PORT VILA, Vanuatu, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado financeiro global está se expandindo rapidamente, com mais mulheres ingressando e construindo carreiras de longo prazo em setores tradicionalmente complexos e de alta pressão, como os CFDs. Hoje, as mulheres no setor financeiro estão contribuindo para a redefinição dos padrões de estabilidade, sucesso e autoestima.

Vantage: comemorando o papel das mulheres na evolução do setor financeiro (PRNewsfoto/Vantage)

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Vantage lança "Her Vision", uma série especial de entrevistas que homenageia parceiras e especialistas de destaque no mercado financeiro. Esta série explora a disciplina, a capacidade de adaptação e o pensamento sustentável por trás de suas trajetórias profissionais, destacando como as mulheres estão impactando positivamente o setor financeiro.

Destaque para Minh Anh e Cao Hang: liderança além da receita

Minh Anh, parceira IB da Vantage, entrou no setor financeiro por acaso, mas gradualmente o transformou em uma carreira séria e de longo prazo. Inicialmente atraída pela curiosidade, sua experiência no setor financeiro revelou que ele exigia clareza estratégica e uma gestão disciplinada de riscos, alinhando-se com seus pontos fortes. Com o tempo, ela percebeu que o sucesso nas finanças não se resume apenas a negociações; trata-se de conquistar confiança, manter o controle emocional e adotar uma abordagem estruturada para investimentos.

Minh Anh observa que o papel de um Introducing Broker (IB) é frequentemente mal compreendido. Não se trata apenas de indicar clientes; envolve criar estratégias, oferecer treinamentos e fomentar uma comunidade de negociação disciplinada. O foco dela está no crescimento sustentável, ajudando os clientes a desenvolver hábitos de trading consistentes e informados, baseados na consciência de risco.

Da mesma forma, a trajetória de Cao Hang no setor financeiro destaca o escopo mais amplo da liderança. O que começou como uma entrada acidental no setor financeiro logo evoluiu para uma carreira com propósito, focada em estratégias de longo prazo e liderança. Cao Hang acredita que o verdadeiro sucesso no setor financeiro não está apenas na receita, mas em orientar outras pessoas, construir confiança e gerenciar riscos de forma eficaz. A liderança, segundo ela, está em ajudar a comunidade a crescer e desenvolver hábitos financeiros sustentáveis, e não simplesmente perseguir ganhos de curto prazo.

As histórias de Minh Anh e Cao Hang refletem como as mulheres no setor financeiro estão redefinindo a independência — não apenas em termos financeiros, mas também em disciplina emocional e liderança em suas comunidades. Elas equilibram vida pessoal e profissional, mostrando como as mulheres estão contribuindo tanto para o crescimento individual quanto para o desenvolvimento da comunidade, moldando assim uma definição mais ampla de sucesso.

O papel da Vantage na construção do futuro das mulheres no setor financeiro

Por meio do "Her Vision", a Vantage continua a destacar profissionais como Minh Anh e Cao Hang, que estão transformando risco em estratégia e oportunidade em valor sustentável e de longo prazo. Essas histórias são uma homenagem à evolução do papel das mulheres no setor financeiro, não apenas destacando suas conquistas, mas também estimulando uma conversa mais ampla sobre como elas estão moldando o futuro do setor.

Sobre a Vantage Markets

A Vantage Markets é uma corretora de CFDs multiativos que oferece serviços flexíveis e robustos para trading de Contratos por Diferença (CFDs) em forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos. Com mais de 16 anos de experiência no mercado, a Vantage oferece plataformas de trading e aplicativos móveis confiáveis, garantindo aos clientes acesso fácil às oportunidades do mercado financeiro.

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CFDs são instrumentos complexos que apresentam alto risco de perdas rápidas devido à alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de realizar o trading.

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FONTE Vantage