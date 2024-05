Conclusão bem-sucedida da Conferência Global de Promoção de Investimentos da SOUEAST Motor: Lançamento de um novo capítulo na estratégia de globalização

FUZHOU, China, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 29 de abril de 2024, a SOUEAST Motor organizou a Conferência Global de Promoção de Investimentos "Hi, SOUEAST" em Fuzhou, China, atraindo centenas de potenciais parceiros revendedores de 23 países.

Acelerando a expansão mundial

Foto do Grupo da Conferência Globa de Promoção de Investimentos da SOUEAST Motor

"A SOUEAST Motor pretende expandir sua presença para mais de 80 países e regiões, ao estabelecer 1.500 redes de vendas. Investiremos em 10 fábricas KD e 3 centros de produção em todo o mundo, visando atingir a meta estratégica de 500.000 unidades em vendas no exterior até 2029." O Sr. Ke, Vice-Presidente da SOUEAST Motor, disse: "Nossa meta estratégica é criar uma marca de classe mundial para se tornar um exportador de primeiro nível na China."

13 modelos inovadores em 5 anos

Cobrindo totalmente os principais segmentos do mercado

Ao alavancar a principal equipa de P&D e a cadeia de fornecimento de classe mundial, a SOUEAST Motor planeia lançar 13 modelos inovadores dentro de cinco anos, abrangendo opções ICE, PHEV e BEV em SUVs e sedans para alcançar diversos mercados internacionais, dos segmentos B a D. Na conferência, a SOUEAST Motor revelou seu mais recente carro-chefe, o S09, com opções de tração nas 2 e 4 rodas.

Atualização de marca

Liderando um "estilo de vida urbano tranquilo"

Na conferência, a SOUEAST Motor revelou sua proposta "EASE YOUR LIFE", centrada em soluções automotivas elegantes, confortáveis e de tecnologia acolhedora, destinadas a proporcionar aos moradores urbanos modernos uma experiência fácil e confortável em meio às suas vidas aceleradas.

Chen, Presidente da SOUEAST Motor International, disse: "Desenvolvemos de modo proativo os mercados LHD, RHD e da UE, contando com quatro pilares: nova marca, novos produtos, novos canais e novo marketing. Forneceremos vários tipos de suporte a nossos parceiros revendedores internacionais, incluindo suporte de serviço pós-venda, construção da fábrica KD, finanças, sistema de TI, alocação de pessoal e política de negócios."

Fundada em 1995, a SOUEAST Motor tem 20 anos de operações mundiais, com o objetivo de ganhar ainda mais a confiança e elogios dos clientes internacionais com produtos e serviços excepcionais, anunciando uma nova era no desenvolvimento mundial.

A SOUEAST Motor dá as boas-vindas calorosamente a parceiros internacionais de alta qualidade para unir forças, aproveitando recursos estratégicos compartilhados a nível mundial e vantagens tecnológicas para obter um crescimento mutuamente benéfico. Junto com parceiros internacionais, a SOUEAST Motor pretende moldar um novo cenário para a mobilidade futura.

