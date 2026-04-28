CONCEPT MEDICAL ANUNCIA DADOS PRELIMINARES DE 3 ANOS DO SIRONA NO CHARING CROSS SYMPOSIUM 2026

LONDRES, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc., anunciou hoje a apresentação de dados preliminares de acompanhamento de 3 anos do estudo randomizado SIRONA no Simpósio Charing Cross (CX) 2026, reforçando sua liderança em tecnologias de entrega de medicamentos para intervenções periféricas.

Os dados foram apresentados pelo investigador principal Prof. Ulf Teichgräber durante uma primeira sessão de pódio sobre "resultados de 3 anos do estudo randomizado SIRONA."

Preliminary 3-Year SIRONA Data Presented at CX-2026 Demonstrates Durable Freedom from Reintervention with MagicTouch PTA in Femoropopliteal Disease

SIRONA é um ensaio clínico randomizado que avalia a angioplastia com balão revestida com sirolimo versus a revestida com paclitaxel na doença arterial femoropoplítea, projetado para gerar evidências comparativas robustas em comparação direta em um campo historicamente dominado por terapias baseadas em paclitaxel Anteriormente, em o JACC publicou resultados de 12 meses demonstrando não inferioridade nos principais critérios de eficácia e segurança do ensaio.

Na análise atual de 3 anos, o MagicTouch PTA, um balão revestido com sirolimo, mostrou maior liberdade de revascularização de lesão alvo clinicamente conduzida (cdTLR) em comparação com o grupo de balão revestido com paclitaxel (88,2% vs 80,2%; HR 0,60; IC 95% 0,36-0,97; log-rank p=0,03). Os resultados estão pendentes de adjudicação pelo Comitê de Eventos Clínicos (CEC). Em conjunto, esses achados preliminares sugerem que a angioplastia com balão revestido com sirolimo pode fornecer resultados de longo prazo mais duráveis do que a angioplastia com balão revestido com paclitaxel.

Aos 3 anos, a mortalidade livre de todas as causas permaneceu comparável entre os grupos de tratamento (92,6% vs 92,6%; HR 1,12; p=0,67), apoiando um perfil de segurança equilibrado a longo prazo. As taxas de liberdade de amputação maior foram baixas, sem diferença estatisticamente significativa observada entre os grupos (99,6% vs 99,6%;HR 0,54; p=0,61).

Prof. Ulf Teichgräber, investigador principal, disse: "Os dados preliminares de 3 anos DA SIRONA são muito empolgantes. Ver uma redução sustentada na cdTLR com MagicTouch PTA durante um período de acompanhamento tão longo é altamente encorajador e demonstra a durabilidade da administração de medicamentos à base de sirolimo em intervenções femoropoplíteas. Essas descobertas adicionam importantes evidências randomizadas de longo prazo ao campo e, enquanto se aguarda o julgamento final da CEC, representam um sinal muito promissor para o futuro papel dos balões revestidos com sirolimo na doença arterial periférica. É importante ressaltar que esses achados não devem ser interpretados como um efeito de classe, mas sim destacar a necessidade de avaliar tecnologias individuais de balões revestidos com sirolimo com base em evidências clínicas robustas."

Dr. Manish Doshi, fundador e diretor administrativo da Concept Medical, acrescentou: "Para nós, a SIRONA representa a disciplina da ciência clínica de longo prazo, indo além dos resultados iniciais para realmente entender a durabilidade. Esses achados de 3 anos continuam a fortalecer a evidência comparativa para a terapia com balão revestido com sirolimo. À medida que escalamos globalmente, nosso foco continua sendo gerar dados de alta qualidade e longo prazo nos quais os médicos possam confiar com confiança."

Sobre a Concept Medical

A Concept Medical Inc. é pioneira global em tecnologias de entrega de medicamentos para intervenções vasculares. A empresa tem sua sede na Flórida, EUA, com operações de fabricação na Índia. Sua plataforma proprietária de tecnologia Nanolute™ foi desenvolvida para permitir a liberação controlada e sustentada de sirolimo em aplicações coronárias e periféricas. O produto principal da empresa, MagicTouch, está entre as plataformas de balões revestidas com sirolimo mais clinicamente estudadas no mundo.

Fonte: Dados do estudo randomizado SIRONA, apresentados pelo Prof. Ulf Teichgräber no Simpósio Charing Cross (CX) 2026, Londres, Reino Unido. Resultados preliminares antes da adjudicação do Comitê de Eventos Clínicos (CEC).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2966154/SIRONA_Trial_Data.jpg

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FONTE Concept Medical