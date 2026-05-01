O Programa de Novos Domínios Genéricos de Primeiro Nível (gTLD) abre uma nova rodada em 2026 e oferece a organizações a possibilidade de reforçar a segurança, fortalecer a identidade de marca, formar comunidades e ganhar competitividade em um ambiente digital em transformação.

Resumo da notícia:

A ICANN passou a receber inscrições para a rodada de 2026 do Programa de Novos gTLDs até 12 de agosto, dando a empresas, comunidades, governos e outras organizações a oportunidade de operar uma presença global própria na internet como parte de sua estratégia digital.

Operar um gTLD permite maior controle e flexibilidade sobre a presença digital, reforça a segurança contra ameaças cibernéticas e pode ampliar a vantagem competitiva. Em estudo recente, 92% dos profissionais de marketing reconheceram o potencial dos novos domínios para diferenciar marcas, ampliar a confiança e melhorar o desempenho em mecanismos de busca.

A rodada de 2026 abre caminho para ampliar o número de idiomas disponíveis em nomes de domínio internacionalizados, ao aceitar pedidos de domínios de primeiro nível em 27 sistemas de escrita, que representam centenas de línguas, como árabe, chinês, devanágari e tailandês.

LOS ANGELES, 1º de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), organização sem fins lucrativos que coordena o Sistema de Nomes de Domínio (DNS) da internet, anunciou hoje a abertura do período de inscrições para a rodada de 2026 do Programa de Novos gTLDs. Domínios genéricos de primeiro nível, ou gTLDs, são a parte de um endereço na internet que aparece depois do último ponto. Pela primeira vez em mais de uma década, empresas, comunidades, governos e outras organizações poderão operar ativos digitais próprios, como .brand, .city ou .industry, para uso por seus negócios, clientes ou públicos.

ICANN abre inscrições para novos domínios genéricos de primeiro nível

Uma ferramenta estratégica para a era digital

Um gTLD funciona como um identificador digital global capaz de posicionar empresas no ambiente digital, ao oferecer controle sobre o que aparece antes e depois do ponto em um endereço na internet. A rodada anterior de inscrições, realizada em 2012, levou à criação de mais de 1.200 novos gTLDs, incluindo domínios associados a marcas, como .microsoft e .sky, a localidades geográficas, como .africa e .berlin, e termos genéricos, como .bank e .eco. Os novos gTLDs já demonstraram sua utilidade para fortalecer a confiança em marcas, criar ecossistemas digitais locais mais dinâmicos e tornar a navegação mais intuitiva para os usuários.

Principais benefícios de operar um gTLD

Um gTLD funciona como um endereço digital próprio e oferece:

Controle e flexibilidade: defina seu próprio ecossistema digital ao estabelecer quem pode registrar endereços sob o seu domínio.

defina seu próprio ecossistema digital ao estabelecer quem pode registrar endereços sob o seu domínio. Segurança: reforce as transações online e crie defesas mais robustas contra ameaças cibernéticas, protegendo sua marca e seus clientes.

reforce as transações online e crie defesas mais robustas contra ameaças cibernéticas, protegendo sua marca e seus clientes. Vantagem competitiva: Há amplo consenso entre os profissionais de marketing, com 92% reconhecendo benefícios dos gTLDs como diferenciação, maior confiança e melhor desempenho em SEO.

"Os gTLDs são ferramentas digitais únicas, que podem ser usadas de maneiras significativas e inovadoras para ajudar a alcançar objetivos de longo prazo", disse Kurtis Lindqvist, presidente e CEO da ICANN. "Seja para construir a marca de uma empresa, dar visibilidade a uma região ou cidade, fortalecer uma comunidade ou lançar um negócio para oferecer nomes de domínio sob um novo registro, um novo gTLD pode ser uma ferramenta inovadora para comércio, segurança e comunicação."

A rodada de 2026 ampliará o número de idiomas disponíveis para nomes de domínio internacionalizados (IDNs), ao aceitar pedidos de gTLDs em 27 sistemas de escrita, que representam centenas de línguas, como árabe, chinês, devanágari e tailandês. Essa expansão tornará a internet mais acessível e fácil de usar para bilhões de pessoas que utilizam sistemas de escrita não latinos.

Como se inscrever

O período para envio das inscrições será encerrado em 12 de agosto de 2026. Os candidatos devem enviar as suas inscrições através do sistema online de gestão de candidaturas TLD (TAMS), disponível aqui.

Recursos para candidatos

O Guia do Candidato é o roteiro oficial para qualquer entidade interessada em solicitar um gTLD. O documento reúne as perguntas da candidatura, os requisitos e os procedimentos destinados a orientar os candidatos nas etapas de envio e avaliação.

Recomenda-se que os candidatos leiam atentamente os recursos do TAMS antes de enviar a inscrição. Esses recursos incluem um guia do usuário do sistema, vídeos demonstrativos e outras ferramentas úteis, todos disponíveis aqui. Recursos adicionais, incluindo perguntas frequentes, resumos temáticos, gravações de webinars e outros materiais, estão disponíveis na página de recursos da rodada de 2026.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi criada em 1998 como uma entidade sem fins lucrativos de interesse público, formada por uma comunidade de participantes de diferentes partes do mundo.

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FONTE ICANN