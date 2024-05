Erfolgreicher Abschluss der globalen Investitionsförderungskonferenz von SOUEAST Motor: Beginn eines neuen Kapitels in der Globalisierungsstrategie

FUZHOU, China, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 29. April 2024 veranstaltete SOUEAST Motor die globale Investitionsförderungskonferenz „Hi, SOUEAST" in Fuzhou, China, an der Hunderte potenzieller Händlerpartner aus 23 Ländern teilnahmen.

Schnellere globale Expansion

The Group Photo of the SOUEAST Motor Global Investment Promotion Conference

„SOUEAST Motor will seine Präsenz auf über 80 Länder und Regionen ausweiten und 1.500 Vertriebsnetze errichten. Wir werden in 10 KD-Fabriken und 3 Produktionszentren weltweit investieren, um das strategische Ziel von 500.000 verkauften Einheiten im Ausland bis 2029 zu erreichen." Herr Ke, Vizepräsident von SOUEAST Motor, sagte: „Unser strategisches Ziel ist es, eine Weltklasse-Marke aufzubauen und ein erstklassiger Exporteur in China zu werden."

13 innovative Modelle in 5 Jahren

Komplette Abdeckung der Mainstream-Marktsegmente

Durch Einsatz eines Spitzenteams für Forschung und Entwicklung und einer erstklassigen Lieferkette plant SOUEAST Motor, innerhalb von fünf Jahren 13 innovative Modelle auf den Markt zu bringen, die ICE-, PHEV- und BEV-Optionen für SUVs und Limousinen umfassen und verschiedene globale Märkte vom B- bis zum D-Segment ansprechen. Auf der Konferenz stellte SOUEAST Motor sein neuestes Flaggschiff, den S09, vor, der sowohl mit Zweirad- als auch mit Allradantrieb ausgestattet ist.

Marken-Upgrade

Einen „entspannten Lebensstil in der Stadt führen"

Auf der Konferenz stellte SOUEAST Motor sein Angebot „EASE YOUR LIFE" (Erleichtere dein Leben) vor, das sich auf stilvolle, komfortable und technisch ausgereifte Automobillösungen konzentriert, die dem modernen Stadtbewohner ein leichtes und komfortables Erlebnis inmitten seines hektischen Lebens bieten sollen.

Herr Chen, Präsident von SOUEAST Motor International, sagte: „Wir entwickeln aktiv LHD-, RHD- und EU-Märkte und stützen uns dabei auf vier Säulen: neue Marke, neue Produkte, neue Kanäle und neues Marketing. Wir werden unsere weltweiten Händlerpartner auf vielfältige Weise unterstützen, unter anderem in den Bereichen Kundendienst, KD-Fabrikbau, Finanzen, IT-System, Personaleinsatz und Geschäftspolitik."

Das 1995 gegründete Unternehmen SOUEAST Motor ist seit 20 Jahren weltweit tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, mit außergewöhnlichen Produkten und Dienstleistungen das Vertrauen und die Anerkennung der Verbraucher weltweit zu gewinnen und eine neue Ära der globalen Entwicklung einzuläuten.

SOUEAST Motor begrüßt hochkarätige globale Partner, die ihre Kräfte bündeln und die gemeinsamen strategischen Ressourcen und technologischen Vorteile nutzen wollen, um ein für beide Seiten vorteilhaftes Wachstum zu erzielen. Gemeinsam mit globalen Partnern will SOUEAST Motor eine neue Landschaft für die Mobilität der Zukunft gestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405103/image_5017694_14175220.jpg