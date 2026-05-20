Comunicado de prensa: La ICANN anuncia la próxima actualización importante sobre seguridad de Internet

LOS ÁNGELES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) anunció hoy que tiene previsto cambiar el anclaje de confianza del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) el 11 de octubre de 2026. Este cambio, conocido como traspaso, constituye un paso importante para mantener la seguridad, estabilidad y flexibilidad a largo plazo del DNS.

El anclaje de confianza se conoce oficialmente como la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) de las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC). La KSK es la clave criptográfica que constituye el núcleo del anclaje de confianza de las DNSSEC y se utiliza para verificar que las respuestas del DNS son legítimas y no han sido modificadas durante el tránsito. Las DNSSEC contribuyen a garantizar que los usuarios de Internet reciban datos auténticos del DNS cuando acceden a sitios web y servicios en línea. El proceso de traspaso sustituye la KSK actual por una nueva, con el fin de mantener sólidas medidas de seguridad criptográfica en todo el sistema del DNS a nivel global.

"El traspaso del anclaje de confianza es un proceso minuciosamente coordinado que contribuye a proteger la integridad del DNS", afirmó Kim Davies, Vicepresidente de Servicios de la IANA y Presidente de la Entidad PTI (Identificadores Técnicos Públicos). "Si bien la mayoría de los usuarios de Internet no notarán ningún cambio, los operadores de software del DNS deberían asegurarse de que sus sistemas estén correctamente configurados para confiar en la nueva clave antes de que se produzca el traspaso".

La ICANN, a través de sus funciones de la IANA, gestiona la zona raíz del DNS y coordina el traspaso en colaboración con socios de toda la comunidad global de Internet. Para minimizar el riesgo de interrupciones, la ICANN publica la nueva KSK con suficiente antelación, lo que permite a los operadores afectados disponer de tiempo suficiente para actualizar sus sistemas y comprobar que los mecanismos automáticos de actualización del anclaje de confianza funcionan correctamente.

El proceso de traspaso sigue un calendario de implementación por etapas que comenzó en 2024 y concluirá en 2027. Durante este período, tanto la KSK actual como la nueva seguirán siendo válidas, lo que dará tiempo a los resolutores recursivos - los sistemas gestionados por proveedores de servicios de Internet, empresas y otros organismos que consultan y verifican la información del DNS en nombre de los usuarios - para adoptar el nuevo anclaje de confianza antes de que la nueva KSK comience a firmar la zona raíz en octubre de 2026 y la clave antigua se retire en enero de 2027.

Se recomienda a los operadores que utilicen resolutores recursivos de validación, en particular, a aquellos con anclajes de confianza configurados manualmente o con software obsoleto, que revisen sus sistemas y comprueben que están preparados para el traspaso. Si no se actualizan los sistemas, podrían producirse fallos en la resolución del DNS después de la fecha de traspaso.

Para obtener más información sobre el traspaso de la KSK, incluidos las pautas operativas y los recursos técnicos, los invito a consultar la página de información sobre el traspaso de la KSK de la ICANN .

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona en Internet, debemos ingresar una dirección – un nombre o un número– en nuestra computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación de bien público y sin fines de lucro con una comunidad integrada por participantes de todo el mundo. Para más información, los invito a visitar ICANN .

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