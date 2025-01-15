倒數迎接2025年國際旅遊貿易博覽會（FITUR 2025）：全球旅遊業的重點盛會

新聞提供者FITUR , IFEMA MADRID
15 1月, 2025, 10:00 CST
巴西作為合作夥伴國，成為這屆展會的焦點，吸引了來自156個國家/地區的9,500家公司和884家主要參展商參與。
馬德里2025年1月15日 /美通社/ -- 由IFEMA MADRID主辦的國際旅遊貿易博覽會（FITUR）將於1月22日至26日舉行。博覽會迎來第45屆盛會，匯聚全球旅遊市場。此次活動將突出2024年旅遊業的卓越表現及其對2025年的美好前景。在這股強勁勢頭的背景下，旅遊業在國際旅遊貿易博覽會（FITUR）的帶領下，旨在展示其對屬於這一行業的驕傲、其變革性角色，以及對可持續性和創新承諾的堅定決心。
國際旅遊貿易博覽會（FITUR）再次拉開國際旅遊博覽會的序幕，憑藉來自旅遊價值鏈中所有公共和私人利益相關者的支持，重申其作為參展商和與會者數量最多的頂尖盛會的領導地位。這一點得到了新聞發布會上所展示數據的支持：有9,500家公司參展，來自156個國家/地區，884家主要參展商展示其產品，分佈於九個展廳，其中包括101個國家/地區的官方代表。
此外，業界對2025年國際旅遊貿易博覽會（FITUR 2025）的熱烈反響預計將體現在參展人數上，預計從週三至週五將吸引超過150,000名專業人士，並且週末將迎來約100,000名公眾訪客。這一人流預計將為西班牙首都馬德里帶來4.45億歐元的經濟效益，對交通、酒店、餐飲、文化和娛樂等行業產生積極影響。
國際旅遊貿易博覽會（FITUR）：全球旅遊業的重點盛會
經歷了2024年的後疫情復甦，國際旅遊貿易博覽會（FITUR）再次呈現增長的勢頭。主要參展商的直接參與達到884家，總體增長了10%，其中國際代表的增幅達到19%。
這一國際化焦點，作為國際旅遊貿易博覽會（FITUR）目標的核心，體現在101個官方國家代表的參與——比上一屆多了五個國家——並且有主要來自非洲和亞洲的十一個新國家加入2025年國際旅遊貿易博覽會（FITUR 2025）。
突顯創新角色的旅遊科技區域增長了6%，展示了全球旅遊預訂技術的趨勢，並匯集了來自全球的100多家公司。
2025年的亮點之一是巴西作為合作夥伴國家參與活動，將以顯著的參展規模展示其多樣化的旅遊產品，並加強其在全球市場的定位。根據巴西旅遊部和巴西國際旅遊促進機構（Embratur）的數據，2024年是國際旅遊的創紀錄之年，接待了6,657,377名外國遊客，比去年增長了12.6%。
旅遊業的未來：商業、知識和可持續發展
國際旅遊貿易博覽會（FITUR）更新了其十個主題區域，透過將旅遊業與其他行業相連結，強調可持續性與商業發展，並致力於開創新的旅客市場。
國際旅遊貿易博覽會郵輪主題區域（FITUR Cruises） 與CRUCEROADICTO合作開發，將突顯郵輪業對可持續發展的承諾。國際旅遊貿易博覽會LGTB+主題區域（FITUR LGTB+）將促進多元與包容性，而國際旅遊貿易博覽會語言主題區域（FITUR Lingua）將與FEDELE合作，探索語言旅遊的機遇。國際旅遊貿易博覽會影視主題區域（FITUR Screen）與西班牙電影委員會（SPAIN FILM COMMISSION）合作，連接電影業與旅遊業。同時，國際旅遊貿易博覽會體育主題區域（FITUR Sports）與AFYDAD合作，展示體育旅遊如何促進負責任的旅遊發展。
與ITH合作創立的 國際旅遊貿易博覽會科技主題區域（FITUR Techy） 將探討人工智能如何革新旅遊管理。國際旅遊貿易博覽會人才主題區域（FITUR Talent）將聚焦於人才與培訓領域的挑戰。國際旅遊貿易博覽會女性主題區域（FITUR Woman） 將與WOMEN LEADING TOURISM合作，推動女性領導力。FITUR Know How & Export由SEGITTUR與ICEX合作開發，將展示西班牙旅遊企業的潛力。最後，FITUR 4all將與IMPULSA IGUALDAD合作，透過第二屆FITUR 4all獎項（FITUR 4all Award）和首本最佳實踐指南（Best Practices Guide）等舉措，推動無障礙旅遊。
可持續發展觀察站（Sustainability Observatory）FITURNEXT將討論旅遊業如何促進可持續的食品管理。
詳情請參閱https://www.ifema.es/en/fitur。
SOURCE FITUR; IFEMA MADRID
分享這篇文章