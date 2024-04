CoinEx patrocina Token 2049 Dubai como prova de nosso compromisso em promover a adoção global de criptomoedas

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A CoinEx, uma exchange líder global de criptomoedas, tem a honra de anunciar nosso patrocínio como Gold Partner do Token 2049 Dubai de 18 a 19 de abril de 2024. Como um dos eventos de blockchain e criptomoedas mais influentes do mundo, o Token 2049 reúne pioneiros da indústria, investidores, empresas, desenvolvedores, mídia e outras partes interessadas para iniciar conversas que moldarão o futuro da Web3.

Como uma bolsa veterana que atende mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países, a CoinEx está entusiasmada em participar do Token 2049 Dubai e contribuir para a atmosfera vibrante de colaboração e inovação do evento. Nosso estande no P15 preparou presentes generosos de CET, USDT e mercadorias exclusivas da CoinEx e ViaBTC para os participantes.

"Estamos entusiasmados em nos conectar com a comunidade cripto global como um dos principais patrocinadores do Token 2049 Dubai", disse Haipo Yang, CEO da CoinEx. Eventos como o Token 2049 são fundamentais para impulsionar a adoção convencional, promovendo uma troca aberta de ideias e fortalecendo os laços entre os construtores neste espaço. O patrocínio reflete nosso compromisso contínuo em permitir a adoção global de criptomoedas.

O Token 2049 Dubai oferece oportunidades inestimáveis para trocar ideias e formar colaborações que moldarão o futuro das criptomoedas. Como pioneira neste espaço, a CoinEx tem a honra de conhecer construtores com ideias semelhantes e continuar impulsionando a adoção convencional.

Sobre a CoinEx

Estabelecida em 2017, a CoinEx é uma exchange global de criptomoedas empenhada em facilitar a negociação. A plataforma fornece uma série de serviços, incluindo negociação à vista e de margem, futuros, swaps, formador de mercado automatizado (AMM, automated market maker) e serviços de gestão financeira para mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões.

Com suas estratégias de listagem "de qualidade, rápidas e abrangentes", a CoinEx listou mais de 900 tokens e mais de 1.400 pares de negociação. Esta extensa seleção permite que os usuários acessem as criptomoedas mais recentes na vanguarda da inovação. Desde que foi fundada, a CoinEx segue firmemente o princípio de serviço que coloca o "usuário em primeiro lugar". Com a intenção sincera de nutrir um ambiente de negociação de criptomoedas equitativo, respeitoso e seguro, a CoinEx permite que indivíduos com vários níveis de experiência acessem sem esforço o mundo das criptomoedas, oferecendo produtos fáceis de usar.

