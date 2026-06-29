Cada vez más codiciados por el público, televisores Mini LED te permiten vivir todas las emociones del mayor escenario del fútbol mundial con la mejor calidad y performance de imagen

La campaña "Watch the Best" de TCL destaca lo máximo en imagen y sonido, brindando la sensación de alentar y vibrar como dentro del estadio desde la comodidad de su hogar

SÃO PAULO, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder global en electrónica de consumo y marca Nº1 en TVs Mini LED y de gran tamaño, ofrece las mejores opciones de televisores para que el público disfrute cada jugada del mayor momento del fútbol a través de su campaña "Watch the Best". En contexto de aumento de demanda por televisores Mini LED, con estudios que indican un aumento de ventas globales de 12 millones a 17 millones de unidades entre 2025 y 2029, la marca apuesta por la innovación para transformar la experiencia dentro de casa.

En paralelo, la cercanía del momento más importante del fútbol mundial genera que se dispare la demanda de televisores en todo el mundo. En América Latina y Caribe, las transacciones de Visa con electrónicos como TVs y equipos de sonido crecieron 9,4% del 1 de abril al 15 de mayo de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

En este contexto, con QD-Mini LED como protagonista y la serie C6K como figura del partido, TCL promete una experiencia inmersiva sin precedentes, acercando al espectador a la emoción de estar en el estadio junto a la hinchada, sin salir de casa.

Deportes: la hora de la gran pantalla

Uno de los estándares tecnológicos más avanzados en pantallas de TV, el QD-Mini LED ofrece una de las mejores calidades de imagen disponibles en el mercado. Sus nanocristales amplían la gama de colores en un 48% en comparación con televisores convencionales, mientras que cientos de zonas de atenuación precisa y un potente HDR entregan un contraste y brillo sobresalientes.

Además, la tecnología All-Domain Halo Control de TCL (que abarca todo el proceso desde la generación de luz hasta la reproducción de la imagen) permite una visualización más clara y detallada de cada jugada.

La pantalla de las TVs QD-Mini LED también ayuda a reducir reflejos en ambientes iluminados. Ya su ángulo de visión de hasta 178° permite reunir a familia y amigos para disfrutar cada partido desde cualquier lugar del living.

Como centrodelantero del portafolio TCL, la serie C6K ofrece una excelente relación precio-calidad, integrando tecnología de última generación a un valor accesible. Su pantalla cuenta con 512 zonas de atenuación precisa y alto brillo HDR, logrando una gran calidad de imagen, mientras que su tasa de refresco de 144Hz asegura que cada momento del partido se vea con total fluidez y detalle.

Sonido inmersivo

Los sistemas de sonido de la C6K, desarrollados en colaboración con los referentes de audio ONKYO, ofrecen una experiencia envolvente y de alto nivel. Gracias a ellos, es posible escuchar desde los cánticos de la hinchada hasta cada jugada en la cancha con total claridad.

Watch the Best

El mayor escenario del fútbol merece la mejor experiencia audiovisual, y TCL logra recrear el ambiente del estadio gracias a sus televisores QD-Mini LED. Revisa disponibilidad y precios en los principales retailers o en el e-commerce de la marca.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referencia global en la industria televisiva. Actualmente, la empresa opera en más de 160 mercados alrededor del mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Para más información, visite TCL.

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FUENTE TCL