CoinEx comemora Bitcoin Pizza Day com campanha "One Bite of Bitcoin"

HONG KONG, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A CoinEx está lançando a campanha "One Bite of Bitcoin" no Bitcoin Pizza Day, convidando a comunidade cripto global a celebrar e experimentar a vibração festiva.

O Bitcoin Pizza Day é uma celebração anual que ocorre em 22 de maio para comemorar o evento histórico de quando Laszlo Hanyecz trocou 10.000 BTC por duas pizzas em 22 de maio de 2010, simbolizando um momento decisivo significativo na aplicação prática do Bitcoin.

Como comemoração, o "One Bite of Bitcoin" será realizado online e offline, com os seguintes eventos:

Uma linha para o Bitcoin: os participantes são convidados a criar slogans que resumam seus pontos de vista sobre as perspectivas do Bitcoin na postagem designada na conta oficial do Twitter/X da CoinEx. O slogan mais inovador e cativante receberá 10.000 $CET, cortesia da CoinEx.

Compartilhe sua fatia: os participantes são convidados a compartilhar uma foto sua com sua pizza, ou compartilhar uma imagem de pizza gerada por IA ou qualquer outra ferramenta, no comentário da postagem designada na conta oficial do Twitter/X da CoinEx. Um prêmio de 10.000$CET será concedido ao melhor trabalho.

Encontro off-line: os encontros off-line serão realizados em locais selecionados, incluindo Brasil, Camarões, Índia, Indonésia, Malásia, Nigéria, Filipinas, Espanha e Vietnã. Os encontros serão realizados de diversas formas para se misturar à cultura local, como encontros em pizzarias, ao lado de food trucks, com pizzas servidas. Mais detalhes estão na conta regional Twitter/X da CoinEx.

Para saber mais sobre a campanha, visite o site oficial da CoinEx ou siga-nos nas redes sociais.

Sobre a CoinEx

Estabelecida em 2017, a CoinEx é uma bolsa global de criptomoedas empenhada em facilitar a negociação. A plataforma oferece negociação à vista e de margem, futuros, swaps, formador de mercado automatizado (AMM, automated market maker) e serviços de gestão financeira para mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões.

Com suas estratégias de listagem "de qualidade, rápidas e abrangentes", a CoinEx listou mais de 1.000 tokens e mais de 1.400 pares de negociação. Esta extensa seleção permite que os usuários acessem as criptomoedas mais recentes na vanguarda da inovação. Desde que foi fundada, a CoinEx segue firmemente o princípio de serviço que coloca o "usuário em primeiro lugar". Com a intenção sincera de nutrir um ambiente de negociação de criptomoedas equitativo, respeitoso e seguro, a CoinEx permite que indivíduos com vários níveis de experiência acessem sem esforço o mundo das criptomoedas, oferecendo produtos fáceis de usar.

