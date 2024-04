CoinEx apresenta encontro à beira-mar: unindo líderes e influenciadores da indústria de blockchain no Token 2049 Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A CoinEx, a ViaBTC e a ViaBTC Capital têm o prazer de anunciar seu próximo encontro à beira-mar, em colaboração com a INTERHASH, previsto para 18 de abril de 2024 como parte do evento Token 2049 Dubai. Esse evento exclusivo promete ser uma noite inesquecível de networking, entretenimento e celebração, reunindo estimados convidados da indústria de blockchain e figuras influentes no espaço de criptomoedas.

Mergulhe na elegância do Verde Dubai, situado no Jumeirah Beach Hotel. Aproveite a deslumbrante localização à beira-mar. Os convidados serão recebidos em um ambiente acolhedor e convidativo, rodeados pela beleza pitoresca da costa do Dubai.

A expectativa é alta para esse encontro notável, com a participação de mais de 800 VIPs, representando mais de 600 empresas líderes de blockchain, juntamente com mais de 90 influenciadores proeminentes da criptomoeda. Esse encontro diversificado de líderes e influenciadores da indústria promoverá um ambiente propício ao networking, ao compartilhamento de conhecimento e à colaboração, tornando-se a plataforma ideal para criar conexões valiosas dentro da comunidade de blockchain e criptomoedas.

As festividades da noite terão início às 20h00 (UTC+4) com um breve período para registro, permitindo aos convidados fazer o check-in e receber os seus crachás personalizados do evento. Às 20h30, o encontro terá início oficialmente, com os anfitriões e coanfitriões dando calorosas boas-vindas, estabelecendo o tom para uma noite envolvente e agradável pela frente.

"Temos orgulho de organizar este encontro à beira-mar com a INTERHASH, promovendo a colaboração e a inovação na indústria de blockchain e criptomoeda. É uma oportunidade exclusiva para profissionais e influenciadores se conectarem e trocarem ideias em um ambiente luxuoso", afirmou Haipo Yang, fundador e CEO da CoinEx, ViaBTC e ViaBTC Capital.

Sobre a CoinEx

Estabelecida em 2017, a CoinEx é uma bolsa global de criptomoedas comprometida em facilitar a negociação. A plataforma fornece uma série de serviços, incluindo negociação à vista e de margem, futuros, swaps, formador de mercado automatizado (AMM, automated market maker) e serviços de gestão financeira para mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Desde que foi fundada, a CoinEx segue firmemente o princípio de serviço que coloca o "usuário em primeiro lugar". Com a intenção sincera de nutrir um ambiente de negociação de criptomoedas equitativo, respeitoso e seguro, a CoinEx permite que indivíduos com vários níveis de experiência acessem sem esforço o mundo das criptomoedas, oferecendo produtos fáceis de usar.

FONTE CoinEx Global Limited