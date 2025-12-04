-Se proyecta un aumento de la mortalidad infantil por primera vez en este siglo. La Fundación Gates insta a los líderes mundiales a destinar los escasos recursos a donde se salvan más vidas

El nuevo informe Goalkeepers modela el impacto de los recortes en la financiación mundial de la salud y ofrece una hoja de ruta con las mejores inversiones y las más eficaces para frenar este retroceso.

SEATTLE, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se proyecta que el número de niños que mueren antes de cumplir 5 años aumentará por primera vez en este siglo, revirtiendo décadas de progreso global, según nuevos datos publicados hoy en el Informe Goalkeepers 2025 de la Fundación Gates.

En 2024, 4,6 millones de niños murieron antes de cumplir 5 años. Según los modelos del informe, realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), se proyecta que esa cifra aumente en poco más de 200.000, hasta alcanzar un estimado de 4,8 millones de niños este año. Al mismo tiempo, la ayuda mundial al desarrollo para la salud se redujo drásticamente este año, un 26,9 % por debajo de los niveles de 2024. Más allá de los drásticos recortes de financiación de este año, los países se enfrentan a una deuda creciente, sistemas de salud frágiles y el riesgo de perder los avances logrados con tanto esfuerzo contra enfermedades como la malaria, el VIH y la polio.

El informe, We Can't Stop at Almost, advierte que si persisten los recortes en el financiamiento de la salud mundial, hasta 16 millones más de niños podrían morir para 2045. Ofrece una hoja de ruta sobre cómo las inversiones específicas en soluciones probadas e innovaciones de próxima generación pueden salvar millones de vidas de niños, evitando una reversión del progreso en el actual entorno presupuestario restringido.

"Ojalá pudiéramos hacer más con más, porque es lo que merecen los niños del mundo. Pero incluso en tiempos de presupuestos ajustados, podemos marcar una gran diferencia", escribió Bill Gates, presidente de la Fundación Gates y autor del informe. "Seguiré abogando, como pueda y donde pueda, por una mayor financiación para la salud infantil mundial y por medidas que mejoren la eficiencia de nuestro sistema actual. Pero con millones de vidas en juego, tenemos que hacer más con menos, ahora".

Un punto de inflexión crucial

Las proyecciones del IHME muestran que, si persisten los recortes del 20 % en la financiación sanitaria mundial, 12 millones de niños más podrían morir para 2045. Un recorte permanente del 30 % elevaría esa cifra a 16 millones.

Gates describe este momento como un punto de inflexión para la salud mundial, en el que las decisiones correctas aún pueden salvar millones de vidas.

"Podríamos ser la generación que tuvo acceso a la ciencia y la innovación más avanzadas de la historia de la humanidad, pero no logró reunir los fondos necesarios para garantizar que salvara vidas", escribió Gates. "Al establecer las prioridades y los compromisos adecuados, e invertir en soluciones de alto impacto, confío en que podremos detener una reversión significativa de la mortalidad infantil y ayudar a garantizar que millones de niños más estén vivos en 2045".

En el informe, Gates identifica las inversiones con el mayor potencial para salvar millones de vidas jóvenes. Hace un llamamiento para redoblar los esfuerzos en las intervenciones más eficaces —atención primaria de salud, inmunizaciones sistemáticas, mejores vacunas y nuevos usos de los datos— para aprovechar al máximo cada dólar. Por ejemplo:

Por menos de 100 dólares por persona al año, unos sistemas de atención primaria de salud sólidos pueden prevenir hasta el 90 % de las muertes infantiles.

Cada dólar invertido en vacunas genera 54 dólares en beneficios económicos y sociales. A través de Gavi, la Alianza para las Vacunas, más de 1.200 millones de niños han recibido vacunas vitales desde el año 2000.

La labor del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria también demuestra lo que se puede lograr con una inversión sostenida. Como uno de los motores más eficaces en materia de salud, el Fondo Mundial ha salvado 70 millones de vidas y ha reducido las muertes por malaria, tuberculosis y VIH en más del 60 % desde 2002. A finales del mes pasado, los líderes comprometieron 11.340 millones de dólares para la Octava Reposición de Recursos del Fondo Mundial, lo que subraya el compromiso mundial continuo con la lucha contra estas enfermedades, al tiempo que pone de manifiesto los riesgos de dar marcha atrás.

Según Gates, la inversión en el desarrollo de innovaciones de última generación podría acabar definitivamente con algunas de las amenazas más mortales para los niños, como la malaria y la neumonía. El informe proyecta que la financiación sostenida de estas innovaciones podría salvar a millones de niños para 2045.

Las vacunas de nueva generación contra el virus respiratorio sincitial y la neumonía podrían salvar a 3,4 millones de niños.

Las nuevas herramientas contra la malaria podrían salvar a otros 5,7 millones de niños, mientras que las herramientas de prevención del VIH de acción prolongada, como el lenacapavir, podrían ayudar a reducir las infecciones y las muertes a cero en los países con mayor incidencia.

Liderazgo local, acción global

El informe también incluye ensayos con perspectivas directas de líderes, profesionales de la salud e investigadores de África y Asia que están impulsando soluciones para sostener el progreso:

En Nigeria, Muhammad Inuwa Yahaya, gobernador del estado de Gombe, priorizó la salud primaria y la educación en medio de un déficit presupuestario. "No se necesitan condiciones perfectas para progresar. Se necesita claridad y la valentía de perseverar".

En Kenia, la trabajadora sanitaria comunitaria Josephine Barasa continuó trabajando como voluntaria en su comunidad tras perder su puesto de trabajo remunerado, proporcionando atención y educación a madres e hijos. "Podrían quitarme el dinero, pero no podrían separarme de mis mujeres... Puede que los sistemas de apoyo hayan desaparecido, pero la necesidad no. Y yo tampoco".

En Uganda, la entomóloga Krystal Mwesiga Birungi está desarrollando herramientas de última generación para combatir la malaria. "Erradicar la malaria no solo es posible, sino urgente", afirmó. "Los investigadores africanos lo sabemos y estamos liderando el camino".

En India, el Dr. Naveen Thacker, pediatra, subrayó la importancia de contar con vacunas asequibles y accesibles. "Si queremos ver más niños sanos, la asequibilidad de las vacunas es clave".

Gates insta a los gobiernos, las organizaciones filantrópicas y la ciudadanía a actuar conforme a las conclusiones del informe, protegiendo o ampliando la financiación, incrementando las donaciones filantrópicas y recordando a los líderes que todos los niños merecen la oportunidad de sobrevivir y prosperar, independientemente de dónde nazcan.

"No podemos quedarnos en casi", escribió Gates. "Si hacemos más con menos ahora y volvemos a un mundo con más recursos para dedicar a la salud infantil, en 20 años podremos contar una historia diferente: cómo ayudamos a más niños a sobrevivir al parto y a la infancia".

Para leer el informe Goalkeepers 2025, visite: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/.

