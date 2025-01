Contagem regressiva para FITUR 2025: o principal evento global para a indústria do turismo

O Brasil ocupa o centro do palco como país parceiro em uma edição crescente com 9.500 empresas de 156 países e 884 expositores principais

MADRI, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Organizada pela IFEMA MADRI, a Feira Internacional de Turismo (FITUR) reunirá o mercado global de turismo para sua 45ª edição, que acontecerá de 22 a 26 de janeiro . O evento destacará o desempenho excepcional da indústria do turismo em 2024 e suas perspectivas promissoras para 2025. Um contexto de força no qual a indústria, unida sob a FITUR, busca destacar seu orgulho em pertencer ao setor, seu papel transformador e seu compromisso com a sustentabilidade e inovação.

From left to right: María Valcarce, Director of FITUR; Almudena Maíllo del Valle, Head of the Madrid City Council’s Tourism Delegation; Daniel Martínez, Executive Vice President of IFEMA MADRID; Marco Sansavini, President of Iberia and Chairman of the FITUR Organizing Committee; José Vicente de los Mozos, Chairman of the Executive Committee of IFEMA MADRID; Rosario Sánchez, Secretary of State for Tourism; Orlando Leite Ribeiro, Ambassador of Brazil; Mariano de Paco, Deputy Minister of Culture, Tourism, and Sports of the Community of Madrid; and Arancha Priede, General Director of Trade Fairs and Congresses at IFEMA MADRID.

A FITUR mais uma vez abre o calendário internacional de feiras de turismo, reafirmando sua liderança como o principal evento em volume de participantes e participantes, com o apoio de todas as partes interessadas públicas e privadas da cadeia de valor. Isso é apoiado pelos números apresentados durante a conferência de imprensa: 9.500 empresas participantes, 156 países e 884 expositores principais apresentando suas ofertas em nove salões, incluindo 101 países com representação oficial .

Além disso, espera-se que a excelente resposta da indústria ao FITUR 2025 se reflita nos números de público, com projeções superiores a 150.000 profissionais de quarta a sexta-feira e cerca de 100.000 visitantes do público em geral no fim de semana. Estima-se que esse influxo gere um impacto econômico de € 445 milhões para Madri, afetando positivamente setores como transporte, hotelaria, gastronomia, cultura e entretenimento.

FITUR: um encontro global fundamental para a indústria do turismo

Após um ano de recuperação pós-pandemia em 2024, a FITUR é mais uma vez definida pelo crescimento. A participação direta dos principais expositores atingiu 884, marcando um aumento geral de 10% e um aumento de 19% na representação internacional.

Esse foco internacional, central para os objetivos da FITUR, se reflete nas 101 representações oficiais dos países - cinco a mais do que na edição anterior - e na adição de onze novos países à FITUR 2025, principalmente da África e da Ásia.

Destacando o papel da inovação, a área de Tecnologia de Viagens cresceu 6%, apresentando tendências globais em tecnologias de reservas de turismo e com mais de 100 empresas em todo o mundo.

Entre os destaques para 2025 está a participação do Brasil como País Parceiro , com uma presença significativa para mostrar suas diversas ofertas de turismo e fortalecer seu posicionamento global. De acordo com dados do Ministério do Turismo do Brasil e da Embratur, 2024 foi um ano recorde para o turismo internacional, com 6.657.377 visitantes estrangeiros, um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior.

O futuro do turismo: negócios, conhecimento e sustentabilidade

A FITUR renovou suas dez seções temáticas , enfatizando a sustentabilidade e os negócios, conectando a indústria do turismo com outros setores para gerar novos nichos de viajantes.

FITUR Cruises, desenvolvido com CRUCEROADICTO, destacará o compromisso da indústria de cruzeiros com a sustentabilidade. A FITUR LGTB+ promoverá a diversidade e a inclusão, enquanto a FITUR língua explorará as oportunidades do turismo linguístico em parceria com a FEDELE. FITUR Screen, em colaboração com a SPAIN FILM COMMISSION, conectará os setores de cinema e turismo. Enquanto isso, a FITUR Sports, em parceria com a AFYDAD, demonstrará como o turismo esportivo promove o turismo responsável.

FITUR Techy , criada COM a Ith, irá explorar como a IA está a revolucionar a gestão de viagens. O FITUR Talent se concentrará nos desafios de talento e treinamento. FITUR Woman, em colaboração com MULHERES QUE LIDERAM O TURISMO, promoverá a liderança feminina. O Know How e Exportação da FITUR , desenvolvido com a SEGITTUR em parceria com o ICEX, mostrará o potencial das empresas de turismo espanholas. Por último, FITUR 4all, em colaboração com a impulso IGUALDAD, promoverá o turismo acessível através de iniciativas como o segundo FITUR 4all Awards e o primeiro Guia de Melhores Práticas.

O Observatório de Sustentabilidade, FITURNEXT abordará como o turismo pode contribuir para a gestão sustentável de alimentos.

Mais informações em https://www.ifema.es/en/fitur.

