Cohesity amplía el programa global de socios Aspire con nuevas especializaciones

El programa actualizado amplía las oportunidades de ganancias, simplifica los requisitos y recompensa la colaboración entre socios, la experiencia en servicios y las competencias en seguridad de datos de IA

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Cohesity, líder en IA y seguridad de datos, anunció hoy actualizaciones en su Aspire Global Partner Program. Los cambios amplían los rebates para los socios que colaboran en oportunidades con clientes, introducen especializaciones (siendo la Especialización en Servicios Profesionales la primera) y simplifican los requisitos de capacitación en regiones y niveles seleccionados.

Los cambios hacen que Aspire sea más fácil de navegar y esté más alineado con la forma en que los socios están construyendo negocios

Los cambios hacen que Aspire sea más fácil de navegar y esté más alineado con la forma en que los socios están construyendo negocios centrados en servicios e ingresos recurrentes. También reflejan un cambio más amplio en el canal, a medida que los socios profundizan sus servicios relacionados con la seguridad, los resultados para los clientes y los modelos de ingresos recurrentes.

Estudios recientes sobre canales de distribución apuntan a cambios integrales en los programas de socios en todo el sector, mientras los socios siguen citando la complejidad como una barrera para el crecimiento. Cohesity desarrolló las actualizaciones más recientes de Aspire con base en la retroalimentación directa de los socios sobre cómo venden, entregan y respaldan los resultados de seguridad de datos.

"Los socios fueron claros al afirmar que quieren reconocimiento por el trabajo realizado antes, durante y después de una transacción", afirmó Gustavo Leite, vicepresidente de Cohesity para América Latina. "El programa Cohesity Aspire entrega aún más a los socios, haciendo que el programa sea más fácil de navegar, aún más rentable y mejor alineado con la forma en que están expandiendo sus prácticas de resiliencia cibernética".

Incentivos actualizados - Los rebates por oportunidades ahora se extienden a los negocios en colaboración (teamed deals), así como a las oportunidades originadas por los socios, mientras que las recompensas continuas por nuevos negocios y expansiones siguen disponibles a través de un proceso de registro de oportunidades significativamente simplificado. Los requisitos de SPIF para los representantes de ventas ya no exigen la finalización de capacitaciones como prerrequisito, lo que facilita calificar y ganar. Los rebates por desempeño de crecimiento están migrando a herramientas anuales más simples, con niveles de pago previsibles, y las reglas de preferencia de renovación (renewal incumbency) ofrecen a los socios una ventaja de precio clara y consistente al renovar a los clientes a tiempo. Cohesity también está aumentando significativamente los rebates para los socios en soluciones de seguridad de datos e insights de datos.

Una nueva credencial de servicios - Cohesity está introduciendo las Especializaciones, una nueva credencial para socios en Aspire que reconoce una experiencia más profunda en áreas de práctica específicas. Servicios Profesionales es la primera Especialización disponible, y los socios que la obtengan recibirán soporte de una central dedicada de entrega de servicios profesionales, tarifas preferenciales en proyectos conjuntos y contenido técnico desarrollado para acelerar las implementaciones. Especializaciones adicionales, incluyendo entrega de soporte técnico y resiliencia cibernética, están planeadas para más adelante en el año del programa.

Capacitación simplificada - Cohesity está reduciendo los requisitos de capacitación y certificación para regiones y niveles seleccionados, además de agregar rutas de aprendizaje guiadas que llevan a los socios desde cursos individuales hasta la certificación completa. El objetivo es acortar el tiempo entre el ingreso a Aspire y la disposición para vender, preservando la capacitación técnica que los socios necesitan para respaldar las implementaciones de los clientes.

Una visión única para el socio - Cohesity también agregó un nuevo panel a su portal de socios, brindando a los socios, por primera vez, visibilidad sobre requisitos de capacitación, certificaciones y facturación en una sola vista. Esto amplía la visión centralizada ya existente sobre todos los incentivos de la empresa a través del portal de socios Manage My Business.

"Nuestros clientes están cada vez más preocupados por la soberanía y la recuperación de sus datos ante ataques cibernéticos. A través de nuestra participación en el programa Aspire con Cohesity, fortalecemos nuestra capacidad de ofrecer resiliencia cibernética de nivel empresarial, alineada con la LGPD y las exigencias del mercado brasileño", afirmó André Oliveira, CEO de Arvvo.

"Nuestros clientes están cada vez más preocupados por la soberanía y la recuperación de sus datos ante ataques cibernéticos", afirmó Thiago Toré, Head Comercial de Columbia Integração. "Con nuestra participación en el programa Aspire, fortalecemos la capacidad de entregar resiliencia cibernética de nivel empresarial, alineada con la LGPD y las exigencias del mercado brasileño. Para Columbia, que desde hace más de 40 años integra tecnología para operaciones críticas, la resiliencia de datos dejó de ser un tema de respaldo (backup): es continuidad del negocio".

El Aspire Global Partner Program actualizado entró en vigor el 1 de agosto de 2026, en línea con el inicio del año fiscal 2027 de Cohesity. Los socios pueden obtener más información poniéndose en contacto con el Gerente de Desarrollo de Canales de Cohesity o con un distribuidor autorizado, o visitando https://www.cohesity.com/partners/.

Acerca de Cohesity

Cohesity protege, asegura y ofrece información sobre los datos del mundo. Como líder en seguridad de datos impulsada por IA, Cohesity ayuda a las organizaciones a fortalecer la resiliencia, acelerar la recuperación y reducir los costos de TI. Con seguridad Zero Trust e IA/ML avanzados, Cohesity Data Cloud cuenta con la confianza de clientes en más de 140 países, incluyendo el 70% de la Fortune Global 500. Cohesity también cuenta con el respaldo de líderes de la industria como NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco y HPE. Cohesity está certificada como un "Great Place to Work" en varios países. Sigue a Cohesity en LinkedIn y visita www.cohesity.com para saber más.

FUENTE Cohesity