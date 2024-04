CoinEx stelt Beachside Soirée voor: marktleiders binnen blockchain en influencers samenbrengen op Token 2049 Dubai

DUBAI, VAE, 18 april 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx, ViaBTC, en ViaBTC Capital kondigen met veel genoegen hun aankomende beachside soirée aan, in samenwerking met INTERHASH, dat zal plaatsvinden op 18 april 2024 als onderdeel van het Token 2049 Dubai evenement. Dit exclusieve evenement belooft een onvergetelijke avond te worden vol netwerken, entertainment en feestelijkheden, waarop belangrijke gasten uit de blockchainindustrie en invloedrijke figuren uit de crypto-ruimte samenkomen.

Dompel jezelf onder in elegantie bij Verde Dubai, ondergebracht in het Jumeirah Beach Hotel. Geniet van de prachtige locatie aan het strand. Gasten worden verwelkomd in een warme en uitnodigende sfeer, omgeven door de schilderachtige schoonheid van de kustlijn van Dubai.

De verwachtingen voor deze opmerkelijke bijeenkomst zijn hooggespannen, met meer dan 800 verwachte VIP's die meer dan 600 toonaangevende blockchainbedrijven vertegenwoordigen, samen met meer dan 90 prominente crypto-influencers. Deze diverse bijeenkomst van leiders en influencers uit de sector zal een omgeving creëren die bevorderlijk is voor netwerken, kennisdeling en samenwerking, waardoor het een ideaal platform is voor het smeden van waardevolle connecties binnen de blockchain- en cryptogemeenschap.

De festiviteiten beginnen om 20.00 uur (UTC+4) met een korte registratieperiode, zodat gasten kunnen inchecken en hun persoonlijke badges kunnen ontvangen. Om 20.30 uur gaat de soirée officieel van start met een warm welkomstwoord door gastheren en co-hosts, dat de toon zet voor een boeiende en plezierige avond.

"We zijn er trots op dat we deze beachside soirée organiseren met INTERHASH, die samenwerking en innovatie in de blockchain- en crypto-industrie stimuleert. Het is een exclusieve gelegenheid voor professionals en influencers om met elkaar in contact te komen en ideeën uit te wisselen in een luxueuze omgeving", aldus Haipo Yang, Founder & CEO van CoinEx, ViaBTC en ViaBTC Capital.