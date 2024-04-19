CoinEx спонсирует Token2049 Dubai, стремясь содействовать внедрению криптовалют в мире

ДУБАЙ, ОАЭ, 19 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- CoinEx, ведущая мировая криптовалютная биржа, с гордостью объявляет о своем спонсорстве в качестве Золотого партнера Token2049 Dubai 18-19 апреля 2024 года. Являясь одним из самых влиятельных в мире мероприятий, посвященных блокчейну и криптовалютам, Token2049 собирает первопроходцев отрасли, инвесторов, предприятия, разработчиков, средства массовой информации и другие заинтересованные стороны, чтобы инициировать дискуссии, которые определят будущее Web3.

Будучи проверенной временем биржей, обслуживающей более 5 миллионов пользователей в более чем 200 странах, CoinEx очень рада принять участие в Token2049 Dubai и внести свой вклад в яркую атмосферу сотрудничества и инноваций. Наш стенд на P15 подготовил щедрые подарки в виде CET, USDT и эксклюзивные товары CoinEx и ViaBTC для участников.

«Мы рады объединиться с мировым криптосообществом в качестве основного спонсора Token2049 Dubai», — сказал Хайпо Янг (Haipo Yang), генеральный директор CoinEx. Такие мероприятия, как Token2049, имеют решающее значение для продвижения массового внедрения, способствуя открытому обмену идеями и укреплению связей между создателями в этом пространстве. Спонсорство отражает нашу постоянную приверженность глобальному внедрению криптовалют.

Token2049 Dubai предлагает бесценные возможности для обмена идеями и формирования партнерств, которые будут определять будущее криптовалют. Как первопроходец в этой области CoinEx с гордостью встретится с единомышленниками-создателями и продолжит стимулировать массовое внедрение.

О компании CoinEx

Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей и стремится упростить процесс торговли. Платформа предоставляет ряд услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, фьючерсы, свопы, автоматические маркет-мейкеры (AMM) и финансовое управление для более чем 5 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах.

Благодаря своим «качественным, быстрым и всеобъемлющим» стратегиям листинга, биржа CoinEx разместила более 900 токенов и более 1400 торговых пар. Этот обширный выбор дает пользователям доступ к новейшим криптовалютам, находящимся на переднем крае инноваций. С самого момента своего основания CoinEx при предоставлении услуг неизменно придерживалась принципа «пользователь всегда важнее». С искренними намерениями способствовать развитию равноправной, уважительной и безопасной среды для торговли криптовалютой CoinEx дает возможность людям с различным уровнем опыта без проблем получать доступ в мир криптовалют, предлагая простые в использовании продукты.