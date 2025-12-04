Com as mortes de crianças projetadas para aumentar pela primeira vez neste século, a Gates Foundation exorta os líderes globais a direcionar os recursos escassos onde eles salvam mais vidas

New Goalkeepers Report modela o impacto dos cortes globais no financiamento da saúde, oferece um roteiro das melhores compras e dos investimentos mais eficazes para retardar essa reversão

SEATTLE, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O número de crianças que morrem antes do 5º aniversário deve aumentar pela primeira vez neste século, revertendo décadas de progresso global, de acordo com novos dados publicados hoje no Relatório de Goleiros de 2025 da Gates Foundation.

Em 2024, 4,6 milhões de crianças morreram antes do seu 5 º aniversário. De acordo com a modelagem do relatório, conduzida pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), esse número deverá aumentar em pouco mais de 200.000 - para cerca de 4,8 milhões de crianças este ano. Ao mesmo tempo, a assistência global ao desenvolvimento para a saúde caiu acentuadamente este ano - 26,9% abaixo dos níveis de 2024. Além dos drásticos cortes de financiamento deste ano, os países enfrentam uma dívida crescente, sistemas de saúde frágeis e o risco de perder ganhos duramente conquistados contra doenças como a malária, o HIV e a poliomielite.

O relatório, We Can 't Stop at Almost, adverte que, se os cortes globais no financiamento da saúde persistirem, até 16 milhões de crianças poderão morrer até 2045. Oferece um roteiro de como investimentos direcionados em soluções comprovadas e inovações de próxima geração podem salvar milhões de vidas de crianças, evitando uma reversão em andamento no ambiente orçamentário restrito de hoje.

"Eu gostaria que estivéssemos em posição de fazer mais com mais, porque é o que as crianças do mundo merecem. Mas mesmo em um momento de orçamentos apertados, podemos fazer uma grande diferença ", escreve Bill Gates, presidente da Gates Foundation e autor do relatório. "Continuarei a defender, no entanto, e sempre que puder, o aumento do financiamento para a saúde das crianças do mundo - e para eficiências que melhorem nosso sistema atual. Mas com milhões de vidas em risco, temos que fazer mais com menos, agora."

A Critical Turning Point

As projeções do IHME mostram que, se os cortes globais de 20% no financiamento da saúde persistirem, mais 12 milhões de crianças poderão morrer até 2045. Um corte permanente de 30% elevaria esse número para 16 milhões.

Gates descreve este momento como um ponto de virada para a saúde global, quando as escolhas certas ainda podem salvar milhões de vidas.

"Podemos ser a geração que teve acesso à ciência e à inovação mais avançadas da história da humanidade - mas não conseguimos reunir o financiamento para garantir que ela salvasse vidas", escreve Gates. "Ao fazer as prioridades e compromissos certos e investir em soluções de alto impacto, estou confiante de que podemos impedir uma reversão significativa nas mortes infantis e ajudar a garantir que milhões de crianças estejam vivas em 2045."

No relatório, Gates identifica os investimentos com maior potencial para salvar milhões de vidas jovens. Ele pede a duplicação das intervenções mais eficazes - cuidados de saúde primários, imunizações de rotina, melhores vacinas e novos usos de dados - para esticar cada dólar. Por exemplo:

Por menos de $ 100 por pessoa por ano, sistemas de saúde primários fortes podem prevenir até 90% das mortes de crianças.

Cada $ 1 gasto em vacinas retorna $ 54 em benefícios econômicos e sociais. Por meio da Gavi, a Vaccine Alliance, mais de 1,2 bilhão de crianças receberam vacinas que salvam vidas desde 2000.

O trabalho do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária também é uma evidência do que o investimento sustentado pode alcançar. Como um dos motores mais eficazes em saúde, o Fundo Global salvou 70 milhões de vidas e reduziu as mortes por malária, tuberculose e HIV em mais de 60% desde 2002. No final do mês passado, os líderes prometeram $ 11,34 bilhões para o Oitavo Reabastecimento do Fundo Global, ressaltando o compromisso global contínuo com o combate a essas doenças, ao mesmo tempo em que expuseram os riscos de recuar.

De acordo com Gates, o investimento no desenvolvimento de inovações de próxima geração pode acabar com algumas das ameaças mais mortais para as crianças, como a malária e a pneumonia, para sempre. A modelagem no relatório projeta que o financiamento sustentado dessas inovações poderia salvar milhões de crianças até 2045.

As vacinas de última geração para o vírus sincicial respiratório e pneumonia poderiam salvar 3,4 milhões de crianças.

Novas ferramentas contra a malária poderiam salvar mais 5,7 milhões de crianças, enquanto ferramentas de prevenção do HIV de longa duração, como o lenacapavir, poderiam ajudar a levar infecções e mortes a zero em países de alta carga.

Liderança Local, Ação Global

O relatório também apresenta ensaios com perspectivas em primeira mão de líderes, profissionais de saúde e pesquisadores na África e na Ásia que estão promovendo soluções para sustentar o progresso:

Na Nigéria, Muhammad Inuwa Yahaya, governador do estado de Gombe, priorizou a saúde primária e a educação em meio a um déficit orçamentário. "Você não precisa de condições perfeitas para progredir. Você precisa de clareza e coragem para cumpri-la."

No Quénia, a agente comunitária de saúde Josephine Barasa continuou a ser voluntária na sua comunidade depois de perder o seu cargo remunerado, prestando cuidados e educação a mães e crianças. "Eles poderiam tirar o dinheiro, mas não poderiam me tirar das minhas mulheres... Os sistemas de suporte podem ter desaparecido, mas a necessidade não. E nem eu."

Em Uganda, a entomologista Krystal Mwesiga Birungi está desenvolvendo ferramentas de última geração para combater a malária. "Acabar com a malária não é apenas possível, é urgente", disse ela. "Nós, pesquisadores africanos, sabemos disso - e estamos liderando o caminho."

Na Índia, o Dr. Naveen Thacker, pediatra, ressaltou a importância de vacinas acessíveis e acessíveis. "Se quisermos ver crianças mais saudáveis, a acessibilidade das vacinas é fundamental."

Gates implora aos governos, filantropias e cidadãos que ajam de acordo com as descobertas do relatório, salvaguardando ou expandindo o financiamento, aumentando as doações filantrópicas e lembrando aos líderes que todas as crianças merecem a chance de sobreviver e prosperar, não importa onde nasçam.

"Não podemos parar em quase", escreve Gates. "Se fizermos mais com menos agora - e voltarmos a um mundo onde há mais recursos para dedicar à saúde das crianças -, em 20 anos poderemos contar um tipo diferente de história: como ajudamos mais crianças a sobreviver ao parto e à infância."

Para ler o relatório dos Goleiros de 2025, acesse: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/.

Sobre a Gates Foundation

Guiada pela crença de que todas as vidas têm o mesmo valor, a Gates Foundation trabalha para ajudar todas as pessoas a levar uma vida saudável e produtiva. Nos países em desenvolvimento, trabalhamos com parceiros para criar soluções impactantes para que as pessoas possam se encarregar de seu futuro e atingir seu potencial máximo. Nos Estados Unidos, pretendemos garantir que todos, especialmente aqueles com menos recursos, tenham acesso às oportunidades necessárias para ter sucesso nos estudos e na vida. Com sede em Seattle, Washington, a fundação é liderada pelo CEO Mark Suzman, sob a direção de Bill Gates e do nosso conselho de administração.

Sobre o Goalkeepers

O Goalkeepers é a campanha da fundação para acelerar o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Objetivos Globais). Ao compartilhar histórias e dados por trás dos Objetivos Globais por meio de um relatório anual, a Gates Foundation espera inspirar uma nova geração de líderes - Goalkeepers que aumentem a conscientização sobre o progresso, responsabilizem seus líderes e promovam ações para alcançar os Objetivos Globais.

Sobre os Objetivos Globais

Em 25 de setembro de 2015, na sede das Nações Unidas em Nova York, 193 líderes mundiais se comprometeram com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Objetivos Globais). Estes são uma série de objetivos e metas ambiciosos para alcançar três coisas extraordinárias até 2030: erradicar a pobreza, combater a desigualdade e a injustiça, e enfrentar as mudanças climáticas.

Contato com a mídia: [email protected]

Kit de imprensa: https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/gk-2025-press-kit

Link do relatório: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/

FONTE Gates Foundation