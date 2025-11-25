FITUR 2026 expande sua área de Travel Technology em 50%, fortalecendo seu papel como o principal centro de diálogo entre inovação e turismo

Localizada no novo Knowledge Hub (Pavilhão 12), esta área reúne startups e empresas de mais de 20 países, servindo como o principal espaço de inovação em turismo da feira.

MADRI, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que a competição pelo turismo global depende cada vez mais da digitalização, da Inteligência Artificial e da criação de experiências conectadas, a área de Travel Technology surge como uma força motriz para a transformação do setor na FITUR 2026. As empresas de tecnologia assumiram um papel de liderança na melhoria da otimização de processos, na promoção da sustentabilidade, no aproveitamento máximo da experiência do viajante e na criação de novos modelos de negócio. Em resumo, ela se destaca como um dos pilares fundamentais da Feira Internacional de Turismo, a FITUR, realizada de 21 a 25 de janeiro.

Área de Tecnologia de Viagens na FITUR

Travel Technology na FITUR 2026: expansão recorde e nova localização no Knowledge Hub.

Com mais de 150 empresas confirmadas a dois meses da feira, a área de Travel Technology deve expandir-se com um crescimento excepcional de 50% em 2026. Assim, reunirá empresas líderes de mais de 20 países, incluindo Andorra, Argentina, Áustria, Brasil, China, Costa Rica, França, Alemanha, Irlanda, Israel, Itália, Holanda, Peru, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e Turquia.

Uma das grandes novidades deste ano será a realocação da Travel Tech para o novo Knowledge Hub, localizado no Pavilhão 12. Essencialmente, o espaço foi projetado para conectar inovação, treinamento, tendências de alta tecnologia e negócios. Ele pretende fortalecer o papel da FITUR como o centro de inovação onde convergem soluções em IA, automação, análise de dados, distribuição, marketing digital, mobilidade inteligente e experiências imersivas.

A Travel Technology apresentará serviços de ponta de empresas líderes como Amadeus, Travelgate, Roommatik, Septeo, Juniper Travel Technology, BEONx, Tech Tourism Cluster e Roiback. A Business France também apresentará startups inovadoras, destacando o papel da área no posicionamento de empresas de tecnologia em todo o mundo.

A relevância da Travel Technology para o setor do turismo reside na sua capacidade de fortalecer a competitividade de destinos e negócios, transformar a experiência do viajante por meio de soluções digitais de ponta, melhorar a eficiência operacional e energética e gerar novos modelos de negócio baseados em dados. O seu crescimento na FITUR 2026 reflete essa evolução e estabelece a feira como uma plataforma essencial para o diálogo internacional entre inovação e turismo, conectando empresas de tecnologia com operadores, destinos, investidores e a cadeia de valor mais ampla do setor do turismo.

Mais informações em https://www.ifema.es/en/fitur

Sobre a FITUR

A FITUR, Feira Internacional de Turismo, é um dos principais eventos globais do setor do turismo e é realizada em Madri desde 1981. A cada ano, ela reúne profissionais do setor, empresas, destinos e organizações internacionais para apresentar tendências, inovações e oportunidades de negócio. Organizada pela IFEMA MADRID, a FITUR consolidou-se como uma referência mundial para impulsionar e promover o turismo.

Contatos de imprensa:

Elena Valera

[email protected]

Lucas Farioli

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829705/FITUR.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2829704/5637208/FITUR_Mexico_Logo.jpg

FONTE FITUR