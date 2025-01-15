倒數迎接2025年國際旅遊貿易博覽會（FITUR 2025）：全球旅遊業的重點盛會

此外，業界對2025年國際旅遊貿易博覽會（FITUR 2025）的熱烈反響預計將體現在參展人數上，預計從週三至週五將吸引超過150,000名專業人士，並且週末將迎來約100,000名公眾訪客。這一人流預計將為西班牙首都馬德里帶來4.45億歐元的經濟效益，對交通、酒店、餐飲、文化和娛樂等行業產生積極影響。

國際旅遊貿易博覽會（FITUR）：全球旅遊業的重點盛會

經歷了2024年的後疫情復甦，國際旅遊貿易博覽會（FITUR）再次呈現增長的勢頭。主要參展商的直接參與達到884家，總體增長了10%，其中國際代表的增幅達到19%。

這一國際化焦點，作為國際旅遊貿易博覽會（FITUR）目標的核心，體現在101個官方國家代表的參與——比上一屆多了五個國家——並且有主要來自非洲和亞洲的十一個新國家加入2025年國際旅遊貿易博覽會（FITUR 2025）。

突顯創新角色的旅遊科技區域增長了6%，展示了全球旅遊預訂技術的趨勢，並匯集了來自全球的100多家公司。

2025年的亮點之一是巴西作為合作夥伴國家參與活動，將以顯著的參展規模展示其多樣化的旅遊產品，並加強其在全球市場的定位。根據巴西旅遊部和巴西國際旅遊促進機構（Embratur）的數據，2024年是國際旅遊的創紀錄之年，接待了6,657,377名外國遊客，比去年增長了12.6%。

旅遊業的未來：商業、知識和可持續發展

國際旅遊貿易博覽會（FITUR）更新了其十個主題區域，透過將旅遊業與其他行業相連結，強調可持續性與商業發展，並致力於開創新的旅客市場。

國際旅遊貿易博覽會郵輪主題區域（FITUR Cruises） 與CRUCEROADICTO合作開發，將突顯郵輪業對可持續發展的承諾。國際旅遊貿易博覽會LGTB+主題區域（FITUR LGTB+）將促進多元與包容性，而國際旅遊貿易博覽會語言主題區域（FITUR Lingua）將與FEDELE合作，探索語言旅遊的機遇。國際旅遊貿易博覽會影視主題區域（FITUR Screen）與西班牙電影委員會（SPAIN FILM COMMISSION）合作，連接電影業與旅遊業。同時，國際旅遊貿易博覽會體育主題區域（FITUR Sports）與AFYDAD合作，展示體育旅遊如何促進負責任的旅遊發展。

與ITH合作創立的 國際旅遊貿易博覽會科技主題區域（FITUR Techy） 將探討人工智能如何革新旅遊管理。國際旅遊貿易博覽會人才主題區域（FITUR Talent）將聚焦於人才與培訓領域的挑戰。國際旅遊貿易博覽會女性主題區域（FITUR Woman） 將與WOMEN LEADING TOURISM合作，推動女性領導力。FITUR Know How & Export由SEGITTUR與ICEX合作開發，將展示西班牙旅遊企業的潛力。最後，FITUR 4all將與IMPULSA IGUALDAD合作，透過第二屆FITUR 4all獎項（FITUR 4all Award）和首本最佳實踐指南（Best Practices Guide）等舉措，推動無障礙旅遊。

可持續發展觀察站（Sustainability Observatory）FITURNEXT將討論旅遊業如何促進可持續的食品管理。

詳情請參閱https://www.ifema.es/en/fitur。

SOURCE FITUR; IFEMA MADRID