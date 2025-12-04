Da die Zahl der Todesfälle bei Kindern zum ersten Mal in diesem Jahrhundert steigen dürfte, fordert die Gates Foundation die führenden Politiker der Welt auf, die knappen Ressourcen dort einzusetzen, wo sie die meisten Leben retten

Der neue Goalkeepers-Bericht zeigt die Auswirkungen der Mittelkürzungen im Bereich der globalen Gesundheit auf und bietet einen Fahrplan mit den besten Käufen und wirksamsten Investitionen, um diese Umkehr zu verlangsamen

SEATTLE, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Zahl der Kinder, die vor ihrem 5 Geburtstag sterben, wird voraussichtlich zum ersten Mal in diesem Jahrhundert ansteigen und damit jahrzehntelange globale Fortschritte zunichte machen, so neue Daten , die heute im 2025 Goalkeepers Report der Gates Foundation veröffentlicht wurden.

Im Jahr 2024 werden 4,6 Millionen Kinder vor ihrem 5 Geburtstag sterben. Laut der Modellierung in dem Bericht des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) wird diese Zahl in diesem Jahr voraussichtlich um etwas mehr als 200.000 auf schätzungsweise 4,8 Millionen Kinder ansteigen. Gleichzeitig ist die globale Entwicklungshilfe für die Gesundheit in diesem Jahr stark zurückgegangen - 26,9 % unter dem Niveau von 2024. Abgesehen von den drastischen Mittelkürzungen in diesem Jahr sehen sich die Länder mit einer steigenden Verschuldung, fragilen Gesundheitssystemen und dem Risiko konfrontiert, hart erkämpfte Erfolge bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Malaria, HIV und Polio zu verlieren.

Der Bericht We Can't Stop at Almost warnt davor, dass bei anhaltenden Kürzungen der globalen Gesundheitsfinanzierung bis 2045 bis zu 16 Millionen weitere Kinder sterben könnten. Sie bietet einen Fahrplan dafür, wie durch gezielte Investitionen in bewährte Lösungen und Innovationen der nächsten Generation das Leben von Millionen von Kindern gerettet werden kann, um zu verhindern, dass die Fortschritte in der heutigen angespannten Haushaltslage rückgängig gemacht werden.

„Ich wünschte, wir wären in der Lage, mehr mit mehr zu tun, denn das ist es, was die Kinder der Welt verdient haben. Aber auch in Zeiten knapper Kassen können wir viel bewirken", schreibt Bill Gates, Vorsitzender der Gates Foundation und Autor des Berichts. „Ich werde mich weiterhin, wo immer ich kann, für eine Aufstockung der Mittel für die Gesundheit der Kinder dieser Welt einsetzen - und für Effizienzsteigerungen, die unser derzeitiges System verbessern. Aber da Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen, müssen wir jetzt mit weniger mehr erreichen."

Ein entscheidender Wendepunkt

Hochrechnungen des IHME zeigen, dass bei anhaltenden Kürzungen der globalen Gesundheitsfinanzierung um 20 % bis 2045 weitere 12 Millionen Kinder sterben könnten. Eine dauerhafte Kürzung um 30 % würde diese Zahl auf 16 Millionen erhöhen.

Gates beschreibt diesen Moment als einen Wendepunkt für die globale Gesundheit, an dem die richtigen Entscheidungen noch immer Millionen von Leben retten können.

„Wir könnten die Generation sein, die Zugang zur fortschrittlichsten Wissenschaft und Innovation in der Geschichte der Menschheit hat, aber nicht in der Lage ist, die Mittel aufzubringen, um sicherzustellen, dass sie Leben retten", schreibt Gates. „Ich bin zuversichtlich, dass wir durch die richtigen Prioritäten und Verpflichtungen und durch Investitionen in wirkungsvolle Lösungen einen deutlichen Rückgang der Kindersterblichkeit verhindern und dazu beitragen können, dass im Jahr 2045 noch Millionen Kinder leben."

In dem Bericht nennt Gates Investitionen, die das größte Potenzial haben, Millionen von jungen Menschenleben zu retten. Er plädiert dafür, die wirksamsten Maßnahmen zu verdoppeln - medizinische Grundversorgung, Routineimpfungen, bessere Impfstoffe und neue Verwendungsmöglichkeiten von Daten - um jeden Dollar zu nutzen. Zum Beispiel:

Für weniger als 100 Dollar pro Person und Jahr können starke primäre Gesundheitsversorgungssysteme bis zu 90 % der Todesfälle bei Kindern verhindern.

Jeder Dollar, der für Impfstoffe ausgegeben wird, bringt 54 Dollar an wirtschaftlichem und sozialem Nutzen. Durch Gavi, die Impfstoffallianz, haben seit 2000 mehr als 1,2 Milliarden Kinder lebensrettende Impfstoffe erhalten.

Die Arbeit des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria ist ebenfalls ein Beweis dafür, was nachhaltige Investitionen bewirken können. Als einer der wirksamsten Motoren im Gesundheitswesen hat der Globale Fonds seit 2002 70 Millionen Menschenleben gerettet und die Zahl der Todesfälle durch Malaria, Tuberkulose und HIV um mehr als 60 % reduziert. Ende letzten Monats sagten die Staats- und Regierungschefs 11,34 Milliarden Dollar für die achte Wiederauffüllung des Globalen Fonds zu und unterstrichen damit das fortgesetzte globale Engagement im Kampf gegen diese Krankheiten, während sie gleichzeitig die Risiken eines Rückschritts aufzeigten.

Laut Gates könnten Investitionen in die Entwicklung von Innovationen der nächsten Generation einige der tödlichsten Bedrohungen für Kinder, wie Malaria und Lungenentzündung, für immer beenden. Die Modellierung in dem Bericht geht davon aus, dass eine nachhaltige Finanzierung dieser Innovationen bis 2045 Millionen von Kindern retten könnte.

Impfstoffe der nächsten Generation gegen Respiratory Syncytial Virus und Lungenentzündung könnten 3,4 Millionen Kinder retten.

Mit neuen Malariamitteln könnten weitere 5,7 Millionen Kinder gerettet werden, während lang wirkende HIV-Präventionsmittel wie Lenacapavir dazu beitragen könnten, die Zahl der Infektionen und Todesfälle in Ländern mit hoher Krankheitslast auf Null zu senken.

Lokale Führung, globales Handeln

Der Bericht enthält auch Aufsätze mit Perspektiven aus erster Hand von Führungskräften, Gesundheitspersonal und Forschern in Afrika und Asien, die Lösungen für einen nachhaltigen Fortschritt vorantreiben:

In Nigeria hat Muhammad Inuwa Yahaya, Gouverneur des Bundesstaates Gombe, inmitten eines Haushaltsdefizits der medizinischen Grundversorgung und der Bildung Priorität eingeräumt. „Man braucht keine perfekten Bedingungen, um Fortschritte zu machen. Man braucht Klarheit und den Mut, sich daran zu halten."

In Kenia setzte die Gesundheitshelferin Josephine Barasa ihre ehrenamtliche Arbeit in ihrer Gemeinde fort, nachdem sie ihre bezahlte Stelle verloren hatte, und kümmerte sich um die Betreuung und Erziehung von Müttern und Kindern. „Sie können mir das Geld wegnehmen, aber nicht meine Frauen... Die Unterstützungssysteme mögen verschwunden sein, aber die Notwendigkeit ist geblieben. Und ich auch nicht."

In Uganda entwickelt die Entomologin Krystal Mwesiga Birungi Instrumente der nächsten Generation zur Bekämpfung von Malaria. „Ein Ende der Malaria ist nicht nur möglich, sondern dringend notwendig", sagte sie. „Wir afrikanischen Forscher wissen das - und wir sind führend auf diesem Gebiet."

In Indien betonte der Kinderarzt Dr. Naveen Thacker, wie wichtig erschwingliche und zugängliche Impfstoffe sind. „Wenn wir mehr gesunde Kinder haben wollen, ist die Erschwinglichkeit von Impfstoffen der Schlüssel".

Gates appelliert an Regierungen, Philanthropen und Bürger, auf die Ergebnisse des Berichts zu reagieren, indem sie die Finanzierung sichern oder ausweiten, die Spendenbereitschaft erhöhen und die Verantwortlichen daran erinnern, dass jedes Kind die Chance verdient, zu überleben und zu gedeihen, unabhängig davon, wo es geboren wird.

Wir können uns nicht mit "fast" zufrieden geben", schreibt Gates. „Wenn wir jetzt mit weniger mehr erreichen und zu einer Welt zurückkehren, in der mehr Mittel für die Gesundheit von Kindern zur Verfügung stehen, werden wir in 20 Jahren eine andere Geschichte erzählen können: wie wir mehr Kindern geholfen haben, die Geburt - und die Kindheit - zu überleben."

Den Bericht 2025 Goalkeepers finden Sie hier: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/.

