Gates Foundation anuncia novo compromisso para pequenos agricultores na linha de frente do clima extremo

O investimento de $ 1,4 BILHÃO expande o acesso a ferramentas baseadas em evidências para ajudar os agricultores de algumas das regiões mais pobres do mundo a se adaptarem e criarem mais resiliência a secas, inundações e ondas de calor

BELÉM, Brasil, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Gates Foundation anunciou hoje um novo compromisso com o avanço da adaptação climática, ajudando os pequenos agricultores a desenvolver resiliência a um mundo em aquecimento e a proteger os ganhos duramente conquistados contra a pobreza.

Anunciado na COP30 em Belém, Brasil, onde os líderes estão enfatizando a adaptação impulsionada localmente, o investimento de quatro anos e $ 1,4 bilhão expandirá o acesso a inovações que ajudam os agricultores da África Subsaariana e do Sul da Ásia a se adaptarem ao clima extremo. Nessas regiões, onde a segurança alimentar e os meios de subsistência dependem da agricultura, os pequenos agricultores e as comunidades que eles alimentam estão entre os mais expostos a secas, inundações e aumento das temperaturas. No entanto, menos de 1% do financiamento climático global visa as crescentes ameaças a esses sistemas alimentares vitais.

"Os pequenos agricultores estão alimentando suas comunidades nas condições mais difíceis que se possa imaginar", disse Bill Gates, presidente da Gates Foundation. "Estamos apoiando sua engenhosidade com as ferramentas e os recursos para ajudá-los a prosperar - porque investir em sua resiliência é uma das coisas mais inteligentes e impactantes que podemos fazer pelas pessoas e pelo planeta."

O compromisso apoia a visão de Bill Gates, delineada em seu recente memorando da COP30 , de priorizar investimentos climáticos para o máximo impacto humano e promover o objetivo da fundação de tirar milhões de pessoas da pobreza até 2045.

Abordar uma lacuna de financiamento global

Os agricultores em países de baixa renda produzem um terço dos alimentos do mundo, mas enfrentam crescentes ameaças climáticas. Sem um maior investimento em adaptação, esses choques continuarão a promover a insegurança alimentar e reverter os ganhos duramente conquistados contra a pobreza.

A pesquisa do Banco Mundial mostra que os investimentos direcionados à adaptação podem aumentar o PIB, particularmente nos pequenos estados insulares em desenvolvimento, em até 15 pontos percentuais até 2050. O World Resources Institute estima que cada dólar investido na adaptação climática renderá mais de $ 10 em benefícios sociais e econômicos dentro de uma década.

"A adaptação climática não é apenas uma questão de desenvolvimento - é um imperativo econômico e moral", disse Mark Suzman, CEO da Gates Foundation. "Este novo compromisso se baseia em nosso apoio aos agricultores da África e do Sul da Ásia que já estão inovando para resistir a condições climáticas extremas. Mas eles não podem fazer isso sozinhos - os governos e o setor privado devem trabalhar juntos para priorizar a adaptação junto com a mitigação."

Escalar a inovação liderada pelos agricultores

Embora os choques climáticos continuem a se intensificar, o financiamento necessário para ajudar os agricultores a se adaptarem a eles não está acompanhando. De acordo com o relatório State of Food Security and Nutrition de 2025 da ONU, a África foi a única região onde a fome e a desnutrição aumentaram este ano. Sem uma adaptação urgente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas adverte que a produtividade agrícola em partes da África pode cair até 20% até 2050.

O novo investimento da fundação aumentará as inovações lideradas por agricultores e apoiadas por evidências que fortalecem os meios de subsistência rurais e os sistemas alimentares em meio às crescentes ameaças climáticas.

Ele expandirá tecnologias e abordagens que já mostram resultados, incluindo:

Serviços de consultoria digital: Aplicativos móveis, SMS e outras plataformas que fornecem informações oportunas e personalizadas para ajudar os agricultores a tomar decisões informadas sobre o plantio e gerenciar riscos, incluindo o apoio à iniciativa AIM for Scale, que visa alcançar 100 milhões de agricultores na África, Ásia e América Latina até 2030

Aplicativos móveis, SMS e outras plataformas que fornecem informações oportunas e personalizadas para ajudar os agricultores a tomar decisões informadas sobre o plantio e gerenciar riscos, incluindo o apoio à iniciativa AIM for Scale, que visa alcançar 100 milhões de agricultores na África, Ásia e América Latina até 2030 Culturas e gado resistentes ao clima: Variedades que resistem à seca, ao calor e a pragas emergentes, melhorando a produtividade e a nutrição

Variedades que resistem à seca, ao calor e a pragas emergentes, melhorando a produtividade e a nutrição Inovações em saúde do solo: abordagens que restauram terras degradadas, aumentam a produtividade e reduzem as emissões - apoiadas por uma parceria de $ 30 milhões com a Fundação Novo Nordisk para promover a pesquisa em ciência do solo

Parcerias que geram impacto global

O novo compromisso baseia-se em parcerias que foram expandidas ou lançadas através das promessas da COP27 da fundação e já estão atingindo milhões de agricultores. Os exemplos são:

AIM for Scale: Lançada em 2023, esta parceria global forneceu previsões meteorológicas por SMS alimentadas por IA a quase 40 milhões de agricultores em 13 estados indianos durante a estação das monções de 2025, ajudando a proteger milhões de hectares de culturas.

TomorrowNow e KALRO: Juntamente com a Organização de Pesquisa Agrícola e Pecuária do Quénia (KALRO), a TomorrowNow está a fornecer alertas meteorológicos hiper-locais a mais de 5 milhões de agricultores quenianos, melhorando os rendimentos e reduzindo as perdas de colheitas, com a expansão em curso na Tanzânia, Malawi e Zâmbia.

A Gates Foundation está trabalhando ao lado de pesquisadores locais, governos e parceiros do setor privado para ampliar esses esforços - fortalecendo as economias rurais e os sistemas alimentares a longo prazo.

"Vimos o que é possível fazer quando os pequenos agricultores têm acesso às ferramentas e recursos certos - eles se adaptam mais rápido do que ninguém", disse Wanjeri Mbugua, CEO da TomorrowNow. "Com o investimento certo e parcerias fortes, podemos colocar soluções poderosas e baseadas em dados diretamente nas mãos dos agricultores, para que eles possam tomar decisões informadas e construir resiliência em seus próprios termos."

Colaboração na COP30

Esse investimento reflete um compromisso global compartilhado - liderado por líderes africanos e pela presidência brasileira da COP30 - de colocar alimentos, meios de subsistência e saúde no centro do planejamento de resiliência. A própria experiência do Brasil vinculando programas sociais à inovação agrícola sustentável mostra como a adaptação inclusiva pode impulsionar o crescimento equitativo.

Juntamente com o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, Embrapa, AGRA, AIM for Scale, CGIAR, Academia Chinesa de Ciências Agrárias (CAAS), Fórum de Pesquisa Agrícola na África (FARA) e Emirados Árabes Unidos, a fundação será coanfitriã da Mostra de Inovação Agrícola na COP30. Tanto um evento de alto nível em 10 de novembro quanto uma exposição física, a mostra destacará soluções acessíveis e inteligentes em relação ao clima, projetadas para e, em muitos casos, pelos agricultores. Mais informações estão disponíveis aqui: https://www.embrapa.br/en/cop30/agrizone

Sobre a Gates Foundation

Guiada pela crença de que todas as vidas têm o mesmo valor, a Gates Foundation trabalha para ajudar todas as pessoas a levar uma vida saudável e produtiva. Nos países em desenvolvimento, trabalhamos com parceiros para criar soluções impactantes para que as pessoas possam se encarregar de seu futuro e atingir seu potencial máximo. Nos Estados Unidos, pretendemos garantir que todos, especialmente aqueles com menos recursos, tenham acesso às oportunidades necessárias para ter sucesso nos estudos e na vida. Com sede em Seattle, Washington, a fundação é liderada pelo CEO Mark Suzman, sob a direção de Bill Gates e do nosso conselho de administração.

Contato de mídia: [email protected]

FONTE Gates Foundation