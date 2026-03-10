ICANN85 em Mumbai destaca colaboração para fortalecer uma Internet segura e resiliente

MUMBAI, Índia, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Fórum da Comunidade ICANN85, organizado pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e realizado em colaboração com a National Internet Exchange of India (NIXI) sob o MeitY, reuniu os principais atores globais da Internet em Mumbai para discutir como apoiar uma Internet aberta, segura, inclusiva e resiliente em todo o ecossistema global da Internet.

O Fórum da Comunidade ICANN85 está ocorrendo de 7 a 12 de março de 2026 no Jio Convention Center.

Fórum da Comunidade ICANN85 (PRNewsfoto/ICANN)

A cerimônia oficial de abertura realizada hoje reuniu altos funcionários do governo e líderes da Internet, incluindo Shri S. Krishnan, IAS, Secretário do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY), Governo da Índia; Shri Rajesh Aggarwal, IAS, Secretário-Chefe, Governo de Maharashtra; Shri Sushil Pal, Secretário Adjunto, MeitY, Governo da Índia; Dr. Devesh Tyagi, Diretor Executivo da NIXI; e Presidente do Conselho da ICANN, Tripti Sinha; Presidente e CEO da ICANN, Kurtis Lindqvist; e Shri Samiran Gupta, Vice-Presidente de Engajamento de Stakeholders e Diretor Executivo para a região Ásia-Pacífico da ICANN.

"A Internet hoje se tornou uma infraestrutura essencial para a economia, serviços públicos, inovação e o cotidiano em todo o mundo. À medida que a adoção digital continua a crescer, é importante que trabalhemos juntos para garantir que a Internet permaneça aberta, segura, resiliente e inclusiva. Plataformas como a ICANN reúnem governos, setor privado, comunidade técnica e sociedade civil para fortalecer a abordagem multissetorial à governança da Internet. A Índia continua empenhada em contribuir com essa iniciativa global e em construir uma infraestrutura digital confiável que apoie a inovação, a cooperação e a participação significativa de todas as regiões", disse Shri S. Krishnan, IAS, Secretário do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY), Governo da Índia.

"A Internet hoje é uma parte essencial do crescimento econômico, da governança e da vida diária. Plataformas como a ICANN85 oferecem uma oportunidade importante para que governos, especialistas técnicos e participantes da indústria se reúnam e discutam como podemos manter a Internet aberta, segura e acessível para todos. Essas discussões ajudam a fortalecer a cooperação e garantem que a Internet continue a apoiar a inovação e o desenvolvimento em todas as regiões", disse Rajesh Aggarwal, Secretário-Chefe, Governo de Maharashtra.

"O mundo se torna mais complexo e, às vezes, mais dividido – é precisamente por isso que a estabilidade e integridade da Internet importam mais profundamente agora do que nunca. Hoje, esse apelo original ressoa mais alto e mais verdadeiro do que nunca. Ele nos pede para sermos firmes e disciplinados em nossa forma de trabalhar, transparentes e responsáveis em nossas decisões e inabaláveis em nosso compromisso com uma Internet segura, estável e reflexo da diversidade da humanidade que ela atende", disse Tripti Sinha, Presidente do Conselho da ICANN.

"Meu foco esta semana é prático. Quero que saíamos de Mumbai com progressos significativos no trabalho que a comunidade priorizou e com ímpeto para os próximos objetivos", disse Kurtis Lindqvist, Presidente e CEO da ICANN. "Para aqueles que são novos na ICANN, acrescentarei mais uma coisa. Não subestimem o valor da sua perspectiva, e não hesitem em contribuir. "Esta comunidade funciona melhor quando combinamos experiência profunda com novos olhares, e quando trazemos mais pessoas para o trabalho, especialmente de regiões que nem sempre estiveram no centro dessas conversas."

O Fórum da Comunidade ICANN85 é composto por mais de 200 sessões envolvendo governos, líderes da indústria, especialistas técnicos e participantes da sociedade civil de todo o mundo. As sessões focam em questões-chave relacionadas à operação segura e estável da Internet, incluindo a evolução do Sistema de Nomes de Domínio, práticas de cibersegurança e a próxima expansão de domínios genéricos de nível superior (gTLDs).

As discussões ao longo da semana destacarão a importância do modelo multissetorial na governança da Internet, onde a comunidade ICANN colabora para desenvolver políticas, implementar soluções e apoiar a operação contínua de uma Internet segura, estável e interoperável globalmente.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço precisa ser único, para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi formada em 1998 como uma corporação sem fins lucrativos de benefício público, com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

Sobre a NIXI

A National Internet Exchange of India (NIXI) é uma organização sem fins lucrativos criada sob a égide do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) do governo da Índia. A NIXI desempenha um papel fundamental no fortalecimento da infraestrutura de Internet da Índia, facilitando o intercâmbio eficiente do tráfego doméstico de Internet, gerenciando os domínios de nível superior com código de país .IN e .भारत (.Bharat) e promovendo a adoção de serviços de Internet em todo o país. Por meio de suas iniciativas, a NIXI apoia um ecossistema de Internet seguro, resiliente e inclusivo, alinhado com as ambições de crescimento digital da Índia.

