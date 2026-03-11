वित्तीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों में महिलाओं की भूमिका का पर्व मनाना

News provided by

Vantage

11 Mar, 2026, 14:30 IST

पोर्ट विला, वानुअतु, 11 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- वैश्विक वित्तीय बाजार में तेजी से विस्तार हो रहा है, और अधिक महिलाएं CFDs जैसे पारंपरिक रूप से जटिल और उच्च-दबाव वाले उद्योगों में प्रवेश करते हुए दीर्घकालिक कैरियर बना रही हैं। वित्तीय क्षेत्र में महिलाएं आज स्थिरता, सफलता और आत्मसम्मान के मानकों को नया आकार देने में योगदान दे रही हैं।

Continue Reading
Vantage: Celebrating Women's Role in the Evolving Financial Sector
Vantage: Celebrating Women's Role in the Evolving Financial Sector

International Women's Day के पर्व पर, Vantage ने वित्तीय बाजार में उत्कृष्ट महिला साझेदारों और विशेषज्ञों को सम्मानित करते हुए "Her Vision" नामक एक विशेष साक्षात्कार सिरीज़ शुरू की है। यह सिरीज़ उनकी पेशेवर यात्राओं के पीछे मौजूद अनुशासन, अनुकूलनशीलता और टिकाऊ सोच की पड़ताल करती है, और महिलाओं द्वारा वित्तीय क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के तरीकों को उजागर करती है।

Minh Anh और Cao Hang पर स्पॉटलाइट: राजस्व में नेतृत्व के अतिरिक्त

Vantage IB की एक पार्टनर, Minh Anh, ने अकस्मात ही वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, इसे धीरे-धीरे एक गंभीर, दीर्घकालिक कैरियर में बदल दिया है। शुरू में जिज्ञासा से प्रेरित होकर, वित्त के क्षेत्र में उनके अनुभव ने दर्शाया कि इसके लिए उनकी क्षमताओं के अनुरूप रणनीतिक स्पष्टता और अनुशासित जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। समय बीतने के साथ, उन्हें एहसास हुआ कि वित्त में सफलता केवल व्यापार करने के बारे में नहीं है; यह विश्वास बनाने, भावनात्मक नियंत्रण और निवेश के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित है।

Minh Anh का कहना है कि अक्सर Introducing Broker (IB) की भूमिका को गलत समझा जाता है। यह केवल ग्राहकों का उल्लेख करने के बारे में नहीं है; इसमें रणनीतियां बनाना, प्रशिक्षण प्रदान करना और एक अनुशासित ट्रेडिंग समुदाय को प्रोत्साहन देना भी शामिल होता है। सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वे ग्राहकों को जोखिम के प्रति जागरूकता के आधार पर स्थिर और जानकारीपूर्ण व्यापार की आदतें विकसित करने में सहायता करती हैं।

इसी प्रकार, Cao Hang की वित्तीय क्षेत्र में यात्रा नेतृत्व के व्यापक दायरे को उजागर करती है। वित्त क्षेत्र में आकस्मिक शुरु होने वाला एक प्रवेश, जल्द ही दीर्घकालिक रणनीतियों और नेतृत्व पर केंद्रित एक उद्देश्यपूर्ण करियर में विकसित हो गया है। Cao Hang का मानना है कि वित्त में सच्ची सफलता केवल राजस्व के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने, विश्वास बनाने और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से भी संबंधित है। वह बताती हैं कि नेतृत्व का अर्थ केवल अल्पकालिक लाभों का अनुसरण करना नहीं है, बल्कि समुदाय और स्थायी वित्तीय आदतों का विकास करने में सहायता करना भी है।

Minh Anh और Cao Hang की कहानियां दर्शाती हैं कि वित्त क्षेत्र में महिलाएं वित्तीय दृष्टि के अतिरिक्त भावनात्मक अनुशासन और अपने समुदायों में नेतृत्व के संदर्भ में किस प्रकार से स्वतंत्रता को पुनर्परिभाषित कर रही हैं। वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए यह दर्शाती हैं कि महिलाएं व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक विकास दोनों में किस प्रकार से योगदान देते हुए सफलता की एक व्यापक परिभाषा को आकार दे रही हैं।

वित्त क्षेत्र में महिलाओं के भविष्य को आकार देने में Vantage की भूमिका

"Her Vision" के माध्यम से, Vantage द्वारा जोखिम को रणनीति और अवसर को टिकाऊ, दीर्घकालिक मूल्य में परिवर्तित करने वाली Minh Anh और Cao Hang जैसी पेशेवरों को उजागर करता है। ये कहानियां वित्त क्षेत्र में महिलाओं की विकसित होती भूमिका का सम्मान हैं, जो उनकी उपलब्धियों को उजागर करने के साथ-साथ महिलाओं द्वारा इस उद्योग के भविष्य को आकार देने के तरीकों के संबंध में व्यापक चर्चा को भी जन्म देता है।

Vantage Markets का परिचय
Vantage Markets एक मल्टी-एसेट CFD ब्रोकर है जो Forex, Commodities, Indices, Shares, ETFs, और Bonds में Contracts for Difference (CFD) की ट्रेडिंग के लिए लचीली और शक्तिशाली सेवाएं प्रदान करता है। बाजार में 16 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, ग्राहकों को वित्तीय बाजार के अवसरों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करते हुए Vantage विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप प्रदान करता है।

जोखिम चेतावनी:
CFDs जटिल उपकरण हैं जिनमें लाभ उठाने के कारण तेजी से नुकसान होने का उच्च जोखिम होता है। ट्रेडिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जोखिम को समझते हैं।

अस्वीकरण:
यह सामग्री केवल सूचनात्मक है और इसे वित्तीय परामर्श अथवा किसी वित्तीय उत्पाद या सेवा के लिए प्रस्ताव या अनुरोध के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस तरह के वितरण से स्थानीय कानूनों या विनियमों का उल्लंघन होने वाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए यह अभिप्रेरित नहीं है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2929350/Vantage.jpg
लोगों - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

Also from this source

Celebrating Women's Role in the Evolving Financial Sector

Celebrating Women's Role in the Evolving Financial Sector

The global financial market is expanding rapidly, with more women entering and building long-term careers in traditionally complex and high-pressure...
Entering Its 16th Year: Vantage Markets Sets a New Standard for the "Ultimate Trading Machine"

Entering Its 16th Year: Vantage Markets Sets a New Standard for the "Ultimate Trading Machine"

For Vantage Markets, 2025 marked not only the company's 16th year in operation, but also a significant milestone in its brand evolution. Founded in...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Women

Women

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics