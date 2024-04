Leilão de câmbio de destaque: CoinEx 'Epic Sat' em andamento agora

HONG KONG, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O quarto 'epic sat', minerado anteriormente pela ViaBTC, o terceiro maior pool de mineração do mundo, está atualmente sendo leiloado na bolsa de criptomoedas CoinEx. Como o primeiro leilão público de 'epic sat' em uma bolsa, o leilão teve início em 23 de abril às 00h (UTC+8). Os usuários da CoinEx podem fazer seus lances instantaneamente ao acessar a página do leilão, com um lance mínimo de 1 BTC.

O leilão será concluído em 26 de abril, às 00h (UTC+8), e o maior lance terá a oportunidade de adquirir esse raro token 'epic sat'. Para participar do leilão, os participantes precisarão ter fundos suficientes na conta à vista da CoinEx. Apenas lances em BTC são aceitos no leilão. Após receber o lance, o sistema deduzirá os ativos BTC. Em caso de um lance mais alto, os ativos serão imediatamente reembolsados, permitindo que os participantes façam um segundo lance. A CoinEx notificará todos os participantes dos resultados por meio de mensagens no site e e-mails.

O primeiro satoshi (a menor unidade de um bitcoin) de cada halving, que ocorre após 210.000 blocos, ou aproximadamente a cada quatro anos, é conhecido como 'epic sat'. Existem apenas cerca de 32 'epic sats' no total, tornando cada um único e digno de nota. Atualmente, existem apenas quatro 'epic sats' espetaculares no mercado, o que faz com que cada um deles tenha um significado histórico único e escassez dentro do ecossistema do Bitcoin. Certa vez, a Sotheby's leiloou um 'rare sat', que é menos raro do que um 'epic sat', e foi vendido por um preço alto de 107.950 dólares.

