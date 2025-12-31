PORT VILA, Vanuatu, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage, corretora líder em multiativos, tem a satisfação de anunciar sua premiação como Melhor Aplicativo de Trading para Celulares – APAC no prestigioso UF AWARDS APAC 2025, realizado durante a iFX EXPO Asia 2025.

Agora em sua sexta edição, o UF Awards APAC premia a excelência em toda a região da Ásia-Pacífico, celebrando as melhores marcas de fintech e trading on-line que oferecem produtos e serviços excepcionais. Este prêmio foi concedido à marca Vantage no âmbito das categorias regionais do evento.

Vantage recebe o prêmio de “Melhor Aplicativo de Trading para Celulares – APAC” no UF Awards APAC 2025

O prêmio de Melhor Aplicativo de Trading para Celulares reconhece o compromisso da Vantage em oferecer a melhor experiência possível em dispositivos móveis. Com interface intuitiva, execução ultrarrápida e recursos avançados desenvolvidos tanto para traders iniciantes quanto experientes, a plataforma mobile da Vantage oferece as ferramentas e o desempenho necessários para operar com confiança.

Marc Despallieres, CEO da Vantage, declarou: "Estamos honrados com esse reconhecimento do setor. Receber o prêmio de Melhor Aplicativo de Trading para Celulares na região da APAC reforça nossa dedicação ao desenvolvimento de tecnologia que capacita os traders. Continuaremos a inovar e a oferecer soluções para celulares que tornem as negociações mais inteligentes e acessíveis."

Este prêmio se soma à crescente lista de reconhecimentos internacionais da Vantage e reforça a posição da marca como plataforma líder de trading focada em aparelhos móveis.

Para saber mais sobre o aplicativo de trading para dispositivos móveis da Vantage e seus serviços premiados, visite o site da Vantage. A disponibilidade do serviço varia conforme a jurisdição e a entidade.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é corretora de CFD multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para operar produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com 16 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de trading confiável que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de trading.

negocie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de realizar o trading.

Isenção de responsabilidade: Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de nenhuma jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário às leis ou regulamentos locais. Os prêmios descritos são reconhecimentos em nível de marca e não indicam as permissões de licenciamento de qualquer entidade específica da Vantage. Recomendamos aos leitores que procurem aconselhamento profissional independente antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento. Qualquer confiança depositada nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

