Cada vez más codiciados por el público, televisores Mini LED te permiten vivir todas las emociones del mayor escenario del fútbol mundial con la mejor calidad y performance de imagen

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TCL

29 jun, 2026, 20:46 GMT

La campaña "Watch the Best" de TCL destaca lo máximo en imagen y sonido, brindando la sensación de alentar y vibrar como dentro del estadio desde la comodidad de su hogar

SÃO PAULO, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder global en electrónica de consumo y marca Nº1 en TVs Mini LED y de gran tamaño, ofrece las mejores opciones de televisores para que el público disfrute cada jugada del mayor momento del fútbol a través de su campaña "Watch the Best". En contexto de aumento de demanda por televisores Mini LED, con estudios que indican un aumento de ventas globales de 12 millones a 17 millones de unidades entre 2025 y 2029, la marca apuesta por la innovación para transformar la experiencia dentro de casa.

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(PRNewsfoto/TCL)
(PRNewsfoto/TCL)

En paralelo, la cercanía del momento más importante del fútbol mundial genera que se dispare la demanda de televisores en todo el mundo. En América Latina y Caribe, las transacciones de Visa con electrónicos como TVs y equipos de sonido crecieron 9,4% del 1 de abril al 15 de mayo de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

En este contexto, con QD-Mini LED como protagonista y la serie C6K como figura del partido, TCL promete una experiencia inmersiva sin precedentes, acercando al espectador a la emoción de estar en el estadio junto a la hinchada, sin salir de casa.

Deportes: la hora de la gran pantalla

Uno de los estándares tecnológicos más avanzados en pantallas de TV, el QD-Mini LED ofrece una de las mejores calidades de imagen disponibles en el mercado. Sus nanocristales amplían la gama de colores en un 48% en comparación con televisores convencionales, mientras que cientos de zonas de atenuación precisa y un potente HDR entregan un contraste y brillo sobresalientes.

Además, la tecnología All-Domain Halo Control de TCL (que abarca todo el proceso desde la generación de luz hasta la reproducción de la imagen) permite una visualización más clara y detallada de cada jugada.

La pantalla de las TVs QD-Mini LED también ayuda a reducir reflejos en ambientes iluminados. Ya su ángulo de visión de hasta 178° permite reunir a familia y amigos para disfrutar cada partido desde cualquier lugar del living.

Como centrodelantero del portafolio TCL, la serie C6K ofrece una excelente relación precio-calidad, integrando tecnología de última generación a un valor accesible. Su pantalla cuenta con 512 zonas de atenuación precisa y alto brillo HDR, logrando una gran calidad de imagen, mientras que su tasa de refresco de 144Hz asegura que cada momento del partido se vea con total fluidez y detalle.

Sonido inmersivo

Los sistemas de sonido de la C6K, desarrollados en colaboración con los referentes de audio ONKYO, ofrecen una experiencia envolvente y de alto nivel. Gracias a ellos, es posible escuchar desde los cánticos de la hinchada hasta cada jugada en la cancha con total claridad.

Watch the Best

El mayor escenario del fútbol merece la mejor experiencia audiovisual, y TCL logra recrear el ambiente del estadio gracias a sus televisores QD-Mini LED. Revisa disponibilidad y precios en los principales retailers o en el e-commerce de la marca.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referencia global en la industria televisiva. Actualmente, la empresa opera en más de 160 mercados alrededor del mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Para más información, visite TCL.

Contacto:
Rafael Perez
Telefone: (11) 972470328
E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002127/Picture1.jpg

FUENTE TCL

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