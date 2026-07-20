Os três desafios que o SQD-Mini LED da TCL precisou superar para as transmissões dos Jogos Olímpicos de Inverno

Os motivos por trás da seleção das TVs da marca como equipamento de exibição profissional em Milão Cortina 2026

SÃO PAULO, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026 envolveu muitos desafios críticos. Provas disputadas sob tempestades de neve, esquiadores descendo montanhas íngremes em alta velocidade, mudanças súbitas no tempo, visibilidade comprometida e outros obstáculos levaram ao limite as exigências impostas ao Centro Internacional de Transmissão (CIT) de Milão, que operou dia e noite durante mais de duas semanas, entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

Foi preciso superar três desafios principais, a começar pela necessidade de resistência física no limite dos equipamentos, em operação 24 horas por dia, com tolerância zero a falhas. Como centro nevrálgico das transmissões globais, o CIT precisava processar quantidades massivas de sinais de dezenas de locais, operando sem interrupções. Isso exigia que todos os equipamentos de exibição funcionassem continuamente em plena capacidade, eliminando telas pretas, travamentos e distorções de imagem.

O segundo obstáculo era a exigência extrema de qualidade de imagem em condições de brilho e escuridão, já que a neve reflete a luz intensamente, desafiando os limites da tela, enquanto nas provas noturnas o baixo contraste entre os atletas e o fundo escuro requer ampla faixa dinâmica (HDR) e excelente preservação de detalhes em baixas luminâncias, evitando perda de informação nas sombras (black crush). Assim, são preservados os detalhes dos movimentos dos competidores.

Além disso, a alta velocidade de modalidades como o esqui alpino pedem resposta imediata para evitar rastros de imagem (ghosting). Como terceiro desafio crítico, em que uniformes e bandeiras deveriam sobressair em um cenário com neve e céu, era preciso oferecer absoluta precisão cromática, sem desvios de cor.

Nessas condições extremas, as Olimpíadas de Inverno representam o campo de teste definitivo para os aparelhos, e consagraram as TVs SQD-Mini LED da TCL, escolhidas como equipamento de exibição profissional para as transmissões.

"As mais recentes inovações da TCL desempenharam um papel fundamental nos Jogos Olímpicos de Inverno. A TCL sempre acreditou no poder do esporte de unir pessoas de diferentes culturas e gerações, e este é apenas o começo", afirmou Kevin Wang, CEO da TCL Technology.

Uma jornada de oito anos

A razão da escolha das TVs SQD-Mini LED é resultado de uma jornada tecnológica de oito anos da TCL, que nesse período investiu mais de 75 bilhões de yuans (cerca de US$ 11 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento e solicitou mais de 120 mil patentes, a fim de transformar o Mini LED em destaque global em displays.

Em 2017, enquanto a indústria se concentrava no OLED, a TCL acreditou que o Mini LED seria o futuro. Em 2018, na IFA Berlim, apresentou pela primeira vez seu protótipo Mini LED, demonstrando o potencial da tecnologia, e em 2019 foi uma das primeiras marcas a produzir Mini LED em massa. Em 2023, lançou a maior TV SQD-Mini LED do mundo, de 115 polegadas, e o resultado foi o primeiro lugar global em volume de vendas na categoria.

Nessa trajetória de avanços, o serviço de transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno representou um marco significativo e demonstrou que a tecnologia da TCL conquistou não apenas o reconhecimento do mercado consumidor global mas também das principais aplicações profissionais do mundo. Para isso, houve três rupturas tecnológicas importantes: a primeira foi a gama de cores 100% BT.2020. Utilizando materiais luminescentes de pontos quânticos combinados com itens de alta resistência à distorção e filtros de 5 nanômetros, a TCL eliminou o problema de mistura de cores com uma solução que, simultaneamente, triplica o número de zonas de retroiluminação. Para atingir a meta de 100% da gama de cores BT.2020, a companhia dedicou cinco anos de pesquisa e desenvolvimento e realizou dezenas de milhares de experimentos, superando os desafios do ajuste do comprimento de onda e da vida útil dos pontos quânticos.

A segunda ruptura foi a criação do Controle de Iluminação Preciso com maior brilho e preservação de volume de cor, que proporcionam até 20.736 zonas de Controle de Iluminação Preciso e pico de brilho de 10.000 nits, o que permite capturar desde a textura do gelo cortado pelos patins até a trajetória de cada floco de neve. E a terceira ruptura foi o controle total da cadeia produtiva, com domínio desde os chips e materiais de pontos quânticos até a fabricação de painéis e a montagem final. Essa autonomia garante inovação constante mesmo em cenários de instabilidade na cadeia global de suprimentos.

Tecnologia para todos

Os desafios críticos dos Jogos Olímpicos de Inverno foram usados pela TCL como um acelerador, para que a tecnologia de ponta testada em Milão chegasse mais rapidamente aos consumidores de todo o mundo. Recursos como a cobertura integral da gama BT.2020 e Controle de Iluminação Preciso com maior brilho e zonas de controle de iluminação já estão sendo incorporados aos modelos X11L e C7L, ampliando o acesso a alto volume de cor, maior faixa dinâmica e controle avançado de brilho. A proposta é levar ao consumidor final parâmetros de qualidade próximos aos exigidos em ambientes profissionais de transmissão esportiva.

A busca incessante pela excelência nos Jogos Olímpicos de Inverno atuou como um catalisador para a otimização tecnológica. Este é o conceito de "transbordamento tecnológico" da TCL: levar tecnologia de ponta para a vida real e transformar o dia a dia de um número maior de pessoas, assumindo os compromissos de uma empresa líder e definidora de padrões.

Sobre a TCL

A TCL é uma marca líder em eletrônicos de consumo e referência global no setor de televisores. Atualmente, a empresa atua em mais de 160 mercados ao redor do mundo. Especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, a TCL oferece uma ampla gama de produtos, incluindo TVs, sistemas de áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, displays comerciais e muito mais. Para saber mais, acesse TCL.

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FONTE TCL