La conférence SOUEAST sur la promotion de l'investissement dans le monde s'est achevée avec succès : ouverture d'un nouveau chapitre de la stratégie de mondialisation

FUZHOU, Chine, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 29 avril 2024, SOUEAST Motor a organisé la Conférence mondiale de promotion des investissements « Hi, SOUEAST » à Fuzhou, en Chine, qui a attiré des centaines de partenaires commerciaux potentiels de 23 pays.

Accélérer l'expansion mondiale

The Group Photo of the SOUEAST Motor Global Investment Promotion Conference

« SOUEAST Motor vise à étendre sa présence à plus de 80 pays et régions, en établissant 1 500 réseaux de vente. Nous investirons dans 10 usines KD et 3 centres de fabrication dans le monde entier, afin d'atteindre l'objectif stratégique de 500 000 unités vendues à l'étranger d'ici 2029. M. Ke, vice-président de SOUEAST Motor, a déclaré : « Notre objectif stratégique est de développer une marque de classe mondiale et de devenir un exportateur de premier plan en Chine. »

Treize modèles innovants en cinq ans

Une couverture complète des principaux segments du marché

En s'appuyant sur la meilleure équipe de R&D et une chaîne d'approvisionnement de classe mondiale, SOUEAST Motor prévoit de lancer 13 modèles innovants en cinq ans, couvrant les options ICE, PHEV et BEV à travers les SUV et les berlines pour cibler les divers marchés mondiaux des segments B à D. Lors de la conférence, SOUEAST Motor a dévoilé son dernier modèle phare, le S09, disponible en deux et quatre roues motrices.

Amélioration de la marque

Mener un « style de vie urbainfacile »

Lors de la conférence, SOUEAST Motor a dévoilé sa proposition « EASE YOUR LIFE », centrée sur des solutions automobiles élégantes, confortables et de haute technologie visant à offrir aux citadins modernes une expérience facile et confortable au sein de leur vie trépidante.

M. Chen, président de SOUEAST Motor International, a indiqué : « Nous développons de manière proactive les marchés LHD, RHD et EU, en nous appuyant sur quatre piliers : nouvelle marque, nouveaux produits, nouveaux canaux et nouveau marketing. Nous fournirons divers soutiens à nos partenaires concessionnaires mondiaux, notamment le soutien du service après-vente, la construction de l'usine KD, la finance, le système informatique, l'affectation du personnel et la politique commerciale. »

Établi en 1995, SOUEAST Motor compte 20 ans d'opérations mondiales, et souhaite continuer à gagner la confiance et les éloges des consommateurs mondiaux avec des produits et des services exceptionnels, annonçant ainsi une nouvelle ère de développement mondial.

SOUEAST Motor accueille chaleureusement des partenaires mondiaux de qualité pour unir leurs forces, en tirant parti des ressources stratégiques mondiales partagées et des avantages technologiques pour parvenir à une croissance mutuellement bénéfique. Avec ses partenaires mondiaux, SOUEAST Motor vise à façonner un nouveau paysage pour la mobilité future.