Compte à rebours pour FITUR 2025, l'événement mondial majeur pour l'industrie du tourisme

Le Brésil occupe le devant de la scène en tant que pays partenaire dans le cadre d'une édition en plein essor qui réunit 9 500 entreprises de 156 pays et 884 exposants principaux

MADRID, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Organisé par IFEMA MADRID, le Salon international du tourisme (FITUR) réunira le marché mondial du tourisme pour sa 45e édition, du 22 au 26 janvier. L'événement mettra en lumière les performances exceptionnelles de l'industrie du tourisme en 2024 et ses perspectives prometteuses pour 2025. Un contexte de force dans lequel l'industrie, réunie au sein de FITUR, cherche à mettre en évidence sa fierté d'appartenir au secteur, le rôle qu'elle joue dans sa transformation, et son engagement envers la durabilité et l'innovation.

From left to right: María Valcarce, Director of FITUR; Almudena Maíllo del Valle, Head of the Madrid City Council’s Tourism Delegation; Daniel Martínez, Executive Vice President of IFEMA MADRID; Marco Sansavini, President of Iberia and Chairman of the FITUR Organizing Committee; José Vicente de los Mozos, Chairman of the Executive Committee of IFEMA MADRID; Rosario Sánchez, Secretary of State for Tourism; Orlando Leite Ribeiro, Ambassador of Brazil; Mariano de Paco, Deputy Minister of Culture, Tourism, and Sports of the Community of Madrid; and Arancha Priede, General Director of Trade Fairs and Congresses at IFEMA MADRID.

FITUR inaugure une nouvelle fois le calendrier international des salons du tourisme, réaffirmant son leadership en tant qu'événement majeur en termes de nombre de participants et de visiteurs, bénéficiant du soutien de tous les acteurs publics et privés de la chaîne de valeur. C'est ce que confirment les chiffres présentés lors de la conférence de presse : 9 500 entreprises participantes, 156 pays et 884 exposants principaux présentent leurs offres dans neuf halls, y compris 101 pays avec une représentation officielle.

En outre, l'excellente réponse de l'industrie à FITUR 2025 devrait se refléter dans les chiffres de fréquentation, avec des projections dépassant 150 000 professionnels du mercredi au vendredi et environ 100 000 visiteurs grand public pendant le week-end. On estime que cet afflux génère un impact économique de 445 millions d'euros pour Madrid, avec des retombées positives dans des secteurs tels que les transports, l'hôtellerie, la gastronomie, la culture et les loisirs.

FITUR : un rendez-vous mondial clé pour l'industrie du tourisme

Après une année de reprise post-pandémique en 2024, FITUR est à nouveau placée sous le signe de la croissance. La participation directe des principaux exposants a atteint 884, ce qui représente une augmentation globale de 10 % et une hausse de 19 % de la représentation internationale.

Cette orientation internationale, au cœur des objectifs de FITUR, se reflète dans les 101 représentations officielles de pays - cinq de plus que lors de l'édition précédente - et dans l'ajout de onze nouveaux pays qui rejoignent FITUR 2025, principalement en provenance d'Afrique et d'Asie.

Soulignant le rôle de l'innovation, la zone Travel Technology a augmenté de 6 %, présentant les tendances mondiales en matière de technologies de réservation touristique et présentant plus de 100 entreprises du monde entier.

Parmi les points forts de 2025, citons la participation du Brésil en tant que Pays partenaire, avec une présence significative pour présenter ses diverses offres touristiques et renforcer son positionnement mondial. Selon les données du ministère brésilien du tourisme et d'Embratur, 2024 a été une année record pour le tourisme international, avec 6 657 377 visiteurs étrangers, soit une augmentation de 12,6 % par rapport à l'année précédente.

L'avenir du tourisme : entreprises, connaissances et durabilité

FITUR a renouvelé ses dix sections thématiques, en mettant l'accent sur la durabilité et les affaires en connectant l'industrie du tourisme avec d'autres secteurs pour générer de nouvelles niches de voyageurs.

FITUR Cruises, développé avec CRUCEROADICTO, soulignera l'engagement de l'industrie des croisières en faveur de la durabilité. FITUR LGTB+ fera la promotion de la diversité et de l'inclusion, tandis que FITUR Lingua explorera les possibilités de tourisme linguistique en partenariat avec FEDELE. FITUR Screen, en collaboration avec la COMMISSION ESPAGNOLE DU FILM, mettra en relation les industries du cinéma et du tourisme. Parallèlement, FITUR Sports, en partenariat avec AFYDAD, démontrera comment le tourisme sportif favorise le tourisme responsable.

FITUR Techy , créé en collaboration avec l'Institut Technologique Hôtelier (ITH), explorera comment l'IA révolutionne la gestion des voyages. FITUR Talent se concentrera sur les défis en matière de talents et de formation. FITUR Woman, en collaboration avec WOMEN LEADING TOURISM, fera la promotion du leadership féminin. FITUR Know How & Export, développé avec SEGITTUR, en partenariat avec ICEX, présentera le potentiel des entreprises touristiques espagnoles. Enfin, FITUR 4all, en collaboration avec IMPULSA IGUALDAD, fera progresser le tourisme accessible grâce à des initiatives telles que la deuxième édition des FITUR 4all Awards et le premier guide des meilleures pratiques.

L'Observatoire de la durabilité, FITURNEXT, se penchera sur la manière dont le tourisme peut contribuer à la gestion durable de l'alimentation.

