PORT VILA, Vanuatu, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage foi homenageada com três títulos prestigiosos no Professional Trader Awards 2025, organizado pela Holiston Media. Os prêmios reconheceram a Vantage nas categorias de Melhor Responsabilidade Social Corporativa, Corretora Mais Confiável e Melhor Corretora de Copy Trading.

Vantage celebra vitória tripla no Professional Trader Awards 2025 (PRNewsfoto/Vantage)

O Professional Trader Awards reconhece corretoras que oferecem serviços excepcionais a traders profissionais e ativos. Neste ano, mais de 11.500 votos contribuíram para a seleção de 16 vencedores. Originalmente focados em contas profissionais, os prêmios foram ampliados para refletir aspectos mais amplos do setor de trading, incluindo tecnologia, condições de negociação, educação e suporte ao cliente.

"Esses prêmios anuais homenageiam corretoras que lideram em análise de trading, execução, tecnologia e ferramentas de desempenho, ao mesmo tempo em que oferecem condições de negociação e serviços de relacionamento com clientes", disse Archie Humphries, Diretor da Holiston Media. "Os vencedores dos prêmios deste ano são os melhores do setor."

O reconhecimento da Vantage em três categorias reflete seu foco contínuo no desenvolvimento de soluções voltadas para traders. Desde ferramentas de copy trading até uma presença consolidada no setor e um programa de responsabilidade social corporativa dedicado a gerar impacto global significativo, as conquistas reforçam a Vantage como uma corretora líder.

Marc Despallieres, CEO da Vantage, comentou: "Estamos verdadeiramente honrados em receber esses reconhecimentos. Esses prêmios refletem nossa dedicação aos clientes e à comunidade de trading em geral, motivando-nos a continuar inovando, construindo confiança e oferecendo soluções de alto nível."

Para mais informações sobre os serviços premiados da Vantage, visite Vantage Markets.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFDs de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com 15 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de negociação projetada para apoiar os clientes no acesso aos mercados globais.

realize o trade de forma mais inteligente @vantage

ADVERTÊNCIA SOBRE RISCOS: os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro em decorrência da alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de realizar trading.

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de nenhuma jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário às leis ou regulamentos locais. Recomenda-se aos leitores que procurem aconselhamento profissional independente antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento. Qualquer credibilidade atribuída às informações apresentadas é estritamente por sua conta e risco.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846557/Vantage_Celebrates_Triple_Victory_Professional_Trader_Awards_2025.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5684066/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage