusão de treinamentos como pré-requisito, tornando mais fácil se qualificar e ganhar. Os rebates por desempenho de crescimento estão migrando para ferramentas anuais mais simples, com níveis de pagamento previsíveis, e as regras de preferência de renovação (renewal incumbency) oferecem aos parceiros uma vantagem de preço clara e consistente ao renovarem os clientes no prazo. A Cohesity também está aumentando significativamente os rebates para parceiros em soluções de segurança de dados e insights de dados.

Uma nova credencial de serviços - A Cohesity está introduzindo Especializações, uma nova credencial para parceiros no Aspire que reconhece uma expertise mais profunda em áreas de prática específicas. Serviços Profissionais é a primeira Especialização disponível, e os parceiros que a conquistarem receberão suporte de uma central dedicada de entrega de serviços profissionais, tarifas preferenciais em projetos conjuntos e conteúdo técnico desenvolvido para acelerar as implantações. Especializações adicionais, incluindo entrega de suporte técnico e resiliência cibernética, estão planejadas para mais adiante no ano do programa.

Capacitação simplificada - A Cohesity está reduzindo os requisitos de treinamento e certificação para regiões e níveis selecionados, além de adicionar trilhas de aprendizagem guiadas que levam os parceiros de cursos individuais até a certificação completa. O objetivo é encurtar o tempo entre o ingresso no Aspire e a prontidão para vender, preservando a capacitação técnica de que os parceiros precisam para apoiar as implantações dos clientes.

Uma visão única para o parceiro - A Cohesity também adicionou um novo painel ao seu portal de parceiros, proporcionando aos parceiros, pela primeira vez, visibilidade sobre requisitos de treinamento, certificações e faturamento em uma única exibição. Isso expande a visão centralizada já existente sobre todos os incentivos da empresa por meio do portal de parceiros Manage My Business.

"Nossos clientes estão cada vez mais preocupados com a soberania e a recuperação de seus dados diante de ataques cibernéticos. Por meio do nosso envolvimento no programa Aspire com a Cohesity, fortalecemos nossa capacidade de oferecer resiliência cibernética de nível empresarial, alinhada à LGPD e às exigências do mercado brasileiro," disse André Oliveira, CEO da Arvvo.

"Nossos clientes estão cada vez mais preocupados com a soberania e a recuperação dos seus dados diante de ataques cibernéticos", disse Thiago Toré, Head Comercial, Columbia Integração. "Com a nossa participação no programa Aspire, fortalecemos a capacidade de entregar resiliência cibernética de nível empresarial, alinhada à LGPD e às exigências do mercado brasileiro. Para a Columbia, que há mais de 40 anos integra tecnologia para operações críticas, resiliência de dados deixou de ser tema de backup: é continuidade de negócio."

O Aspire Global Partner Program atualizado entrou em vigor em 1º de agosto de 2026, alinhado ao início do ano fiscal de 2027 da Cohesity. Os parceiros podem obter mais informações entrando em contato com o Gerente de Desenvolvimento de Canais da Cohesity ou distribuidor autorizado, ou visitando https://www.cohesity.com/partners/.

Sobre a Cohesity

A Cohesity protege, assegura e fornece insights sobre os dados do mundo. Como líder em segurança de dados impulsionada por IA, a Cohesity ajuda as organizações a fortalecer a resiliência, acelerar a recuperação e reduzir os custos de TI. Com segurança Zero Trust e IA/ML avançados, o Cohesity Data Cloud conta com a confiança de clientes em mais de 140 países, incluindo 70% da Fortune Global 500. A Cohesity também é apoiada por líderes da indústria como NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco e HPE. A Cohesity é certificada como um "Great Place to Work" em vários países. Siga a Cohesity no LinkedIn e visite www.cohesity.com para saber mais.

FONTE Cohesity